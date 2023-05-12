Бернарду Силва: «Отдал бы Месси «Золотой мяч», если бы его вручали сейчас. Но стоит начать обсуждать Холанда, если «Ман Сити» выиграет АПЛ и ЛЧ»
Бернарду Силва признал готовность отдать Лионелю Месси «Золотой мяч».
«Если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов и АПЛ, то, думаю, стоит включить Эрлинга Холанда в обсуждение как претендента на выигрыш «Золотого мяча» в 2023 году.
На данный момент вопрос открыт, есть три или четыре футболиста, которые могут выиграть приз. Если бы его вручали сейчас, я бы выбрал Лионеля Месси, потому что Аргентина выиграла ЧМ-2022.
Но также можно говорить и о Килиане Мбаппе из-за его игры в «ПСЖ» и сборной Франции.
Если бы я был одним из членов жюри, сегодня мне бы пришлось выбрать Месси. Но лучше всего дождаться завершения сезона.
Винисиус Жуниор из «Реала» также провел фантастический сезон, и неизвестно, как все пойдет, если они снова выиграют Лигу чемпионов», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью France Football.
Подумали одновременно Криш и Халанд.
Когда Ибра рвал на лоскуты францию, они говорили это чемпионат божоле и сена, стоило туда перейти кумиру - вуаля, это ровня Англии!
Ты же должен выскакивать из штанов, агитируя за Халланда
По этому делайте выводы что значит ЧМ.
Холланда сожрал Реал
В его годы Месси накручивал Реал
А ещё кто он такой, в футболе 0. Вот если это скажет Роман, Декард Шоу, Банана, Бишеп, Шаолин и т.п то этотавторит.
Холанд скорее всего выиграет ЛЧ и АПЛ (кубок надеюсь нет )
Месси скорее всего выиграет Лигу 1 и выиграл ЧМ !
По системе гол плюс пас у обоих кажись 60
Но думаю что перевес будет на стороне Месси из за ЧМ !