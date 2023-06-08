Хави: «Барса» не создана для ЛЕ – она не мотивирует ни игроков, ни фанатов. Мы должны стремиться к победе в ЛЧ»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

Хави заявил, что «Барселона» не имеет права играть в Лиге Европы.

«Я уже сказал игрокам, что мы больше не должны играть в Лиге Европы.

Извините, но «Барселона» не создана для Лиги Европы. Она не мотивирует ни игроков, ни фанатов.

Мы должны играть в Лиге чемпионов и стремиться к победе в ней», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью Movistar+.

В прошлом сезоне «Барса» вылетела от «МЮ» в первом раунде плей-офф Лиги Европы (2:2, 1:2).

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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67 комментариев

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Антон Bratishchev
Должны вылететь со своими рычагами😂
+55
-12
+43
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Очки Дани Алвеса
Какой важный курица. Выиграл бы в ЛЕ - песни бы до сих пор пели, но вышло иначе, и поэтому этот трофей их резко перестал мотивировать. А не потому что МЮ их переиграл.
+48
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Andrey Yaroslavtsev
Не имеет права играть в ЛЧ.
+34
-15
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Los Galácticos
Судя потому как Хави сразу вылетел с ЛЧ и ЛЕ он её тренерует для победы в ЛК :)
+19
-3
+16
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nurikkkk
Ответ Barca_mania
Вылетит реал, Барса будет минимум в полуфинале. Не зря у Хави есть уверенность ☝️
Ахахах
Там ниже новость читай....Барса при Хави выиграла 4 из 14 матчей в Еврокубках)))))
Ооо да...вот так уверенность)))
+13
0
+13
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Lionel Andres Messi 10
Хави сказал игрокам: «Мы больше не должны играть в Лиге Европы», а они ему: «Мы больше не должны играть в навесы», на что он им: «Мы больше не должны держать в команде игроков с огромными зарплатами», а те: «Мы больше не должны спихивать неудачи на высокий газон», и тут Хави психанул и ушёл.
+14
-2
+12
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Gravdaar Iyaad
Надеюсь в след. году мы сможем наслаждаться матчами барсы по четвергам 🤩
+15
-4
+11
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Liquidozz
Если «Барса» не создана для ЛЕ, то надо просто занять 4ое ( а не 3ее) место в группе ЛЧ, чтобы потом не мучиться в ЛЕ.
+10
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Иван Иванов
это глупое утверждение
+11
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Arthurino
Ответ Barca_mania
Вылетит реал, Барса будет минимум в полуфинале. Не зря у Хави есть уверенность ☝️
В этом году дошли до финала, в следующем программа минимум полуфинал. Ждём финала в субботу! Месси против Барселоны, это будет та еще битва, да барсамания?
+9
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Надо играть в ЛК
+11
-2
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TheFrosty
Хави: «Барса» не создана для ЛЕ, нас там нагибает любой айнтрахт. Мы должны стремиться к победе в Лиге Конференций»
+7
0
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&_Bishep_&
2 декабря 2022
Хави: "Барселона" - кандидат на победу в Лиге Европы, это хороший турнир
+5
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Низом Хурсанов
Хави через пару месяцев: Барса не имеет права играть в Сегунде. Наша цель победа в Ла Лиге!
Через год: Барса не имеет права играть в футбол. Наша цель победа в матче!
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Lionel Andres Messi 10
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Бавария:)
Не выйдет: оба клуба в первой корзине.
+4
0
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Djeday
Ответ Barca_mania
Вылетит реал, Барса будет минимум в полуфинале. Не зря у Хави есть уверенность ☝️
Опять 2-8 кому-нибудь отлетать? или 0-4?
+5
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Arthas M
Знакомое высокомерие БЧК, что-то МЮ,Ливер,Челси,Юве в свое время не чурались ЛЕ и не пыли после поражений,мол мотивации не хватило,хотя очевидно,что не хватило класса,оба вылета по делу
+5
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Низом Хурсанов
Хави через пару месяцев: Барса не имеет права играть в Сегунде. Наша цель победа в Ла Лиге!
+7
-4
+3
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инок
Очевидно, что нынешняя Барселона даже в Лиге Европы пока не в состоянии показать свой максимум.
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Виталий Ан
Ответ 2vdhrvmmzf
Давно чемпион второй страны рейтинга уефа не имеет права играть в лч?
Вероятно после дела Негрейры.
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2vdhrvmmzf
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Не имеет права играть в ЛЧ.
Давно чемпион второй страны рейтинга уефа не имеет права играть в лч?
+9
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Бровочник
Вы - высокомерие
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eftomolgy
Перед матчами с МЮ возможно говорил то же самое
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2vdhrvmmzf
Ответ Виталий Ан
Вероятно после дела Негрейры.
Решение суда в студию
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Амин Чич
Думаю и гадать не стоит, кто Барселоне попадется в группе ЛЧ ))))
Бавария:)
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