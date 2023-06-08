«Месси выиграет «Золотой мяч» в этом году, как ожидается». Журналист Балаге о награде

Журналист Гильем Балаге считает, что Лионель Месси получит восьмой «Золотой мяч».

В тексте для ВВС о переходе аргентинца в «Интер Майами» написал: « семь раз получал « » и, как ожидается, выиграет его в этом году после успеха на чемпионате мира».

С 2022 года «Золотой мяч» вручается по итогам сезона, а не календарного года. В минувшем сезоне Месси выиграл в составе сборной Аргентины и победил в чемпионате Франции с « ».

Вчера стало известно, что Лео продолжит карьеру в «Интер Майами» из МЛС.

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