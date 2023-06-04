Дешам считает, что Мбаппе заслуживает «Золотого мяча» по итогам сезона
Дидье полагает, что Килиан Мбаппе заслуживает «Золотого мяча» по итогам сезона.
– Заслуживате ли Мбаппе «Золотого мяча» по итогам этого сезона?
– Да, – ответил главный тренер сборной Франции.
Мбаппе выиграл Лигу 1 с «ПСЖ» и вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии». В финале ЧМ-2022 он с Францией уступил Аргентине.
Килиан стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в 5-й раз подряд, забив 29 мячей в 34 матчах. Его статистика – здесь.
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Кокорин
Мбаппе
так вижу
Если бы Франция выиграла, то это точно ЗМ, а так минимум в тройке быть достоин.
- Да
А так лично я за Холланда