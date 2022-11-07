Дэвид Бекхэм: «Утром я носил футболку «МЮ», а днем – форму «Тоттенхэма», которую мне подарил дедушка»

рассказал о разных футбольных пристрастиях в своей семье.

«Я всегда получал футболку от родителей, а потом – футболку «Тоттенхэма» от дедушки.

Утром я носил футболку «Юнайтед», а днем – форму «Тоттенхэма», – рассказал Бекхэм в короткометражном фильме «МЮ» о футболке с номером 7.

Прежде чем присоединиться к «красным дьяволам» в 1991 году, Дэвид Бекхэм выступал за молодежную команду .