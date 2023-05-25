«Ливерпуль» и «Челси» следят за Лавиа. «Саутгемптон» может потребовать 40+ млн фунтов за 19-летнего хавбека
Полузащитник Ромео Лавиа интересен «Челси» и «Ливерпулю».
«Саутгемптон», досрочно вылетевший из АПЛ, ждет трансферных предложений по своим лучшим игрокам. Клуб считает 19-летнего Лавиа своим самым ценным активом из-за его возраста и потенциала, сообщает The Times.
За бельгийцем следят «Челси» и «Ливерпуль». За трансфер хавбека «святые» могут запросить более 40 миллионов фунтов.
Лавиа перешел в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити» в июле 2022 года за 12,5 миллиона фунтов. У «горожан» есть опция обратного выкупа полузащитника, но клуб не планирует его возвращать.
В текущем сезоне АПЛ Ромео провел 28 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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Но в конце концов Ливерпуль реально сошел с ума.
В данный момент Нуньес идет на звание второго Кэррола.
но в конце концов сошол с ума мир..
Зато модную)