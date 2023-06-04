Дешам считает, что Мбаппе заслуживает «Золотого мяча» по итогам сезона

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Золотой мяч Килиан Мбаппе Футбол

Дидье полагает, что Килиан Мбаппе заслуживает «Золотого мяча» по итогам сезона.

– Заслуживате ли Мбаппе «Золотого мяча» по итогам этого сезона?

– Да, – ответил главный тренер сборной Франции.

Мбаппе выиграл Лигу 1 с «ПСЖ» и вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии». В финале ЧМ-2022 он с Францией уступил Аргентине.

Килиан стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в 5-й раз подряд, забив 29 мячей в 34 матчах. Его статистика – здесь.

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58 комментариев

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SaH4r.
нет
+81
-5
+76
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cektor
Ответ Maga Sapar
за что?
за то что остался в псжэ))
+65
-5
+60
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VERBLYUD
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А ещё Оскар.
При всем уважении, но против Винисиуса нет шансов
+41
-15
+26
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psycho
Холанд
Кокорин
Мбаппе

так вижу
+27
-5
+22
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VERBLYUD
Ответ TinTin
Месси будучи в 6 по силе лиге получал ЗМ
Месси получал ЗМ-2021 за игру в Барсе и Аргентину
+18
-4
+14
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Maga Sapar
за что?
+13
-3
+10
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& Co1366
Одной лиги 1 маловато будет против Холланда уже с дублем.
+10
-2
+8
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Стопы Зайона
Ответ Родя Раскольников
За перформанс на ЧМ, особенно хет-трик в финале. Если бы Франция выиграла, то это точно ЗМ, а так минимум в тройке быть достоин.
Если в финале ЛЧ Грилиш кладет покер, ЗМ даем ?
+10
-2
+8
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LIBerly
Ответ psycho
Холанд Кокорин Мбаппе так вижу
Кокорин заслуживает Золотой Колос
+6
0
+6
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Dikki Shelton
Золотой мяч по итогам этого сезона получит Месси. Все решает чемпионат мира . Мбаппе будет либо вторым, возможно третьим.
+10
-4
+6
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Arty K.
Француз хвалит соотечественника, ничо нового
+4
0
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Родя Раскольников
Ответ Maga Sapar
за что?
За перформанс на ЧМ, особенно хет-трик в финале.

Если бы Франция выиграла, то это точно ЗМ, а так минимум в тройке быть достоин.
+10
-7
+3
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TinTin
Ответ Papa Il
Интересно когда это Игрок из 6 по силе лиге, получал зм? За что? За то что они выиграли в конце мая лигу 1, с Месси в составе???
Месси будучи в 6 по силе лиге получал ЗМ
+8
-5
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Джамал Арипов
Сейчас французы начнут дешаманить
+3
0
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Экспертное мнение
Ответ TinTin
Месси будучи в 6 по силе лиге получал ЗМ
Месси в 6-ой по силе лиге никогда не играл
+4
-1
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Твой любимый хейтер
- Спортс, почему вы публикуете новость состоящую всего из двух предложений?
- Да
+3
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Аркадий Байдерин
Да кто угодно лишь бы не Месси и Роналду)

А так лично я за Холланда
+2
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& Co1366
Ответ VERBLYUD
Мы сравниваем игроков или команды? Мбаппе индивидуально сильнее Холанда.
КДБ тогда больше шансов имеет.
+2
0
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LIBerly
Дешам как дед, который считает своего внучка самым лучшим)
+1
0
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Мужанов Дмитрий Александрович
Возможно, у него есть шанс, на попадание в 10 лучших. Если хочет быть лучшим, должен блеснуть в топ чемпионате и ЛЧ
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Алексей Куликов
Ответ Родя Раскольников
За перформанс на ЧМ, особенно хет-трик в финале. Если бы Франция выиграла, то это точно ЗМ, а так минимум в тройке быть достоин.
за ЧМ в сильной сборной Франции тогда уж Гризман заслужил.
+1
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Алексей Куликов
за ЧМ в сильной сборной Франции тогда уж Гризман заслужил.
Финал провалил абсолютно.
+1
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Джамал Арипов
Ну ты Дешамьменя расмешил
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predMBAPPE
Ляказетт №2 на ЗМ
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Алексей Иванов
Ответ выходец из убежища
Второй матч с Реалом уж точно нельзя назвать мега провальным. Там Куртуа потащил.
Как раз вторая игра и была мега провальной.Как бы не был хорош вратарь с 3-5 метров в упор нужно забивать хладнокровно и не оставлять шансов вратарю
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