«Фиорентина» о рассечении головы Бираги фанатами «Вест Хэма»: «Это повлияло на игру Кристиано и его партнеров, они отвлеклись от футбола из-за угроз безопасности»
«Фиорентина» выпустила заявление относительно поведения фанатов на финале Лиги конференций.
Итальянская команда уступила «Вест Хэму» в решающем матче турнира (1:2). В первом тайме произошел инцидент, когда фанаты «молотобойцев» забросали защитника флорентийцев Кристиано Бираги пластиковыми стаканами и рассекли ему голову.
Во втором тайме в ворота «фиолетовых» был назначен пенальти за игру Бираги рукой.
«Это неприемлемое поведение, очевидно, повлияло на игру футболиста и его партнеров по команде, которые отвлеклись от футбола из-за угроз их собственной безопасности.
Клуб уверен, что УЕФА тщательно изучит инцидент и должным образом накажет ответственных за это деяние, должным образом отреагировав и подав пример, чтобы подобные ситуации никогда больше не повторялись», – говорится в заявлении клуба из Серии А.
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