Фанаты «Вест Хэма» недовольны ценами на 3-ю форму перед финалом ЛК: «Она стоила 27 фунтов две недели назад. Налепили нашивку – 80, невероятно»

Теги Фиорентина Вест Хэм премьер-лига Англия болельщики игровая форма соцсети стиль деньги Лига Конференций УЕФА Футбол

«Вест Хэм» почти в три раза поднял цену на форму перед финалом Лиги конференций.

Перед финальным матчем против «Фиорентины» футболка из резервного комплекта «Вест Хэма», в которой игроки вышли на поле, стоила в официальном магазине клуба 80 фунтов. По словам болельщиков, за несколько недель до финала такая же футболка стоила 27 фунтов.

«Две недели назад третья форма «Вест Хэма» стоила 27 фунтов стерлингов. Они налепили нашивку Лиги конференций, и теперь она стоит 80 фунтов. Невероятно!» – написал один из болельщиков в твиттере.

Другие пользователи сочли повышение стоимости обманом болельщиков. Также в соцсетях критиковали дизайн и качество футболок.

«Вест Хэм» выиграл Лигу конференций, обыграв «Фиорентину» со счетом 2:1.

«Вест Хэм» счастлив: трофей через 43 года, Мойес – первый после сэра Алекса. Для того и придумали Лигу конференций!

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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8 комментариев

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Пепси пеналдувич
Спекулянты) билеты на первый матч Интер Майями с Лео Месси в составе с 30 до 550 долларов скаканулм.
+5
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Peter Parker
Хотят хоть как-то отбить затраты на Влашича и Крала
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jqzn88xn6n
Разница пойдет может все-таки в Херенвен и не все потеряно для ЦСКА!)
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Lionel Andres Messi 10
Ну так забросайте руководство стаканами.
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