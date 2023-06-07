Фанаты «Вест Хэма» забросали Бираги пластиковыми стаканами и рассекли ему голову. Защитник «Фиорентины» с сарказмом поаплодировал им

Теги Фиорентина Вест Хэм серия А Италия происшествия болельщики Кристиано Бираги Лига Конференций УЕФА Футбол

Защитника «Фиорентины» забросали пластиковыми стаканами во время финала Лиги конференций.

Итальянская команда играет с «Вест Хэмом» в решающем матче турнира (0:0, первый тайм).

В одном из эпизодов матча защитник флорентийцев Кристиано Бираги пошел подавать угловой. Фанаты английского клуба стали бросать в футболиста пластиковые стаканы.

Скриншоты: трансляция «Матч ТВ»

Один стакан попал Бираги в голову, после чего у него пошла кровь. Итальянец с сарказмом поаплодировал болельщикам соперников. Бираги продолжил игру после того, как ему перевязали голову. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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67 комментариев

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Да, та самая летучая мышь
Бираги просто красава! Все бы так! Мужик!
+190
0
+190
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Dzenik8
Реакция Бираги - топ!!!
+150
-1
+149
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Да, та самая летучая мышь
Неймар укатился бы в другую вселенную
+107
-5
+102
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Borillaz
До этого момента не знал за кого болеть... Серию а недолюбливаю с детства... Но теперь точно за фиалок! Капитану респект!!! Алкашам - позор!
+62
-1
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Красный чай
Желаю теперь ему поднять кубок над головой.
+51
-2
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Аморалинни
Игроки Барселоны в шоке от действий Бираги
+45
-7
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Да, та самая летучая мышь
Бираги просто красава! Все бы так! Мужик!
Сейчас от лёгкого касания валяются по 10 минут. Тут голову рассекли в кровь, чувак как ни в чем не бывало перебинтовался и дальше биться на поле. Красавец!
+32
0
+32
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TaR
Поведение Бираги и Фиорентины порадовало. Остались еще мужики в футболе
+33
-2
+31
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Кавабунга Шреддоголовый
Попали бы в чёрного - уже был бы скандал на почве расизма.
Бираги просто топ-выдержка. Настоящий мужик, а не девка сопливая.
Английские болельщики свою быдлячесть возят с собой
+33
-6
+27
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d.xoxlov
Ох не зря эту скотобазу по Марселю гоняли, не зря.
+23
-3
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Аморалинни
Ответ Dzenik8
Реакция Бираги - топ!!!
Гонсалес тоже топового придумал
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Фут.Боль
Мужик!!!
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Miron11
Бираги молодчина!Английским фанатам бан на 10 лет!
+15
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David Aprasidze
Фанаты Фиорентины бросили в Зума кошку
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-3
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Port Royal
Унизил гопоту
+11
0
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Carver
Я не понимаю, по какой причине матч вообще продолжен, а Вест Хэму не присуждено техническое поражение. Судья дожидается, когда в следующий раз оттуда прилетит розочка или арматура?
+12
-3
+9
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Иван Никитенко
что можно ожидать от быдла с окраин лондона,даже наша гопота из бирюлево культурнее
+9
-1
+8
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dk99
Рэф передал делегату уефа зажигалку, так что скорее зажигалка прилетела, стаканом раскроить голову проблематично..
+7
0
+7
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red hikkikomori
Это вам не Винисиус
+11
-5
+6
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Roman Araslanov
Такое не лечится
+7
-1
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forsp
Если карма существует, то впереди поражение Вест Хема. Проверим)))
+7
-1
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Акира_1
По идее Фиорентина должна теперь максимально разозлиться и вынести Вест Хэм во втором тайме. 🤔
+4
0
+4
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dendog
Хулиганы Зелёной улицы
+5
-1
+4
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Данил
Ответ nikitosdaipoltos
там Алвес делал красиво, когда съел брошенный банан
То заранее спланированная постанова была, в инете есть пруфы
+6
-3
+3
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Совесть Черданцева
Красавчик, Кристиано 👏
Англичан не переделать, походу
+4
-1
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