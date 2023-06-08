«Ман Сити» и «Челси» обсудят трансфер Ковачича после финала ЛЧ. Хавбек согласовал контракт с «горожанами»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Матео Ковачич Футбол

Матео Ковачич близок к переходу в «Манчестер Сити».

29-летний полузащитник согласовал с клубом условия личного контракта, сообщает Фабрицио Романо. Матео хочет присоединиться к «горожанам». 

Теперь «Сити» должен договориться с «Челси» о сумме трансфера. Переговоры между клубами пройдут после финала Лиги чемпионов. Лондонцы готовы отпустить игрока. 

В прошедшем сезоне АПЛ Ковачич провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Статистику хорвата можно найти здесь

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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12 комментариев

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prutikanne
Хороший трансфер будет, если перейдёт
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Жан Поль Бельманда
Руководство Челси невменяемые!
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Милан37
У Челси полностью разбирают всех лучших игроков, Боэли полный 🤡🤦‍♂️ ...
+4
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Акира_1
Как можно отдавать Ковачича Сити с Пепом? Он же из него машину сделает, а у Челси и так дыра в центре с уходом Канте. 🤭
+3
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D)e(x
В следующем сезоне Ковачич забил 10, отдал 8)
+1
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DolJun
понижение для ковачича, но в любом случае удачи ему. жаль, здоровье не позволяет стабильно проводить сезон
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Fatony
С прицелом на следующий сезон хорвата приобретают, понимают, что без него все таки ЛЧ не возьмут
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Pirmuhammet Ahmedow
Ответ Talgat Ergeshov
как реал в свое время его отпустил,он был не настолько хуже каземиро...топовый футболист
Разного типа игроки, ведь нет? Один бокс ту бокс/восьмерка, другой же чистый опорник.
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