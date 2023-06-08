«Вест Хэм» не играет в футбол по-настоящему, «Фиорентина» смотрелась лучше. Пенальти после аута – нужно было лишь раз пробить как следует по мячу». Бергоми о финале ЛК

Теги Фиорентина Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия Джузеппе Бергоми Лига Конференций УЕФА Футбол

Джузеппе Бергоми раскритиковал стиль игры «Вест Хэма» после финала Лиги Конференций.

В финале Лиги Конференций «Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1.

«Это не та команда, которая по-настоящему играет в футбол – они забивают в основном за счет розыгрышей стандартов, после «мертвых мячей», на контратаках.

Пенальти был назначен после вбрасывания мяча из аута. Они не изменили своему стилю, все, что потребовалось, – это один раз как следует пробить по мячу.

«Фиорентина» играла лучше, больше владела мячом, но мало била по воротам. «Вест Хэм» более опытен и хладнокровен», – сказал бывший защитник «Интера».

Стакан в голову до крови – главный хайлайт финала ЛК. Перемотанный Бираги стал причиной двух пропущенных «Фиорентины»

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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13 комментариев

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Ден Ден
А стандарты и контратаки - это не настоящий футбол? Так же важны, как и другие компоненты игры. Если они дают результат, то в чем претензия?
Вчера не было какого-то тотального доминирования Фиорентины. План ВХ сработал, остальное не так важно
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Zalupechkin
как же у итальянцев подгорает из-за двух проигранных финалов , после третьего будет ещё больше .
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jqzn88xn6n
Кокорин бы все исправил!
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yumurta
И?
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Morning Again
Всегда смешат комментарии разных экспертов, как это "по-настоящему играть в футбол". Результат на табло, Джузеппе. Тем более ВХ не ставили автобус, они играли четко и прагматично, так что победителей не судят.
+1
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TravenS
Ответ Ден Ден
А стандарты и контратаки - это не настоящий футбол? Так же важны, как и другие компоненты игры. Если они дают результат, то в чем претензия? Вчера не было какого-то тотального доминирования Фиорентины. План ВХ сработал, остальное не так важно
Но согласись, игра Фиорентины была более эстетичной.
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Спартак Уокер
Фиорентина сама себе концовку матча загубила
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bestvideox
Игра забывается, трофеи остаются.
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TravenS
Была равная игра, но стиль фиалок мне больше понравился.
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#SharkTeam
Родина Катеначчо ноет)
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Геннадий Тимченко
Ответ jqzn88xn6n
Кокорин бы все исправил!
если бы он по настоящему поддерживал команду, мог бы хотя бы на поле выбежать, как Отарик
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Caniball
Ответ TravenS
Но согласись, игра Фиорентины была более эстетичной.
100%.
Вчера играли две разные тактики, две разных школы футбола.
ВХ сыграл на своих козырях и победил.
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