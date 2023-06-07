Ультраправые фанаты «Фиорентины» с цепями и дубинками атаковали болельщиков «Вест Хэма» в Праге. Задержаны 16 человек

Болельщики «Фиорентины» атаковали фанатов «Вест Хэма» перед финалом Лиги конференций.

Как передают The Times и Daily Mail, поддерживающие итальянский клуб люди в черной одежде и черных масках напали на посетителей пражского бара примерно за пять часов до начала игры.

Ультраправые ультрас применили пиротехнику, использовали деревянные дубинки и цепи. Болельщики «Вест Хэма» получили порезы и ушибы.

Пострадали три фаната клуба и один полицейский, 16 человек задержаны. Отмечается, что всего в баре было около 300 болельщиков «Вест Хэма».

«Откуда ни возьмись на улице появились около 100 мужчин с цепями, ремнями, бутылками, файерами и чуть не снесли женщину с коляской. Она быстро зашла в бар, но туда влетели две светошумовые гранаты, и начался пожар. Из-за этого многие вышли на улицу, и их атаковали. Через минуту нападавшие убежали, мы бросились за ними, но нас заблокировала полиция.

Они были просто трусами. Фанаты «Вест Хэма» не сделали ничего плохого. Это была засада», – рассказал один из свидетелей.

Лига конференций. Финал. «Вест Хэм» против «Фиорентины». Йович, Куаме, Райс и Антонио в старте. Онлайн-трансляция – в 22:00

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