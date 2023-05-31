«Челси» планирует масштабное обновление состава после назначения Маурисио Почеттино.

После прихода нового главного тренера клуб намерен сократить численность состава, которая превысила 30 человек после двух предыдущих трансферных окон. Как пишет Daily Mail, клуб надеется, что команду покинут более 10 игроков.

Ожидается, что из «Челси» уйдут , , , и Каллум Хадсон-Одои. Будущее Калиду , Сесара Аспиликуэты и Нголо Канте остается под вопросом.

Различные клубы проявляют интерес к Матео Ковачичу, Конору Галлахеру, Трево Чалобе и Рубену Лофтусу-Чику. Также уйти из «Челси» может Мэйсон Маунт, подписать которого хотят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал», но Почеттино хотел бы, чтобы он остался.

В сумме на этих футболистов «Челси» потратил 259,5 млн фунтов (около 300 млн евро). Получить за них клуб хочет около 280 млн фунтов (почти 325 млн евро).

За Маунта потребуют 75 млн фунтов, за Галлахера – 40 млн фунтов, за Ковачича – 35 млн фунтов (его купили за 40 млн). По 25 млн фунтов «Челси» хочет получить за Кристиана Пулишича (купили за 58 млн), Эдуара Менди (пришел за эту же сумму), Чалобу и Лофтуса-Чика.

15 млн фунтов хотят за Хакима Зиеша, который перешел в «Челси» за 37 млн фунтов. 5 млн фунтов потребуют за Аспиликуэту (его купили за 6,5 млн фунтов).

Бесплатно могут уйти Обамеянг и Канте. Кулибали готовы отдать в аренду.

Кроме того, более 20 игроков «Челси» сейчас выступают за другие клубы на правах аренды. Лондонцы намерены сократить их число, поэтому летом будут предпочитать арендам полноценные трансферы.

Жоау Феликс и Денис Закария вернулся в «Атлетико» и «Ювентус» соответственно после аренд. «Челси» не выкупит их.

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