Бернарду Силва: «Отдал бы Месси «Золотой мяч», если бы его вручали сейчас. Но стоит начать обсуждать Холанда, если «Ман Сити» выиграет АПЛ и ЛЧ»

Бернарду Силва признал готовность отдать Лионелю Месси «Золотой мяч».

«Если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов и , то, думаю, стоит включить в обсуждение как претендента на выигрыш «Золотого мяча» в 2023 году.

На данный момент вопрос открыт, есть три или четыре футболиста, которые могут выиграть приз. Если бы его вручали сейчас, я бы выбрал , потому что Аргентина выиграла ЧМ-2022.

Но также можно говорить и о из-за его игры в « » и сборной Франции.

Если бы я был одним из членов жюри, сегодня мне бы пришлось выбрать Месси. Но лучше всего дождаться завершения сезона.

из « » также провел фантастический сезон, и неизвестно, как все пойдет, если они снова выиграют Лигу чемпионов», – сказал полузащитник « » в интервью France Football.