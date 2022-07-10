FA про белые трусы футболисток при месячных: «Признаем важность вопроса. Примем к сведению при работе над новыми моделями формы»

Футбольная ассоциация Англии не будет менять цвет формы футболисток в ходе женского Евро.

Организация отреагировала на обращение женской сборной страны к Nike с просьбой исключить белые игровые трусы в связи с менструацией.

«Мы признаем важность этого вопроса и хотим, чтобы наши игроки чувствовали нашу полную поддержку. Любые их отзывы будут приняты к сведению в ходе работы над новыми моделями формы.

Мы продолжим работать в тесном сотрудничестве с Nike, продолжая при этом следовать рекомендациям организаторов турниров там, где это возможно», – заявил представитель .

В Nike тоже прокомментировали возникший запрос на изменение трусов: «Мы слышим и понимаем опасения наших спортсменок касательно того, что ношение светлой формы во время месячных может стать настоящим препятствием для занятий спортом. Мы взаимодействуем с нашими спортсменами в процессе разработки решений, чтобы удовлетворить их потребности, а также консультируемся с командами и федерациями, устанавливающими стандарты оформления формы».

Футболистки сборной Англии из-за менструации просят Nike отказаться от формы с белыми трусами