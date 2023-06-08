Фанаты «Вест Хэма» недовольны ценами на 3-ю форму перед финалом ЛК: «Она стоила 27 фунтов две недели назад. Налепили нашивку – 80, невероятно»

«Вест Хэм» почти в три раза поднял цену на форму перед финалом Лиги конференций.

Перед финальным матчем против «Фиорентины» футболка из резервного комплекта « », в которой игроки вышли на поле, стоила в официальном магазине клуба 80 фунтов. По словам болельщиков, за несколько недель до финала такая же футболка стоила 27 фунтов.

«Две недели назад третья форма «Вест Хэма» стоила 27 фунтов стерлингов. Они налепили нашивку Лиги конференций, и теперь она стоит 80 фунтов. Невероятно!» – написал один из болельщиков в твиттере.

Другие пользователи сочли повышение стоимости обманом болельщиков. Также в соцсетях критиковали дизайн и качество футболок.

«Вест Хэм» выиграл , обыграв «Фиорентину» со счетом 2:1.

«Вест Хэм» счастлив: трофей через 43 года, Мойес – первый после сэра Алекса. Для того и придумали Лигу конференций!

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