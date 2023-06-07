Ультраправые фанаты «Фиорентины» с цепями и дубинками атаковали болельщиков «Вест Хэма» в Праге. Задержаны 16 человек

Теги Фиорентина Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия происшествия болельщики Лига Конференций УЕФА Футбол

Болельщики «Фиорентины» атаковали фанатов «Вест Хэма» перед финалом Лиги конференций.

Как передают The Times и Daily Mail, поддерживающие итальянский клуб люди в черной одежде и черных масках напали на посетителей пражского бара примерно за пять часов до начала игры.

Ультраправые ультрас применили пиротехнику, использовали деревянные дубинки и цепи. Болельщики «Вест Хэма» получили порезы и ушибы.

Пострадали три фаната клуба АПЛ и один полицейский, 16 человек задержаны. Отмечается, что всего в баре было около 300 болельщиков «Вест Хэма».

«Откуда ни возьмись на улице появились около 100 мужчин с цепями, ремнями, бутылками, файерами и чуть не снесли женщину с коляской. Она быстро зашла в бар, но туда влетели две светошумовые гранаты, и начался пожар. Из-за этого многие вышли на улицу, и их атаковали. Через минуту нападавшие убежали, мы бросились за ними, но нас заблокировала полиция.

Они были просто трусами. Фанаты «Вест Хэма» не сделали ничего плохого. Это была засада», – рассказал один из свидетелей.

Лига конференций. Финал. «Вест Хэм» против «Фиорентины». Йович, Куаме, Райс и Антонио в старте. Онлайн-трансляция – в 22:00

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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22 комментария

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Лагер
Им повезло, что Элайджа Вуд не пробивает этот выезд
+29
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Безумный Макс
Ответ Спартак Уокер
Это все влияние Кокорина
тогда бы у них были стулья 🪑
+13
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Ansu Fati
Ультраправые фанаты это последняя модель правых фанатов?
+3
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Спартак Уокер
Это все влияние Кокорина
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Семён Жуйло
Просто какая-то сказка про добрых и спокойных английских фанатах, и вдруг озверевших итальянцах. Там точно не было предистории?
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Джорджио Че
Что у людей в головах? Хулиганы зелёных улиц пересмотрели?
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Кирилл Павлюченко
Ультрас Фиоры атаковали англичан деревянными дубинками и цепями, болельщики Вест Хэма ответили им молотками, которые у них всегда под рукой.
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Фан Рубина
Чехи, как истинные ультрацентристы, наблюдали?
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PokaNeBatya
Ответ Безумный Макс
тогда бы у них были стулья 🪑
так написано же дубинками , ножки пооткручивали что бы на всех хватило
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Port Royal
Ответ Семён Жуйло
Просто какая-то сказка про добрых и спокойных английских фанатах, и вдруг озверевших итальянцах. Там точно не было предистории?
Фаны Вест Хема на трибунах уже сегодня показали какие они миролюбивые
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Локуся
Ответ Port Royal
Фаны Вест Хема на трибунах уже сегодня показали какие они миролюбивые
Да, мерзкие англосаксы как всегда, вот и разница между Италией и лучшей лигой мира, а реакция игроков фиалок отдельный респект, бегунки бы валялись 3 часа и ныли 4 судье при каждом случае
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Theodor Herzl
Интересно, что отвечает такой дибилушка, когда его задерживает полиция и спрашивает о мотиве. Нафига, а главное, зачем?
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dato akhaladze
Нежное нынче хулиганьё из зелёной улицы
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andrushapumba
подождите у фиалок тиффози же всегда леваки были?
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кракадил
Ответ Фан Рубина
Чехи, как истинные ультрацентристы, наблюдали?
Чехи делали для нацистов оружие. Как обычно
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