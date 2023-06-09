«Тоттенхэм» показал белую форму на сезон-2023/24, шорты футболисток из-за менструации сделали синими

«Тоттенхэм» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.

Компания Nike изготовила для лондонского клуба почти целиком белую форму.

Красным выделен логотип титульного спонсора « » компании AIA.

Есть синие вставки на рукавах, а также логотипы клуба и американского бренда, создавшего форму.

Отметим, что шорты женской команды «шпор» синие – это связано с комфортом футболисток во время менструального цикла. Ранее девушки из сборной Англии и других клубов просили спортивные бренды не делать шорты белыми, а использовать другие цвета.

Фото: tottenhamhotspur.com

В Nike учли просьбу футболисток сборной Англии отказаться от белых шорт из-за менструации. Теперь они синие

Женский «Ман Сити» из-за менструации откажется от белых шорт. В этом сезоне будут играть в бордовых

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