Бернарду Силва: «Отдал бы Месси «Золотой мяч», если бы его вручали сейчас. Но стоит начать обсуждать Холанда, если «Ман Сити» выиграет АПЛ и ЛЧ»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси Золотой мяч Бернарду Силва Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Футбол

Бернарду Силва признал готовность отдать Лионелю Месси «Золотой мяч».

«Если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов и АПЛ, то, думаю, стоит включить Эрлинга Холанда в обсуждение как претендента на выигрыш «Золотого мяча» в 2023 году.

На данный момент вопрос открыт, есть три или четыре футболиста, которые могут выиграть приз. Если бы его вручали сейчас, я бы выбрал Лионеля Месси, потому что Аргентина выиграла ЧМ-2022.

Но также можно говорить и о Килиане Мбаппе из-за его игры в «ПСЖ» и сборной Франции.

Если бы я был одним из членов жюри, сегодня мне бы пришлось выбрать Месси. Но лучше всего дождаться завершения сезона.

Винисиус Жуниор из «Реала» также провел фантастический сезон, и неизвестно, как все пойдет, если они снова выиграют Лигу чемпионов», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью France Football.

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64 комментария

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Tristan...
Просто вдумайтесь - португалец, играющий в сборной с Роналду, в клубе играет с Холландом, отдаёт ЗМ Месси... просто разрушил весь внутренний мир Криштиботов...
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QWertY
Бернарду игрок Аргентины и играл в Барсе. Все нормально
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Андрей Чехов
Все по факту. По личной статистике между Месси и Холландом не то чтобы пропасть. А вот выдать такой ЧМ, как Месси - такое случается один раз за десятки лет. На моей памяти - один из самых выдающихся перфомансов в истории спорта.
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Anarchy
Ответ Yri Yrov
странно что несколько удачных матчей и один отскок делает Месси главным кандидатом, в то время когда они вылетели с кубка Франций, ну конечно это не сравнить с АПЛ голы пачками , бьёт рекорды , если только Лч должен решать ЗМ то что тут скажешь...
Кубок Франции у вас котируется, если из него вылетать, а чемпионат Франции не котируется, если там победа и лучшие цифры по г+п. У Месси уже есть несколько трофеев в сезоне, один из которых кубок мира со званием лучшего на турнире. Так же аргентинец в тройке по голевым действиям во всех турнирах этого сезона, а вы говорите несколько удачных матчей. У остальных претендентов пока трофеев нет.
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Андрей Хенто
Ответ Кузя Гитарист
А кто в здравом уме будет говорить о Месси , как о претенденте на ЗМ ?
Было странно не считать Месси после такого перфоманса на Мундиале и такой статистики в сезоне не претендентом на победу в голосовании. Понимаю, что Вы возможно недолюбливаете его, но в глубине души Вы все прекрасно понимаете, просто принимать этого не хотите. Выиграет или нет, не нам решать, мы лишь всего лишь зрители.
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bel01
"Иуда"
Подумали одновременно Криш и Халанд.
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Andrei Bandalak
Блин, не поспоришь! Но думаю надо подумать насчёт Холланда но не думаю что лч весомее чм!
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Scorpio
Ответ Арман Досжанов
Комментарий удален пользователем
все ок, это фанатки месси, у них всегда есть отмазоны.
Когда Ибра рвал на лоскуты францию, они говорили это чемпионат божоле и сена, стоило туда перейти кумиру - вуаля, это ровня Англии!
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rigobersong
Сохраняю новость и в рамочку:)😀
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Semen B
Какой-то Бернарду некрасивый, чесслово
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VERBLYUD
Адекватность Бернарду приятно удивляет)
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bel01
Ответ Пирс Морган
Месси в этом году с козырей зашел
Пирс, тебя что, перекупили?
Ты же должен выскакивать из штанов, агитируя за Халланда
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Greatest Of All Time
Любой хотел бы выиграть 1 ЧМ чем 2 ЛЧ.
По этому делайте выводы что значит ЧМ.
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breeze1989
Ответ Tristan...
Просто вдумайтесь - португалец, играющий в сборной с Роналду, в клубе играет с Холландом, отдаёт ЗМ Месси... просто разрушил весь внутренний мир Криштиботов...
Есть все-таки нюанс, что Бернарду фанат Барсы.) Но Месси конечно должен получать ЗМ. Перфомансы Мбаппе и Месси на ЧМ должны перекрывать достижения Вини и Холанда.
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Tristan...
Ответ Арман Досжанов
Комментарий удален пользователем
Снейдер со своим треблом даже в тройку не попал. Какой ещё ЗМ?
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Пирс Морган
Ответ Турко Ибрагимов
потому что в сборной нет фанатизма
Конечно, нет, Португалия с ним лежащим на поле только что-то выиграла
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AnMe
Ответ Арман Досжанов
Комментарий удален пользователем
В 10 Иньеста, а не Снейдер, че за бред. Хоть если хейтишь, приведи норм аргументы. Тут фанаты Месси даже не спорят. Только вот 2010-2015 правила были чуть другие, поэтому спорно все.
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Андрей Яременко
Что может быть круче ЧМ!!!
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Турко Ибрагимов
Ответ Tristan...
Просто вдумайтесь - португалец, играющий в сборной с Роналду, в клубе играет с Холландом, отдаёт ЗМ Месси... просто разрушил весь внутренний мир Криштиботов...
потому что в сборной нет фанатизма
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Дмитрий Гудков
При всем уважении
Холланда сожрал Реал
В его годы Месси накручивал Реал
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AnMe
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Удивляет высокомерие Бернарду, Холанд порвал в пух и прах сильнейшую лигу мира и уж точно выиграет АПЛ в этом году сомневается в этом точно сумасшедший, Судя по словам всех экспертов мира, Месси мог спокойно положить болт на футбол после 22 декабря ( в принципе что он и сделал) и попивать мате, пока остальные будут рвать жилы и бить рекорды.
Так он не сидит, а играет и по стате лучше, чем Холланд. Только вот в слабой лиге, да. Однако это топ 5, у него нет таких напарников, как у Холлнада в МанСити, которые играют на стату норвежца. Слабая команда = тяжелые победы в соответствующей лиге. Тот же Криштиану, чего-то все орут, что он нифига не может в СА, так конечно не сможет, так и напарники соответствуют этому уровню. Один то он ничего не решит.
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TheCreator
Ответ Арман Досжанов
Комментарий удален пользователем
А разве тогда Снейдер был лучшим игроком турнира и лучшим по гол плюс пас на ЧМ?
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Greatest Of All Time
Какой же Бернарду не красивый.
А ещё кто он такой, в футболе 0. Вот если это скажет Роман, Декард Шоу, Банана, Бишеп, Шаолин и т.п то этотавторит.
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М.Ю!!!
Ну скорее всего будет два претендента )
Холанд скорее всего выиграет ЛЧ и АПЛ (кубок надеюсь нет )
Месси скорее всего выиграет Лигу 1 и выиграл ЧМ !
По системе гол плюс пас у обоих кажись 60
Но думаю что перевес будет на стороне Месси из за ЧМ !
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AnMe
Ответ Геннадий Чеботарев
зм должен получать тот кто выиграл лч. но конечно же отдадут эту игрушку гному.
Объективность 0%
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