Хави: «Неймар не входит в наши планы. Он мне нравится, но у «Барсы» другие приоритеты»

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Неймар Футбол

Хави заявил, что «Барселона» не заинтересована в возвращении Неймара.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб может подписать бразильского форварда после срыва трансфера Лионеля Месси. 

«Неймар? Это сюрприз, что всплыло его имя. В теории Неймар не входит в наши планы.

Он мне очень нравится, но у нас другие приоритеты», – сказал главный тренер «блауграны». 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TAGAY
забавно все выходит, ради 50+ млн ушел в ПСГ, выбрав бабки вместо карьеры.. а теперь каждому маломальскому топу дают 100+млн в СА.. остался бы тогда и сейчас мог бы спокойно ехать за бабками и имя его котировался бы выше и в числе легенд и возможно не только Барсы но и футбола . уверен Неймар временами жалеет что ушел из Барсы, где у него половина сезона скандалы а вторая половина на лазарете проходит. папка Неймара так же наверное думает, зря он это сделал, ведь большие деньги пришли и сейчас и через год.. а золотые годы(пик форму) так и не вернуть
+46
-1
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
И вот стоило уходить за 💰💰💰 в этот недопроект, разрушив красивое трио МСН? Мог бы стать легендой «Барсы», а так 50% таланта в унитаз
+31
-8
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ Анвар Масимов
я тебе больше скажу . именно этот трансфер разрушил Барсу ну и + эта кочерыжка Бармалей
«Барсу» разрушили оверпрайсные трансферы Гомеша, Алькасера, Коутинью, Дембеле и так далее по списку. Точнее, это было началом
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Ответ TAGAY
забавно все выходит, ради 50+ млн ушел в ПСГ, выбрав бабки вместо карьеры.. а теперь каждому маломальскому топу дают 100+млн в СА.. остался бы тогда и сейчас мог бы спокойно ехать за бабками и имя его котировался бы выше и в числе легенд и возможно не только Барсы но и футбола . уверен Неймар временами жалеет что ушел из Барсы, где у него половина сезона скандалы а вторая половина на лазарете проходит. папка Неймара так же наверное думает, зря он это сделал, ведь большие деньги пришли и сейчас и через год.. а золотые годы(пик форму) так и не вернуть
Верно, но откуда кто-то мог знать, что в СА будут платить 100+ млн в год? Эта лавочка открылась пол года назад, и скорее всего скоро закроется.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анвар Масимов
Ответ JENNINGS
И вот стоило уходить за 💰💰💰 в этот недопроект, разрушив красивое трио МСН? Мог бы стать легендой «Барсы», а так 50% таланта в унитаз
я тебе больше скажу . именно этот трансфер разрушил Барсу ну и + эта кочерыжка Бармалей
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Зезуль
Месси посмотрел что бывает с людьми у которых нет амбиций как например у Неймара, и решил уйти
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krokodilych
Ответ Алексей Александрович
Ну что за лицемерие ну скажи ты просто он нам не нужен зачем вставлять что он мне нравится если бы нравился то купили бы
Ну, вот мне, например, теоретически нравится "Бентли", но практически я его не куплю, ибо таких денег у меня просто нет.

А ещё мне теоретически нравится собака хаски. Но и её я тоже практически не куплю. На неё деньги есть, но нет такого количества свободного времени, которое нужно ежедневно уделять собаке этой породы.

А ещё мне теоретически нравятся камины. Но и камин я тоже практически не куплю, хотя деньги есть, ибо его решительно некуда присобачить. Он, как говорится, не ломится в концепцию.

