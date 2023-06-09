«Тоттенхэм» показал белую форму на сезон-2023/24, шорты футболисток из-за менструации сделали синими

Теги премьер-лига Англия женский футбол Тоттенхэм Nike игровая форма стиль Здоровье Футбол

«Тоттенхэм» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.

Компания Nike изготовила для лондонского клуба почти целиком белую форму.

Красным выделен логотип титульного спонсора «Тоттенхэма» компании AIA.

Есть синие вставки на рукавах, а также логотипы клуба и американского бренда, создавшего форму.

Отметим, что шорты женской команды «шпор» синие – это связано с комфортом футболисток во время менструального цикла. Ранее девушки из сборной Англии и других клубов АПЛ просили спортивные бренды не делать шорты белыми, а использовать другие цвета.

Фото: tottenhamhotspur.com

В Nike учли просьбу футболисток сборной Англии отказаться от белых шорт из-за менструации. Теперь они синие

Женский «Ман Сити» из-за менструации откажется от белых шорт. В этом сезоне будут играть в бордовых

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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49 комментариев

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Aleksandr Danilov
А мужики, если обкакаются? Совсем толерасты не подумали об этом
+117
-43
+74
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FinishedBreakfast
Ответ Aleksandr Danilov
А мужики, если обкакаются? Совсем толерасты не подумали об этом
при чём тут толерасты и забота о женщинах? Как вы сравниваете недержание кала и кровотечение? у персонажей саус парка такие же представления о женском теле, как и у вас. А там дети в 4 классе учатся
+78
-7
+71
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Сэмвел Тарли
Ответ А.Э.РАСИМ
Раньше такого позора не было. Просто написали бы, что форма такая то. Просто стыда нет уже. К сожалению, стыд у людей пропал.
Тебя так слово менструация смущает?
+60
-7
+53
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Stewart D.
как я понял, по углам - это трофеи ?
+38
0
+38
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Ashot Rager
Ответ каиров вадим
синими, потому что на белых сильно заметно?
Ух ты, сам догадался?
+34
-3
+31
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Los Galácticos
Ответ Aleksandr Danilov
А мужики, если обкакаются? Совсем толерасты не подумали об этом
Линекер обязательно должен поставить этот вопрос на повестку дня в своем твиттере :)
+27
-2
+25
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Александр Гурский
У новости есть потенциал.
Стоит вернуться через час и почитать комментарии
+19
-10
+9
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Fona
Не пойму что в этом вообще такого. Понятно, что не у комментаторов спортса во время важной игры может быть менструация, и порой прокладки/тампона может не хватить. Но у некоторых остряков свое мнение на этот счет
+12
-3
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Сэмвел Тарли
Ответ А.Э.РАСИМ
Меня не смущает, поосто раньще, кошда челрвек ьыл человеком это было темой не для мужчин. Но читая тебя я думаю, осталось ли настоящих мужчин достаточно? Можно было тему менструации не уточ6ять, как и ботекса.... Но ныне мужик и как бабы, все обсуждают.
Ты такой странный. А сейчас человек кто, если не человек? А если мужчина говорит о менструации, значит он не мужчина, я просто в голос с твоей логики))
+8
0
+8
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Joey Ramone
Ответ FinishedBreakfast
при чём тут толерасты и забота о женщинах? Как вы сравниваете недержание кала и кровотечение? у персонажей саус парка такие же представления о женском теле, как и у вас. А там дети в 4 классе учатся
Ничего он не сравнивает, это обкакавшийся даун.
+6
-1
+5
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oganes7
Ответ Александр Гурский
У новости есть потенциал. Стоит вернуться через час и почитать комментарии
Что бы посмотреть сколько лайков набрал твой коммент
+5
0
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ukrainec228
Круто же ! Европа двигатель прогресса
+6
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Олег Ринкевич
Кейн такой говорит Леви "я хочу со следующего сезона играть в белой форме!" (намекает на реал), а Леви такой "ни слова больше!"
+4
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Скарлетт Йоханссон
во времена моего детства в рекламе гигиенических средств женщины носили белое и обтягивающее
+3
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Shtique
Новая форма спартака с коричневыми шортами?
+6
-4
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Марк Власов
Ответ Stewart D.
как я понял, по углам - это трофеи ?
АХАХАХАХА
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шампион
Ответ Stewart D.
как я понял, по углам - это трофеи ?
Экибана, голова оленя, мячик и другие экспонаты клубного музея
+2
0
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DeltaForce
Ответ Сэмвел Тарли
Ты такой странный. А сейчас человек кто, если не человек? А если мужчина говорит о менструации, значит он не мужчина, я просто в голос с твоей логики))
Этот персонаж еще и ярый путиноид,таким лучше не отвечать в приципе)
+3
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Yri Yrov
крутая форма лучше чем все предыдущие
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Ебздрогыч
А почему не красными? Ведь это же логично! И можно сказать, что в честь флага Англии
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old folk
Ответ Скарлетт Йоханссон
во времена моего детства в рекламе гигиенических средств женщины носили белое и обтягивающее
Мода была такая, и цели у рекламы производителей были немного другие - показать, что с их прокладками/тампонами можно носить любую одежду.
Сейчас цель другая - сделать видимым то, что обычно замалчивается, табуируется или высмеивается
+1
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DeltaForce
Ответ Aleksandr Danilov
А мужики, если обкакаются? Совсем толерасты не подумали об этом
Причем вообще толерасты и менструация?
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Joey Ramone
Ответ А.Э.РАСИМ
Раньше такого позора не было. Просто написали бы, что форма такая то. Просто стыда нет уже. К сожалению, стыд у людей пропал.
Не пропал. Нам мужикам стыдно за тебя.
+1
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Мага Ахмедов
ужас
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Topsida
к чему такие подробности читателям ?
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