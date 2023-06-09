«Животные». Президент «Фиорентины» о поведении фанатов «Вест Хэма» на финале Лиги конференций

Президент «Фиорентины» назвал болельщиков «Вест Хэма» «животными».

Английская команда одержала победу над итальянской в финале Лиги конференций (2:1). В первом тайме произошел инцидент, когда фанаты «молотобойцев» забросали защитника флорентийцев Кристиано Бираги пластиковыми стаканами и рассекли ему голову.

«Что сказать? Я ждал победы.

Но были случаи, когда рефери должен был действовать лучше. Йовичу сломали нос, также эпизод с Бираги. Я поговорил с президентом Премьер-лиги, сказав ему, что все они [фанаты «Вест Хэма»] животные – потому что они так обращались с нашими футболистами.

Поражение несправедливо. Мы могли выиграть со счетом 3:0, мне жаль болельщиков, которые заслуживали большего», – сказал .

Фанаты «Вест Хэма» забросали Бираги пластиковыми стаканами и рассекли ему голову. Защитник «Фиорентины» с сарказмом поаплодировал им

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