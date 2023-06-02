Диего Симеоне: «Винисиус выиграет «Золотой мяч» с такой игрой, но я выбираю Мбаппе. Между Холандом и Мбаппе – тоже Килиана»

Диего Симеоне считает Килиана Мбаппе более сильным игроком, чем Винисиус.

– или ?

– С учетом того, как он играет, я вижу Винисиуса обладателем «Золотого мяча», но между ним и Мбаппе я выбираю Мбаппе. 100%.

Между Холандом и Мбаппе тоже выбираю Мбаппе. Он все делает правильно, это безумие.

Мы не можем подписать его, « » всегда подписывает лучших. Для Ла переход Мбаппе в «Реал», а Месси обратно в «Барселону» был бы фантастикой, – сказал тренер « » в интервью El Partidazo de COPE.

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