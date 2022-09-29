Женский «Вест Бромвич» из-за менструации футболисток сменил цвет шорт с белого на темно-синий

Женский сменил цвет шорт, чтобы футболистки не носили белое в месячные.

Команда начала сезон в домашнем комплекте с белыми шортами. После консультаций с футболистками английский клуб сменил цвет шорт с белого на темно-синий, чтобы девушкам не пришлось выходить в белом в период менструации.

В клубе пообещали учитывать это при разработке всех будущих комплектов.

«Здорово, что клуб поддерживал нпереход на темно-синие шорты. Для нас действительно важно представлять клуб профессионально и выглядеть стильно в форме. Это изменение поможет нам сосредоточиться на выступлениях, не беспокоясь ни о чем», – сказала капитан команды Ханна Джордж.

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