Хави: «Я не жалею, что оказался в «Барсе», но в Катаре стресса было меньше, давление ниже. Мы с семьей жили на курорте»
Хави высказался о стрессе, который испытывает, будучи тренером «Барселоны».
«Семья жизненно важна, потому что я поворачивю голову по 200 раз [за матч] и вижу, что моя жена очень спокойна, и это придает мне уверенности. А также мои братья и родители.
Я не жалею о том, что оказался в «Барсе», но в Катаре стресса было меньше, давление ниже, качество жизни непревзойденное, безопасность и спокойствие в семейном плане... Мы жили на курорте.
Здесь, в Барселоне, все вызывает стресс: клуб, школа, расписание... Мы живем в головокружительном темпе», – сказал Хави в интервью Jijantes.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Полно оптимизма 😁 Чави начал что-то подозревать.