Дешам считает, что Мбаппе заслуживает «Золотого мяча» по итогам сезона

Дидье полагает, что Килиан Мбаппе заслуживает «Золотого мяча» по итогам сезона.

– Заслуживате ли «Золотого мяча» по итогам этого сезона?

– Да, – ответил главный тренер сборной Франции.

Мбаппе выиграл Лигу 1 с «ПСЖ» и вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии». В финале ЧМ-2022 он с Францией уступил Аргентине.

Килиан стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в 5-й раз подряд, забив 29 мячей в 34 матчах. Его статистика – здесь.

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