Может быть, и с Неймаром примерно так же? :)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl0709
Да какой ещё Неймар 🤦, лучше Хакими урвать за копейки.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mutsulhanov@icloud.com
Ответ TAGAY
забавно все выходит, ради 50+ млн ушел в ПСГ, выбрав бабки вместо карьеры.. а теперь каждому маломальскому топу дают 100+млн в СА.. остался бы тогда и сейчас мог бы спокойно ехать за бабками и имя его котировался бы выше и в числе легенд и возможно не только Барсы но и футбола . уверен Неймар временами жалеет что ушел из Барсы, где у него половина сезона скандалы а вторая половина на лазарете проходит. папка Неймара так же наверное думает, зря он это сделал, ведь большие деньги пришли и сейчас и через год.. а золотые годы(пик форму) так и не вернуть
А в Катар он и щас может поехать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Emil_2
Ответ krokodilych
Ну, вот мне, например, теоретически нравится "Бентли", но практически я его не куплю, ибо таких денег у меня просто нет. А ещё мне теоретически нравится собака хаски. Но и её я тоже практически не куплю. На неё деньги есть, но нет такого количества свободного времени, которое нужно ежедневно уделять собаке этой породы. А ещё мне теоретически нравятся камины. Но и камин я тоже практически не куплю, хотя деньги есть, ибо его решительно некуда присобачить. Он, как говорится, не ломится в концепцию. Может быть, и с Неймаром примерно так же? :)))
ты прям как в классике: имею желание купить дом, но не имею возможности, имею возможность купить козу- но не имею желания... так выпьем же за то, чтобы наши желанияв всегда совпадали с нашими возможностями!! ;)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Из легендарного трио до "не нужно" в Барсе.
Но Неймар всё равно топовый игрок. Если не в Барсу, то найдет себе топ-клуб.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кашшай Чакырович
Неймар по таланту наверное идёт сразу после Месси ,Роналдо зубастика и Роналдиньо в 21 веке ,но жаль конечно, что не раскрылся даже и на 80% своих возможностей !
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nacho13
Ответ Анвар Масимов
я тебе больше скажу . именно этот трансфер разрушил Барсу ну и + эта кочерыжка Бармалей
Я бы сказал, что не уход, а именно приход Неймара ознаменовал начало проблем. Да, выиграли с ним ЛЧ и МСН это было прекрасно, но скандалы вокруг клуба начались именно с дела Неймара.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flowhal
Ответ AnMe
Впервые слышу про это, можно подробнее? Из-за чего толкнул? Может просто забыл 🤔
Да там вроде ничего такого, по-капитански боднул его, чтобы какую-то клоунаду не устраивал. Видимо в итоге Неймару этого и не хватало потом в ПСЖ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mutsulhanov@icloud.com
Ответ TAGAY
забавно все выходит, ради 50+ млн ушел в ПСГ, выбрав бабки вместо карьеры.. а теперь каждому маломальскому топу дают 100+млн в СА.. остался бы тогда и сейчас мог бы спокойно ехать за бабками и имя его котировался бы выше и в числе легенд и возможно не только Барсы но и футбола . уверен Неймар временами жалеет что ушел из Барсы, где у него половина сезона скандалы а вторая половина на лазарете проходит. папка Неймара так же наверное думает, зря он это сделал, ведь большие деньги пришли и сейчас и через год.. а золотые годы(пик форму) так и не вернуть
Тогда он получил 300$
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Ответ Сикарио
А кто сказал-то, что он жалеет об уходе и хочет вернуться? Унылая каталонская пресса?))
Если сравнивать как он провел 4 года в Барсе и 6 лет в ПСЖ, то жалел бы любой адекватный чел, за исключением отбитых фанатов Мадрида, коим ты и являешься)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krokodilych
Ответ Emil_2
ты прям как в классике: имею желание купить дом, но не имею возможности, имею возможность купить козу- но не имею желания... так выпьем же за то, чтобы наши желанияв всегда совпадали с нашими возможностями!! ;)))
Да, я тоже вспоминал эту цитату, пока писал свой коммент :)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TAGAY
а так если рассуждать об игроке то конечно сейчас у Барсы нет ЛН, и Неймар был бы очень даже кстати.. так как Феррану и Фати тренер не доверяет, но с Неймаром терки у Хави были, еще во время празднование требла в 2015 году в автобусе был случае когда Хави оттолкнул Нея.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ JENNINGS
«Барсу» разрушили оверпрайсные трансферы Гомеша, Алькасера, Коутинью, Дембеле и так далее по списку. Точнее, это было началом
так они стали таковыми благодаря 222 за Неймара. все знали, что Барселоне нужна замена и что у неё есть деньги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carver
Ответ TAGAY
забавно все выходит, ради 50+ млн ушел в ПСГ, выбрав бабки вместо карьеры.. а теперь каждому маломальскому топу дают 100+млн в СА.. остался бы тогда и сейчас мог бы спокойно ехать за бабками и имя его котировался бы выше и в числе легенд и возможно не только Барсы но и футбола . уверен Неймар временами жалеет что ушел из Барсы, где у него половина сезона скандалы а вторая половина на лазарете проходит. папка Неймара так же наверное думает, зря он это сделал, ведь большие деньги пришли и сейчас и через год.. а золотые годы(пик форму) так и не вернуть
Ну так он за деньгами в Париж поехал, а не в Эр-Рияд, все же есть разница.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анвар Масимов
Ответ Pucheslav
Барсу никто не заставлял деньги с Неймара тратить именно так
Бармалей , все что надо знать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TAGAY
Ответ Flavius
Верно, но откуда кто-то мог знать, что в СА будут платить 100+ млн в год? Эта лавочка открылась пол года назад, и скорее всего скоро закроется.
из ниоткуда, но ведь Барса тоже был клубом который давай бешеные лички, так что предположить что Нею дали бы космические ЗП тоже можно было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Ройс
Главные ошибки человечества:
1) Ядерное оружие
2) Кидок МСН и переход в ПСЖ Неймара
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Emkafa
Ответ Кашшай Чакырович
Неймар по таланту наверное идёт сразу после Месси ,Роналдо зубастика и Роналдиньо в 21 веке ,но жаль конечно, что не раскрылся даже и на 80% своих возможностей !
ана, ты же "эксперт" по талантами, с автоматическим его определением!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Ну он то хоть на проблемную позицию встал бы, а Месси непонятно куда пихать и прям нужен был.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий