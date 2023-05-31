Ковачич предпочитает перейти в «Сити», а не в «Баварию». «Челси» запросит 30-40 млн фунтов за хавбека

Матео Ковачича привлекает вариант с переходом в «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что «горожане» обсудили с представителями хавбека условия личного контракта. Первые переговоры прошли хорошо.

Как сообщает The Times, «Челси» не уведомил игрока о том, что он может сменить клуб, однако лондонцы понимают, что им нужно продать нескольких игроков, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

Отмечается, что в услугах также заинтересована « », но сам футболист предпочитает вариант с « ».

За трансфер хорватского полузащитника « », вероятно, будет требовать 30-40 миллионов фунтов. Контракт хавбека с «синими» действует до 2024 года.

В прошедшем сезоне АПЛ Матео провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 2 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.

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