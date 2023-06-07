Защитника «Фиорентины» забросали пластиковыми стаканами во время финала Лиги конференций.

Итальянская команда играет с « » в решающем матче турнира (0:0, первый тайм).

В одном из эпизодов матча защитник флорентийцев пошел подавать угловой. Фанаты английского клуба стали бросать в футболиста пластиковые стаканы.

Скриншоты: трансляция «Матч ТВ»

Один стакан попал Бираги в голову, после чего у него пошла кровь. Итальянец с сарказмом поаплодировал болельщикам соперников. Бираги продолжил игру после того, как ему перевязали голову.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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