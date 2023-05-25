«Ливерпуль» и «Челси» следят за Лавиа. «Саутгемптон» может потребовать 40+ млн фунтов за 19-летнего хавбека

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Ромео Лавиа Футбол

Полузащитник Ромео Лавиа интересен «Челси» и «Ливерпулю».

«Саутгемптон», досрочно вылетевший из АПЛ, ждет трансферных предложений по своим лучшим игрокам. Клуб считает 19-летнего Лавиа своим самым ценным активом из-за его возраста и потенциала, сообщает The Times. 

За бельгийцем следят «Челси» и «Ливерпуль». За трансфер хавбека «святые» могут запросить более 40 миллионов фунтов. 

Лавиа перешел в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити» в июле 2022 года за 12,5 миллиона фунтов. У «горожан» есть опция обратного выкупа полузащитника, но клуб не планирует его возвращать. 

В текущем сезоне АПЛ Ромео провел 28 матчей. Его статистику можно найти здесь

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17 комментариев

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Акира_1
Ливерпуль не собирается уходить из магазина Саутгемптона даже после их вылета. А Челси как обычно нужен - не нужен не важно
+15
-2
+13
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Lord Baium
Ответ TUNGUS
я чего-то вспомнил, как мы купили Торреса за 50 млн. и мир подумал, что мы сошли с ума. но в конце концов сошол с ума мир..
А вспомни, когда Ливерпуль покупал Кэррола и весь мир подумал, что Ливерпуль сошел с ума.
Но в конце концов Ливерпуль реально сошел с ума.
В данный момент Нуньес идет на звание второго Кэррола.
+11
-5
+6
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Михаил Белов
Ответ Акира_1
Ливерпуль не собирается уходить из магазина Саутгемптона даже после их вылета. А Челси как обычно нужен - не нужен не важно
так им такой игрок очень нужен
+3
0
+3
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TUNGUS
я чего-то вспомнил, как мы купили Торреса за 50 млн. и мир подумал, что мы сошли с ума.

но в конце концов сошол с ума мир..
+1
0
+1
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deadjoker
Так там у сити вроде право первоочередного выкупа, так что просто так не отдадут.
+1
0
+1
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Михаил Белов
он очень крутой игрок,он в 19 лет имеет шикарные передачи и очень круто защищается,в 19 лет он стал 6 игроком во всем мире до 21 года
+1
-1
0
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uno_107
Позорная чукотская чулься никак не успокоится) жаль не вылетели в чемпионшип(
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Port Royal
О, помню такого по карьерам Антона Чейза в ФМ, кажись в Болтоне у него играл
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Антон
Лавэа
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Арсений Чернобаев
я ухожу, ухожу красиво 🙂
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Power Lifting
«Святые» «пенсионеры «))
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Okaka
зачем Пеп брал Филлипса, когда был такой Лавиа
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glavredaktor
Ответ Lord Baium
А вспомни, когда Ливерпуль покупал Кэррола и весь мир подумал, что Ливерпуль сошел с ума. Но в конце концов Ливерпуль реально сошел с ума. В данный момент Нуньес идет на звание второго Кэррола.
Чушь конечно сморозил знатную
Зато модную)
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