Фанаты «Вест Хэма» забросали Бираги пластиковыми стаканами и рассекли ему голову. Защитник «Фиорентины» с сарказмом поаплодировал им
Защитника «Фиорентины» забросали пластиковыми стаканами во время финала Лиги конференций.
Итальянская команда играет с «Вест Хэмом» в решающем матче турнира (0:0, первый тайм).
В одном из эпизодов матча защитник флорентийцев Кристиано Бираги пошел подавать угловой. Фанаты английского клуба стали бросать в футболиста пластиковые стаканы.
Скриншоты: трансляция «Матч ТВ»
Один стакан попал Бираги в голову, после чего у него пошла кровь. Итальянец с сарказмом поаплодировал болельщикам соперников. Бираги продолжил игру после того, как ему перевязали голову.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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Бираги просто топ-выдержка. Настоящий мужик, а не девка сопливая.
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