Диего Симеоне: «Винисиус выиграет «Золотой мяч» с такой игрой, но я выбираю Мбаппе. Между Холандом и Мбаппе – тоже Килиана»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Диего Симеоне Золотой мяч Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Футбол

Диего Симеоне считает Килиана Мбаппе более сильным игроком, чем Винисиус.

– Винисиус или Мбаппе?

– С учетом того, как он играет, я вижу Винисиуса обладателем «Золотого мяча», но между ним и Мбаппе я выбираю Мбаппе. 100%.

Между Холандом и Мбаппе тоже выбираю Мбаппе. Он все делает правильно, это безумие.

Мы не можем подписать его, «Мадрид» всегда подписывает лучших. Для Ла Лиги переход Мбаппе в «Реал», а Месси обратно в «Барселону» был бы фантастикой, – сказал тренер «Атлетико» в интервью El Partidazo de COPE.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zakir Zakir
симеоне всегда трезво и адекватно говорит, помню поддержал вальверде когда тот кк получил срубив морату, понимая что правильный фол, и здесь не стал говорить то что говорят хейтеры, а реально оценил уровень игры вини
+43
-1
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan of Sport
Мбаппе обладает всеми качествами, чтобы стать лучшим игроком своего поколения, но сомневаюсь, что он сможет стать лучшим в ПСЖ, всё таки нужен шаг вперёд.
У Холланда и Винисиуса карьера складывается наилучшим образом, они постепенно прибавляют, а вот Мбаппе задал высокую планку, что теперь от него требуют намного больше, чем от Холланда и Винисиуса.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Ответ Toni_Montana
С такой игрой он черный мяч выиграет
Вау, какой подкол, браво!

(нет)
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Лавров
Ответ Toni_Montana
С такой игрой он черный мяч выиграет
С какой такой? Ты хоть один матч смотрел в этом сезоне?
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Баланар
Ответ Zakir Zakir
симеоне всегда трезво и адекватно говорит, помню поддержал вальверде когда тот кк получил срубив морату, понимая что правильный фол, и здесь не стал говорить то что говорят хейтеры, а реально оценил уровень игры вини
Согласен. На поле он может себе позволить экспрессивные поступки, но вне поля он очень адекватный чел, без ущербности.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Не представляю Винисиуса в обойме Симеоне. Вот Мбаппе вполне. Чисто по характеру и профессионализму вопросов к французу меньше
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
по мнению экспертов на спортсру, Фати главный кандидат на ЗМ, а Винисиус так, ноунейм какой-то
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Разве что грамоту самого ущемленного игрока)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Мне кажется, Винисиус не выиграет Золотой мяч.
То есть, он может выиграть, но это обусловлено будет черезвычайными обстоятелтствами.
Скажу свое мнение, Винисиус отстает от своего пиара.
Он может выиграть как Оуэн.
Иногда такие ляпы бывают.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Пусть сначала убежит хоть раз от Уокера или обыграет его, а то тогда ЗМ лучше пусть отдадут Кайлу
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сквиди Комаров
Мбаппе распиаренное полено и это все знают кто понимает футбол а сравнение с Месси это вообще полный ржач. Месси в 24 года рвал и метал всё. а это бревно даже замыкать в последнее время не умеет . Холанд хоть 40 штук в Англии забивает а бревно там и 20 не забьет с таким темпом игры. даже в финале ЧМ был полным нулем слава богу там партнеры нырнули два раза и левые пенки наработали для бревна так и получился хет трик .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧИКО
Пока Мбаппе и Хаааланд играют на таком уровне, Винисиусу залитого мяча как ушей своих не видать…Гол назад он был такой же как Демьеле. быстро бегал, обводил, создавал напряжение и… мазал… в этом году , в отличии от Дембеле, он начал забивать. Никто не знает каким он будет в следующем году. Нельзя сказать, что он плохой, но на ЗМ пока не тянет, во всяком случае ближайшие 2-3 года, а там видно будет….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Угараю_с_вас
Ответ VERBLYUD
Замыкаланда никто не выбирает)))
🤣🤣🤣🤣)) че вы к нему пристали… старичок уже ) был на пике одним из лучших, играл реально классно. И забивал не только с метра, как болельщик Реала говорю
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SergioRamos92
Ответ Shadow1882
Не представляю Винисиуса в обойме Симеоне. Вот Мбаппе вполне. Чисто по характеру и профессионализму вопросов к французу меньше
Как раз для Симеоне самое оно
Бегать быстро он умеет
С учетом того что Симеоне довольно часто на контраатаках играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tore2016
Ответ Сквиди Комаров
Мбаппе распиаренное полено и это все знают кто понимает футбол а сравнение с Месси это вообще полный ржач. Месси в 24 года рвал и метал всё. а это бревно даже замыкать в последнее время не умеет . Холанд хоть 40 штук в Англии забивает а бревно там и 20 не забьет с таким темпом игры. даже в финале ЧМ был полным нулем слава богу там партнеры нырнули два раза и левые пенки наработали для бревна так и получился хет трик .
Мбаппе более универсален, чем Холанд - он хоть обводить умеет почти стоя на месте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сквиди Комаров
Ответ Tore2016
Мбаппе более универсален, чем Холанд - он хоть обводить умеет почти стоя на месте.
В чемпионате Франции я бы тоже обводил на месте. где французские клубы в еврокубках? даже из Италии их трое в финале. с Марселями и Лионами король вау. срочно ЗМ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий