Диего Симеоне: «Винисиус выиграет «Золотой мяч» с такой игрой, но я выбираю Мбаппе. Между Холандом и Мбаппе – тоже Килиана»
Диего Симеоне считает Килиана Мбаппе более сильным игроком, чем Винисиус.
– С учетом того, как он играет, я вижу Винисиуса обладателем «Золотого мяча», но между ним и Мбаппе я выбираю Мбаппе. 100%.
Между Холандом и Мбаппе тоже выбираю Мбаппе. Он все делает правильно, это безумие.
Мы не можем подписать его, «Мадрид» всегда подписывает лучших. Для Ла Лиги переход Мбаппе в «Реал», а Месси обратно в «Барселону» был бы фантастикой, – сказал тренер «Атлетико» в интервью El Partidazo de COPE.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
У Холланда и Винисиуса карьера складывается наилучшим образом, они постепенно прибавляют, а вот Мбаппе задал высокую планку, что теперь от него требуют намного больше, чем от Холланда и Винисиуса.
(нет)
То есть, он может выиграть, но это обусловлено будет черезвычайными обстоятелтствами.
Скажу свое мнение, Винисиус отстает от своего пиара.
Он может выиграть как Оуэн.
Иногда такие ляпы бывают.
Бегать быстро он умеет
С учетом того что Симеоне довольно часто на контраатаках играет