«Ман Сити» и «Челси» обсудят трансфер Ковачича после финала ЛЧ. Хавбек согласовал контракт с «горожанами»
Матео Ковачич близок к переходу в «Манчестер Сити».
29-летний полузащитник согласовал с клубом условия личного контракта, сообщает Фабрицио Романо. Матео хочет присоединиться к «горожанам».
Теперь «Сити» должен договориться с «Челси» о сумме трансфера. Переговоры между клубами пройдут после финала Лиги чемпионов. Лондонцы готовы отпустить игрока.
В прошедшем сезоне АПЛ Ковачич провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Статистику хорвата можно найти здесь.
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