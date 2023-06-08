«Вест Хэм» не играет в футбол по-настоящему, «Фиорентина» смотрелась лучше. Пенальти после аута – нужно было лишь раз пробить как следует по мячу». Бергоми о финале ЛК
Джузеппе Бергоми раскритиковал стиль игры «Вест Хэма» после финала Лиги Конференций.
В финале Лиги Конференций «Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1.
«Это не та команда, которая по-настоящему играет в футбол – они забивают в основном за счет розыгрышей стандартов, после «мертвых мячей», на контратаках.
Пенальти был назначен после вбрасывания мяча из аута. Они не изменили своему стилю, все, что потребовалось, – это один раз как следует пробить по мячу.
«Фиорентина» играла лучше, больше владела мячом, но мало била по воротам. «Вест Хэм» более опытен и хладнокровен», – сказал бывший защитник «Интера».
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