«Ман Сити» и «Челси» обсудят трансфер Ковачича после финала ЛЧ. Хавбек согласовал контракт с «горожанами»

Матео Ковачич близок к переходу в «Манчестер Сити».

29-летний полузащитник согласовал с клубом условия личного контракта, сообщает Фабрицио Романо. Матео хочет присоединиться к «горожанам».

Теперь « » должен договориться с « » о сумме трансфера. Переговоры между клубами пройдут после финала Лиги чемпионов. Лондонцы готовы отпустить игрока.

В прошедшем сезоне АПЛ Ковачич провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Статистику хорвата можно найти здесь.

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