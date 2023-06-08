Хави: «Неймар не входит в наши планы. Он мне нравится, но у «Барсы» другие приоритеты»

Хави заявил, что «Барселона» не заинтересована в возвращении Неймара.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб может подписать бразильского форварда после срыва трансфера Лионеля Месси.

« ? Это сюрприз, что всплыло его имя. В теории Неймар не входит в наши планы.

Он мне очень нравится, но у нас другие приоритеты», – сказал главный тренер «блауграны».

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