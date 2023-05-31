Ковачич предпочитает перейти в «Сити», а не в «Баварию». «Челси» запросит 30-40 млн фунтов за хавбека

Теги Бавария Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Матео Ковачич Футбол

Матео Ковачича привлекает вариант с переходом в «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что «горожане» обсудили с представителями хавбека условия личного контракта. Первые переговоры прошли хорошо.

Как сообщает The Times, «Челси» не уведомил игрока о том, что он может сменить клуб, однако лондонцы понимают, что им нужно продать нескольких игроков, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей. 

Отмечается, что в услугах Ковачича также заинтересована «Бавария», но сам футболист предпочитает вариант с «Манчестер Сити».

За трансфер хорватского полузащитника «Челси», вероятно, будет требовать 30-40 миллионов фунтов. Контракт хавбека с «синими» действует до 2024 года. 

В прошедшем сезоне АПЛ Матео провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 2 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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23 комментария

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MUSA17
Ответ Крученые мячи Анри
Утка, зачем Ковачич Сити?!
Ну если Гюндоган действительно уходит в барсу, то думаю все понятно
+18
0
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QWertY
Сильное повышение для Ковачича
+18
-6
+12
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MUSA17
Отличный готовый игрок для сити за 30млн. Интересно будет посмотреть в системе Пепа
+10
-2
+8
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lizarazu
Ответ Eden Hazard
Да, все годы в Реале и Челси он мечтал о Сити...
С Гварди многие мечтают поработать. В Реале особо в основе не играл, а про нынешний Челси и говорит не стоит, где они и где Сити.
+5
-2
+3
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Rolemodel
В Интер домой пора!!))
+1
0
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
40 мало за ковачича. с голубого вагона за такого биста можно стрясти не меньше 60
Стерлинг с годом контракта за 60 🤣🤣🤣
+3
-2
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Eden Hazard
Ответ QWertY
Сильное повышение для Ковачича
Да, все годы в Реале и Челси он мечтал о Сити...
+2
-1
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
тогда 80
Никто больше 30 не даст
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<~Inter~>
Ответ Евгений Лифшиц
Ну похоже нацелились Бернарду продавать... Вроде была инфа что с Гюндо договорились
Бернарду который в этом сезоне чаще играет на фланге?
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Евгений Лифшиц
Ответ <~Inter~>
Бернарду который в этом сезоне чаще играет на фланге?
ну он все равно играет в центре, как игрок ротации. я не думаю, что Ковачич в основе выходить будет.
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<~Inter~>
Ответ Евгений Лифшиц
ну он все равно играет в центре, как игрок ротации. я не думаю, что Ковачич в основе выходить будет.
Если Ковачич быстро вольётся в систему Пепа, то не вижу причин почему он не может играть вместо Гюндогана
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ten Hag
Ответ Rolemodel
В Интер домой пора!!))
Точно
0
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