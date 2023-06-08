Хави: «Я не жалею, что оказался в «Барсе», но в Катаре стресса было меньше, давление ниже. Мы с семьей жили на курорте»

Теги Барселона Хави Ла Лига высшая лига Катар Футбол

Хави высказался о стрессе, который испытывает, будучи тренером «Барселоны».

«Семья жизненно важна, потому что я поворачивю голову по 200 раз [за матч] и вижу, что моя жена очень спокойна, и это придает мне уверенности. А также мои братья и родители.

Я не жалею о том, что оказался в «Барсе», но в Катаре стресса было меньше, давление ниже, качество жизни непревзойденное, безопасность и спокойствие в семейном плане... Мы жили на курорте.

Здесь, в Барселоне, все вызывает стресс: клуб, школа, расписание... Мы живем в головокружительном темпе», – сказал Хави в интервью Jijantes.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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31 комментарий

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David Aprasidze
До Хави мы не знали, что работа сложнее отдыха
+20
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Ganibale
Ответ Rokamadur
В Украине поживи, узнаешь, что такое " стресс".
Да плевать
+9
-4
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Роман
Хави: «Я не жалею, что оказался в «Барсе»

Полно оптимизма 😁 Чави начал что-то подозревать.
+7
-5
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sC@ryClowN!
Ответ Stivi M.D.
Почему у Хави одни кринжовые интервью? Вот есть два футбольных тренера - Хави и Клопп. У вас на двоих одна профессия, но интервью одного читаешь с интересом и улыбкой, а у другого одни перлы…
потому что физроп ноль как тренер,вот он и выдает одни перлы.
+2
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Adam Almurzaev
Я б тоже хотел переехать в Саудовскую Аравию
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rigobersong
Комментарий удален пользователем
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tolstiy
да и город так себе....
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rigobersong
Ответ DolJun
да? никогда не замечал)
Я думаю это связано с тем, что твои комментарии несут всегда негативный характер, нужно быть добрее:))
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rigobersong
Ответ DolJun
извини :( зачем ты сразу в негатив? я просто решил спросить почему ты решил мне что-то посоветовать, когда у тебя еще младший какой-то без советов страдает
Никакого негатива:)
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Mamontilo
Ответ aventura79
Ну если настолько зависимость от семьи, что по 200 раз голову поворачивать приходится, - то, может, ну ее, эту тренерскую карьеру? Какая-то самодостаточность должна же, наверное, быть… как он решения, будучи тренером, принимает?)
Неплохие если судить по результату. Вы его оценивать решили, потому как сами всего добились?
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Форман21
Ответ Stivi M.D.
Почему у Хави одни кринжовые интервью? Вот есть два футбольных тренера - Хави и Клопп. У вас на двоих одна профессия, но интервью одного читаешь с интересом и улыбкой, а у другого одни перлы…
А что он тут не так сказал? Его спросили и он ответил, что тренировать(и наверное играть) в Катаре и в Барсе небо и земля в плане ответственности.
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