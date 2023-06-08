«Месси выиграет «Золотой мяч» в этом году, как ожидается». Журналист Балаге о награде
Журналист Гильем Балаге считает, что Лионель Месси получит восьмой «Золотой мяч».
В тексте для ВВС о переходе аргентинца в «Интер Майами» Балаге написал: «Месси семь раз получал «Золотой мяч» и, как ожидается, выиграет его в этом году после успеха на чемпионате мира».
С 2022 года «Золотой мяч» вручается по итогам сезона, а не календарного года. В минувшем сезоне Месси выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и победил в чемпионате Франции с «ПСЖ».
Вчера стало известно, что Лео продолжит карьеру в «Интер Майами» из МЛС.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
ЗМ от Сити получит только один человек - Пеп. Тренерский ЗМ хе. И поделом. На 100 проц его игрушка этот Сити, а не игроков.
Он ничего не получит за то что Пеп его поставил замыкателем в лучшую команду мира последних 5-6 лет.
Холанд 52 матча 52 гола 9 голевых - дайте ему ЗМ, Месси не заслужил.
Суарес 15/16
53 матча 59 голов 24 голевых - не попал даже в тройку
Какие же люди лицемеры:))
Вон придумали отговорку его провалов на решающих матчах - стягивал защитников, прессинговал, открывал свободные зоны)
Холланд, на минуточку, лучший бомбардир ЛЧ и АПЛ (еще и рекорд по голам побил). Кроме того, если Мансити возьмет требл, то вопросы о ЗМ просто не должно стоять.
Индивидуально даже Мбаппе провел сезон лучше Месси.
то сектанты скажут что Месси играет в Интере, поэтому должен получить ЗМ
Будет эксклюзив четенький хех.
Кубок 🏆 Мира апогей всей футбольной индустрии
Мечта каждого футболиста,со всех уголков мира. Выиграй этот трофей тот же Роналду,споров и разногласий не было бы совсем,все бы ему уже отдали Золотой Мяч.