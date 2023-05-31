Из «Челси» могут уйти до 15 игроков летом. За них хотят получить почти 325 млн евро (Daily Mail)

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Сесар Аспиликуэта Маурисио Почеттино Пьер-Эмерик Обамеянг Матео Ковачич Хаким Зиеш Калиду Кулибали Рубен Лофтус-Чик Нголо Канте Денис Закария Трево Чалоба Кристиан Пулишич Мэйсон Маунт Эдуар Менди Жоау Феликс Каллум Хадсон-Одои Конор Галлахер деньги Футбол

«Челси» планирует масштабное обновление состава после назначения Маурисио Почеттино.

После прихода нового главного тренера клуб намерен сократить численность состава, которая превысила 30 человек после двух предыдущих трансферных окон. Как пишет Daily Mail, клуб надеется, что команду покинут более 10 игроков.

Ожидается, что из «Челси» уйдут Пьер-Эмерик Обамеянг, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Эдуар Менди и Каллум Хадсон-Одои. Будущее Калиду Кулибали, Сесара Аспиликуэты и Нголо Канте остается под вопросом.

Различные клубы проявляют интерес к Матео Ковачичу, Конору Галлахеру, Трево Чалобе и Рубену Лофтусу-Чику. Также уйти из «Челси» может Мэйсон Маунт, подписать которого хотят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал», но Почеттино хотел бы, чтобы он остался.

В сумме на этих футболистов «Челси» потратил 259,5 млн фунтов (около 300 млн евро). Получить за них клуб хочет около 280 млн фунтов (почти 325 млн евро).

За Маунта потребуют 75 млн фунтов, за Галлахера – 40 млн фунтов, за Ковачича – 35 млн фунтов (его купили за 40 млн). По 25 млн фунтов «Челси» хочет получить за Кристиана Пулишича (купили за 58 млн), Эдуара Менди (пришел за эту же сумму), Чалобу и Лофтуса-Чика.

15 млн фунтов хотят за Хакима Зиеша, который перешел в «Челси» за 37 млн фунтов. 5 млн фунтов потребуют за Аспиликуэту (его купили за 6,5 млн фунтов).

Бесплатно могут уйти Обамеянг и Канте. Кулибали готовы отдать в аренду.

Кроме того, более 20 игроков «Челси» сейчас выступают за другие клубы на правах аренды. Лондонцы намерены сократить их число, поэтому летом будут предпочитать арендам полноценные трансферы.

Жоау Феликс и Денис Закария вернулся в «Атлетико» и «Ювентус» соответственно после аренд. «Челси» не выкупит их.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

74 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HellLight
главное что главные звезды боули - мудрик, кукурелья и фофана остаются и будут ковать победы челси в дальнейшем.
+107
-13
+94
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Semenik
Зная об их крайней нужде утрясать состав, им будут предлагать половину спрашиваемого.
+60
-6
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Best game on Earth
Что-то мне подсказывает, что выручат за этих игроков значительно меньше.
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Ответ Rio de Janeiro
Цена 3/4 команды Челси всего 3 целых мудрика
Зато, если посчитать в Суторминых, выйдет более чем солидно
+36
-2
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mcconaughey_lol
Ответ HellLight
главное что главные звезды боули - мудрик, кукурелья и фофана остаются и будут ковать победы челси в дальнейшем.
Если отбросить эмоции, то у Мудрика есть потенциал. Просто слишком бешеные деньги заплатили за него. Фофана вообще отлично отыграл свой единственный тайм за Челси, я так и не понял, почему ему больше времени не дали. Кукурелья однозначно провал, ничего кроме физики и неплохо паса у него нет. Но у Почеттино может заиграть с его ориентированием на прессинг.
+33
-10
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
На 300 млн. продать это влажные фантазии Боули.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Те, кто верит – налетай. Те, кто жадный – убегай.
Отделяем мух от котлет, а тех, кто мне верит – от тех, кто нет.
Для вас свеженький товарчик, а для нас – солидный наварчик.
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
освободившееся место в раздевалке будет использовать Боули для вождения туда знакомых
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mcconaughey_lol
Хорошая чистка, согласен со всеми, кроме Галлахера, Маунта и Канте. Первый слишком сильный ролевик, у Почеттино может со скамейки освежать игру команды, а у второго просто турбулентный сезон, а его уже списали, предлагая смешную зарплату относительно других футболёров/статуса/достижений. Подписывают Стерлингов и Кулибалей на бешеные деньги, не соответствующие их уровню, переподписывают Джеймса, как главный актив клуба, хотя он больше лечится, чем играет, и просто унижают Маунта своими условиями. Я верю в него, у Почеттино он будет играть так же, как и в первый год у Тухеля. А Канте всё ещё топ, когда не травмируется. Если урежет зпшу, то честь и хвала.
P.S. Кука на выход тоже, жутко ограниченный бегунок.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Цена 3/4 команды Челси всего 3 целых мудрика
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Если Рома возьмёт ЛЕ и Моуриньо дадут хороший бюджет на трансферы, чтобы он остался,то половина игроков этого списка сделали бы Рому одним из фаворитов в следующем году в Серии А. Я про: Кулибали, Ковачича, Зиеша, Кукурелью, Сезара и т.д. Понятное дело что Маунта и Канте не получится взять,но было бы интересно посмотреть на такой расклад.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dima91Caps
Ответ Mcconaughey_lol
Если отбросить эмоции, то у Мудрика есть потенциал. Просто слишком бешеные деньги заплатили за него. Фофана вообще отлично отыграл свой единственный тайм за Челси, я так и не понял, почему ему больше времени не дали. Кукурелья однозначно провал, ничего кроме физики и неплохо паса у него нет. Но у Почеттино может заиграть с его ориентированием на прессинг.
другой фофана
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Артур
Чёрная пятница надвигается!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колено решфорда
Ответ Kanonir152
Те, кто верит – налетай. Те, кто жадный – убегай. Отделяем мух от котлет, а тех, кто мне верит – от тех, кто нет. Для вас свеженький товарчик, а для нас – солидный наварчик.
Сработано руками итальянских мастеров, украдено руками английских воров.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишаня Кашников
Анжи 2.0
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
занимательная нумерология... похоже с приходом Мудрика перед командой замаячило число 404
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ HellLight
главное что главные звезды боули - мудрик, кукурелья и фофана остаются и будут ковать победы челси в дальнейшем.
Самый топчик это Мадуэке. Купить за тридцатку бегунка, который максимум уровня шипа, это прям вау
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashafan2
Мне нравятся такие новости! Могут уйти, а могут и не уйти. Новости ни о чем - любимые новости спортивных журналистов!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jlaw
20 игроков в аренде, а еще говорят что у МС состав большой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдвард Джеймс Кенуэй
Челси получит не 300, а шлем тракториста. Некоторых только за ящик пива можно впарить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Надо Боули было год назад сказать, что в футболе нет драфтов и вот так сразу кучу игроков тем более по адекватной цене продать не получится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
**Iscander**
Губозакатачную машинку Боэли не хочет?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Костыгин
А за опт скидки будут?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alibi_URAL
Ценники нереальные. Все знают, что у Челси будут проблемы с ФФП, если они баланс в ближайшие ТО не будут поправлять, так что продажи эти будут с дисконтом, ну кроме Маунта, он единственный из этого списка, кто держит фасон.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Зуев
75 за Маунта, это сколько в евро то будет? Почти 90. А за Галлахера тогда под 50. Кто эти идиоты, что выкинут такие деньжищи за них? Они и близко таких сумм не стоят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий