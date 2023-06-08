Хави: «Неймар не входит в наши планы. Он мне нравится, но у «Барсы» другие приоритеты»
Хави заявил, что «Барселона» не заинтересована в возвращении Неймара.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб может подписать бразильского форварда после срыва трансфера Лионеля Месси.
«Неймар? Это сюрприз, что всплыло его имя. В теории Неймар не входит в наши планы.
Он мне очень нравится, но у нас другие приоритеты», – сказал главный тренер «блауграны».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
А ещё мне теоретически нравится собака хаски. Но и её я тоже практически не куплю. На неё деньги есть, но нет такого количества свободного времени, которое нужно ежедневно уделять собаке этой породы.
А ещё мне теоретически нравятся камины. Но и камин я тоже практически не куплю, хотя деньги есть, ибо его решительно некуда присобачить. Он, как говорится, не ломится в концепцию.
Может быть, и с Неймаром примерно так же? :)))
Но Неймар всё равно топовый игрок. Если не в Барсу, то найдет себе топ-клуб.
1) Ядерное оружие
2) Кидок МСН и переход в ПСЖ Неймара