«Ливерпуль» и «Челси» следят за Лавиа. «Саутгемптон» может потребовать 40+ млн фунтов за 19-летнего хавбека

Полузащитник Ромео Лавиа интересен «Челси» и «Ливерпулю».

«Саутгемптон», досрочно вылетевший из АПЛ, ждет трансферных предложений по своим лучшим игрокам. Клуб считает 19-летнего своим самым ценным активом из-за его возраста и потенциала, сообщает The Times.

За бельгийцем следят « » и « ». За трансфер хавбека «святые» могут запросить более 40 миллионов фунтов.

Лавиа перешел в « » из « » в июле 2022 года за 12,5 миллиона фунтов. У «горожан» есть опция обратного выкупа полузащитника, но клуб не планирует его возвращать.

В текущем сезоне АПЛ Ромео провел 28 матчей. Его статистику можно найти здесь.

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