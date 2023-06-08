«Фиорентина» о рассечении головы Бираги фанатами «Вест Хэма»: «Это повлияло на игру Кристиано и его партнеров, они отвлеклись от футбола из-за угроз безопасности»

Теги Фиорентина Вест Хэм серия А Италия УЕФА происшествия болельщики Кристиано Бираги Лига Конференций УЕФА Футбол

«Фиорентина» выпустила заявление относительно поведения фанатов на финале Лиги конференций.

Итальянская команда уступила «Вест Хэму» в решающем матче турнира (1:2). В первом тайме произошел инцидент, когда фанаты «молотобойцев» забросали защитника флорентийцев Кристиано Бираги пластиковыми стаканами и рассекли ему голову

Во втором тайме в ворота «фиолетовых» был назначен пенальти за игру Бираги рукой. 

«Это неприемлемое поведение, очевидно, повлияло на игру футболиста и его партнеров по команде, которые отвлеклись от футбола из-за угроз их собственной безопасности.

Клуб уверен, что УЕФА тщательно изучит инцидент и должным образом накажет ответственных за это деяние, должным образом отреагировав и подав пример, чтобы подобные ситуации никогда больше не повторялись», – говорится в заявлении клуба из Серии А.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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6 комментариев

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Alex_V69
Наказывать за такое нужно жестоко.
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Этот Райола хочет денег
Наказать хулиганов безусловно надо, но пытаться дальше развивать тему в плане-"он и команда были в шоке, поэтому и проиграли" не нужно. Проиграли, потому что не реализовали свои моменты и не справились в обороне
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Кирилл Павлюченко
Судя по обилию крови, стаканчики были не пластиковые, а пластидные.
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Under
Ответ Deni Magician
Перебор
перебор - это игроку соперника голову в кровь разбить
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David Aprasidze
Ответ Deni Magician
Перебор
Это как Рома два года ныла после полуфинала с Ливерпулем. Типичные итальянцы. К 70-ой минуте горели 5-0, но помешало судейство )
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