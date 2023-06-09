«Животные». Президент «Фиорентины» о поведении фанатов «Вест Хэма» на финале Лиги конференций

Теги Фиорентина Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия болельщики Рокко Коммиссо Лига Конференций УЕФА Футбол

Президент «Фиорентины» назвал болельщиков «Вест Хэма» «животными».

Английская команда одержала победу над итальянской в финале Лиги конференций (2:1). В первом тайме произошел инцидент, когда фанаты «молотобойцев» забросали защитника флорентийцев Кристиано Бираги пластиковыми стаканами и рассекли ему голову. 

«Что сказать? Я ждал победы. 

Но были случаи, когда рефери должен был действовать лучше. Йовичу сломали нос, также эпизод с Бираги. Я поговорил с президентом Премьер-лиги, сказав ему, что все они [фанаты «Вест Хэма»] животные – потому что они так обращались с нашими футболистами.

Поражение несправедливо. Мы могли выиграть со счетом 3:0, мне жаль болельщиков, которые заслуживали большего», – сказал Рокко Коммиссо

Фанаты «Вест Хэма» забросали Бираги пластиковыми стаканами и рассекли ему голову. Защитник «Фиорентины» с сарказмом поаплодировал им

Ультраправые фанаты «Фиорентины» с цепями и дубинками атаковали болельщиков «Вест Хэма» в Праге. Задержаны 16 человек

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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11 комментариев

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JENNINGS
Не надо оскорблять животных, некоторые из них человечнее самих людей
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prutikanne
Фанаты Вест Хэма ужасно себя повели
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blaugrano
Такие же, как и фанаты Фиоры, напавшие на бар с англичанами в день игры.
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Velirpa
англичанские фанаты - колхозники, это факт.
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Miron11
Всё правильно сказал.
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deadjoker
Англичане как всегда.
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Акира_1
Ответ Ебздрогыч
То есть президент реально ждал технического поражения в финале еврокубка? Однако...
Ну если бы цвет кожи пострадавшего был бы правильный, то могли быть разные сценарии развития. На фоне всей той шумихи с расизмом.
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Under
Ответ Ебздрогыч
То есть президент реально ждал технического поражения в финале еврокубка? Однако...
а чем финал еврокубка в этом плане отличается от любого другого матча?
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Антимосковский
Ответ JENNINGS
Не надо оскорблять животных, некоторые из них человечнее самих людей
животные движимы инстинктами, глупо применять к ним чисто социальные человеческие категории морали
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