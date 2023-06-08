«Фиорентина» о рассечении головы Бираги фанатами «Вест Хэма»: «Это повлияло на игру Кристиано и его партнеров, они отвлеклись от футбола из-за угроз безопасности»

«Фиорентина» выпустила заявление относительно поведения фанатов на финале Лиги конференций.

Итальянская команда уступила « » в решающем матче турнира (1:2). В первом тайме произошел инцидент, когда фанаты «молотобойцев» забросали защитника флорентийцев пластиковыми стаканами и рассекли ему голову.

Во втором тайме в ворота «фиолетовых» был назначен пенальти за игру Бираги рукой.

«Это неприемлемое поведение, очевидно, повлияло на игру футболиста и его партнеров по команде, которые отвлеклись от футбола из-за угроз их собственной безопасности.

Клуб уверен, что тщательно изучит инцидент и должным образом накажет ответственных за это деяние, должным образом отреагировав и подав пример, чтобы подобные ситуации никогда больше не повторялись», – говорится в заявлении клуба из Серии А.

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