FA про белые трусы футболисток при месячных: «Признаем важность вопроса. Примем к сведению при работе над новыми моделями формы»

Теги женский футбол сборная Англии жен Футбольная ассоциация Англии Nike игровая форма стиль Здоровье Чемпионат Европы по футболу среди женщин Футбол

Футбольная ассоциация Англии не будет менять цвет формы футболисток в ходе женского Евро.

Организация отреагировала на обращение женской сборной страны к Nike с просьбой исключить белые игровые трусы в связи с менструацией.

«Мы признаем важность этого вопроса и хотим, чтобы наши игроки чувствовали нашу полную поддержку. Любые их отзывы будут приняты к сведению в ходе работы над новыми моделями формы.

Мы продолжим работать в тесном сотрудничестве с Nike, продолжая при этом следовать рекомендациям организаторов турниров там, где это возможно», – заявил представитель Футбольной ассоциации Англии.

В Nike тоже прокомментировали возникший запрос на изменение трусов: «Мы слышим и понимаем опасения наших спортсменок касательно того, что ношение светлой формы во время месячных может стать настоящим препятствием для занятий спортом. Мы взаимодействуем с нашими спортсменами в процессе разработки решений, чтобы удовлетворить их потребности, а также консультируемся с командами и федерациями, устанавливающими стандарты оформления формы».

Футболистки сборной Англии из-за менструации просят Nike отказаться от формы с белыми трусами

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные