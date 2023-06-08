Хави: «Я не жалею, что оказался в «Барсе», но в Катаре стресса было меньше, давление ниже. Мы с семьей жили на курорте»

Хави высказался о стрессе, который испытывает, будучи тренером «Барселоны».

«Семья жизненно важна, потому что я поворачивю голову по 200 раз [за матч] и вижу, что моя жена очень спокойна, и это придает мне уверенности. А также мои братья и родители.

Я не жалею о том, что оказался в «Барсе», но в Катаре стресса было меньше, давление ниже, качество жизни непревзойденное, безопасность и спокойствие в семейном плане... Мы жили на курорте.

Здесь, в Барселоне, все вызывает стресс: клуб, школа, расписание... Мы живем в головокружительном темпе», – сказал в интервью Jijantes.

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