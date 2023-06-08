Хави: «Барса» не создана для ЛЕ – она не мотивирует ни игроков, ни фанатов. Мы должны стремиться к победе в ЛЧ»

Хави заявил, что «Барселона» не имеет права играть в Лиге Европы.

«Я уже сказал игрокам, что мы больше не должны играть в .

Извините, но « » не создана для Лиги Европы. Она не мотивирует ни игроков, ни фанатов.

Мы должны играть в Лиге чемпионов и стремиться к победе в ней», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью Movistar+.

В прошлом сезоне «Барса» вылетела от «МЮ» в первом раунде плей-офф Лиги Европы (2:2, 1:2).

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