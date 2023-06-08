«Месси выиграет «Золотой мяч» в этом году, как ожидается». Журналист Балаге о награде

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч ЧМ-2022 Гильем Балаге Интер Майами Футбол

Журналист Гильем Балаге считает, что Лионель Месси получит восьмой «Золотой мяч».

В тексте для ВВС о переходе аргентинца в «Интер Майами» Балаге написал: «Месси семь раз получал «Золотой мяч» и, как ожидается, выиграет его в этом году после успеха на чемпионате мира».

С 2022 года «Золотой мяч» вручается по итогам сезона, а не календарного года. В минувшем сезоне Месси выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и победил в чемпионате Франции с «ПСЖ».

Вчера стало известно, что Лео продолжит карьеру в «Интер Майами» из МЛС.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

82 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ Ебздрогыч
Особенно если Интер вдруг обыграет Мансити в финале ЛЧ
Особенно если Интер Майами😃
+35
-5
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ SpilightTwarkle
Когда на этот театр французского журнала перестанут обращать внимание?
Запомните базу: Золотой Мяч обесценился, если его берёт Месси. Если его берёт Модрич/Бензема/Холанд/Вася Пупкин со двора, то это лучшая награда лучшему игроку.
+29
-18
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bavarec-Art
Ответ Фарид Харисов
Запомните базу: Золотой Мяч обесценился, если его берёт Месси. Если его берёт Модрич/Бензема/Холанд/Вася Пупкин со двора, то это лучшая награда лучшему игроку.
Почему ж?! Когда Роналду брал вместо Рибери тоже была клоунада
+15
-8
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Особенно если Интер вдруг обыграет Мансити в финале ЛЧ
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Universal1000
Ответ Андрей Хенто
Месси возможно станет первым действующим игроком МЛС, кто выиграет Золотой Мяч. Хотя не удивлюсь если ЗолотоЙ Мяч достанется де Брюйне или Холанду, если в субботу они смогут взять требл. Они тоже вполне заслужили эту награду и провели весь сезон на высочайшем уровне.
Оба сьедят друг у друга голоса как салах с мане отжали все у ван дейка.
ЗМ от Сити получит только один человек - Пеп. Тренерский ЗМ хе. И поделом. На 100 проц его игрушка этот Сити, а не игроков.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Месси возможно станет первым действующим игроком МЛС, кто выиграет Золотой Мяч. Хотя не удивлюсь если ЗолотоЙ Мяч достанется де Брюйне или Холанду, если в субботу они смогут взять требл. Они тоже вполне заслужили эту награду и провели весь сезон на высочайшем уровне.
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Universal1000
Ответ Любезный Коссутий
в случае требла, Хааланд долкен забрать. если нет, то, естественно, Месси - за ЧМ
Холанд даже не в тройке сильнейших игроков Сити. Причем это не шутка. Вся тройка полузащитников там катает индивидуально сильнее, техничнее.
Он ничего не получит за то что Пеп его поставил замыкателем в лучшую команду мира последних 5-6 лет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SpilightTwarkle
Когда на этот театр французского журнала перестанут обращать внимание?
+24
-22
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Братан расслабься ты точно не получишь ЗМ👌🏻
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ tach77
С большим уважением конечно Месси выиграл ЧМ. Но всё таки ЗМ заслужил Холанд
22/23

Холанд 52 матча 52 гола 9 голевых - дайте ему ЗМ, Месси не заслужил.

Суарес 15/16

53 матча 59 голов 24 голевых - не попал даже в тройку

Какие же люди лицемеры:))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raindrop Drop Top
Тут даже споров не может быть, однозначно Месси в одну калитку
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ Moscwow
Конечно, ведь никто не может играть лучше Месси, только Месси достоин брать ЗМ, только Месси всегда гениально играет, только Месси, только Месси, только Месси, только Месси, только Месси, только Месси, только Месси, только Месси, только Месси, только Месси
Рад видеть адекватного фаната Реала, который признает величие Лео. Хоть и немного перебарщивает с этим :)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexey alexeev
сейчас неожиданно лч выигрывает интер, в итоге зм получит лаутаро мартинес 😂
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Суровый
Ответ Фарид Харисов
Запомните базу: Золотой Мяч обесценился, если его берёт Месси. Если его берёт Модрич/Бензема/Холанд/Вася Пупкин со двора, то это лучшая награда лучшему игроку.
За пенальти давать ему ЗМ?? Сравни какую работу провел за сезон Де Брюйне,и какую Мессии- небо и земля.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Экспертное мнение
Де Брюйне и Бернарду Силва являются главными тащерами Ман Сити начиная с 1/4 финала ЛЧ, но фанаты замыкуна опять смотрят футбол только через камеры направленные во вратарскую зону
Они и не смотрят футбол, смотрят счет, если холанд забил, значит тащер, если не забил, значит не забил)
Вон придумали отговорку его провалов на решающих матчах - стягивал защитников, прессинговал, открывал свободные зоны)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Сергей
Холанду
Де Брбйне, Гюндоган))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mekafff
Ответ Фарид Харисов
Зачем Месси восьмой Золотой Мяч? Не то чтобы это будет каким-то ограблением, с Холандом 50/50 у них шансы, но ему этот восьмой мяч нужен только чтобы 7 в ∞ превратить и всё :)
Каким образом у них 50/50 шансы? У Месси из индивидуальных наград, которые связаны с эффективностью его действий, только лучший ассистент Лиги 1. Черт возьми, он даже не лучший бомбардир ЧМ. Во всех остальных показателях он проигрывает своему же одноклубнику в лице Мбаппе (который и лучший бомбардир ЧМ и лучший бомбардир Лиги 1.

Холланд, на минуточку, лучший бомбардир ЛЧ и АПЛ (еще и рекорд по голам побил). Кроме того, если Мансити возьмет требл, то вопросы о ЗМ просто не должно стоять.
Индивидуально даже Мбаппе провел сезон лучше Месси.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexey alexeev
Ответ Moscwow
Символично будет, если схема в США повторится, ведь чисто случайно именно там пройдут следующие Копа и ЧМ
гелeвых инфаркт накроет в таком случае
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
Ответ Ебздрогыч
Особенно если Интер вдруг обыграет Мансити в финале ЛЧ
Если Интер обыграет Сити,
то сектанты скажут что Месси играет в Интере, поэтому должен получить ЗМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewart D.
Сезон еще не окончен. Холланд когда возьмёт ЛЧ, то станет главным претендентом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
А кто если не Месси?:) После феноменального ЧМ, где Месси забивал на каждой стадии турнира и стал лучшим игроком, конечно же награда его заслуженно, хотя по сути это Бензема украл награду у Холанда, т.к. по нормальной логике ЗМ должны были вручать по итогам Чемпионата Мира, а не до него:)) Так что все вопросы к руководству награды, Лео его получит заслуженно:)) Никто же у Каннаваро ЗМ не отбирает и не отдает тому же Рональдиньо который провел феноменальный сезон 05/06 выиграл ЛЧ, Ла Лигу, но не получил награду:))
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Чем ценен этот журналист, что внезапно из него и банального мнения решили сделать новость.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бровочник
Приснилось, что требла не было, было 1:3
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Universal1000
Первый ЗМ в США.
Будет эксклюзив четенький хех.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
🌋 🔥
Кубок 🏆 Мира апогей всей футбольной индустрии
Мечта каждого футболиста,со всех уголков мира. Выиграй этот трофей тот же Роналду,споров и разногласий не было бы совсем,все бы ему уже отдали Золотой Мяч.
+13
-13
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий