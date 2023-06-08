Хави: «Барса» не создана для ЛЕ – она не мотивирует ни игроков, ни фанатов. Мы должны стремиться к победе в ЛЧ»
Хави заявил, что «Барселона» не имеет права играть в Лиге Европы.
«Я уже сказал игрокам, что мы больше не должны играть в Лиге Европы.
Извините, но «Барселона» не создана для Лиги Европы. Она не мотивирует ни игроков, ни фанатов.
Мы должны играть в Лиге чемпионов и стремиться к победе в ней», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью Movistar+.
В прошлом сезоне «Барса» вылетела от «МЮ» в первом раунде плей-офф Лиги Европы (2:2, 1:2).
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Там ниже новость читай....Барса при Хави выиграла 4 из 14 матчей в Еврокубках)))))
Ооо да...вот так уверенность)))
Хави: "Барселона" - кандидат на победу в Лиге Европы, это хороший турнир