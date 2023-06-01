«Ман Сити» и Ковачич почти согласовали условия контракта. Хавбек покинет «Челси» летом

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Матео Ковачич Фабрицио Романо Футбол

Матео Ковачич близок к переходу в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» начал переговоры о трансфере полузащитника «Челси».

По информации Фабрицио Романо, соглашение о личных условиях контракта Ковачича с «Манчестер Сити» практически достигнуто.

В ближайшее время клубы свяжутся напрямую, чтобы обсудить сумму трансфера. Ковачич почти наверняка покинет «Челси» этим летом.

В прошедшем сезоне АПЛ хорват провел 27 матчей за «Челси», забив 1 гол и отдав 2 голевых передачи. Его статистика доступна здесь

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40 комментариев

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NIRVANA
Вроде неликвид должны были скинуть, а уходят очень хорошие игроки
+53
-2
+51
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NartApsua
Самый везучий футболист в мире - это тот, который понадобился Гвардиоле. Титулы, деньги, игровой прогресс, симпатичная игра команды, основанная на владении мячем- сказка, а не жизнь)
+34
-3
+31
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zzzeeerrrooo
Ответ NIRVANA
Вроде неликвид должны были скинуть, а уходят очень хорошие игроки
А зачем хорошие игроки в чемпионшипе?
+18
-6
+12
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Артур Мкртычян
Ответ The Best
Ковачич травматичный игрок + возраст,жалко его отдавать но с каждым сезоном он играет всё реже и реже.
а в Сити будет играть отлично и без травм, скринь.🤣
+8
0
+8
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The Best
Ответ NIRVANA
Вроде неликвид должны были скинуть, а уходят очень хорошие игроки
Ковачич травматичный игрок + возраст,жалко его отдавать но с каждым сезоном он играет всё реже и реже.
+9
-2
+7
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zzzeeerrrooo
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Это подмена Гюндогану
+7
-1
+6
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Roman
Гюндоган, похоже, все таки уходит. Ну а Ковачича можно поздравить с тотальным повышением и с предстоящей возможностью поработать с лучшим тренером мира
+8
-2
+6
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Ноу криминалити
Наконец-то место в раздевалке для Мудрика освободилось
+6
0
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Kadyrkuly Bazarov
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Скорей вместо Канселу, знаем ведь Пепа
+3
0
+3
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sema mixajlov
Ответ Александр Колосов
Филлипс тогда вообще вскроется
а его можно в челси за сотку скинуть
+3
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The Best
Удачи Ковачичу,пойдёт на повышение к лучшему тренеру в мире 👏
А Челси теперь придется искать ему замену
+2
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OldRedWhite
Ответ zzzeeerrrooo
А зачем хорошие игроки в чемпионшипе?
Чтобы побороться за АПЛ !
+1
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Алексей Тарасюк
Так себе идея усиливать комманду игроками проваливщего сезон Челси
+1
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Ilya Petrov
Очевидно, что нужно укрепить позицию под уход Гюндогана, а Ковачич отлично бы подошёл на левого ЦПЗ, с его умением продвигать мяч и держать структуру.
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Ilya Petrov
Сити дошёл до той стадии развития, где им уже не нужны усиления ни на одну из позиций, скорее укреплять обойму и грамотно применять ротацию, чтобы все были в тонусе и команда не имела серьезных спадов.
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Давид Agabekyan
Ответ sema mixajlov
а его можно в челси за сотку скинуть
В Арсенал. По проторенной дорожке
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Давид Agabekyan
Ответ Александр Колосов
Филлипс тогда вообще вскроется
Да по моему его всё устраивает
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llolishe
Челсийский средняк с безлимитом на трансферы не может удержать одного из топов и отдает топа конкуренту
Какой позор
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NottinghamForest79
50 лям как СТЕРЛИНГ
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Tiestorzn17
Боули идиот 🤦‍♂️
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Bogdan Fedyuk
Гюндоган же вроде остаётся, надо наоборот омоложать состав , совсем не понимаю этот трансфер но Пепу виднее
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MereDoff
Зачем он Ман Сити?
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Александр Колосов
Ложным фулбеком играть будет у Гвардиолы, не иначе
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edward_freeman
Удивительный игрок.
Не скажешь что он очень хорош в обороне, старается конечно, но не более, не скажешь что у него отличный пас, пас нормальный, не скажешь что он забивной, результативные действия у него - редкость.
Но иногда он хорош одновременно во всем, были такие матчи. Иногда суперпас отдаст, иногда супергол забьёт, иногда отобороняется как Канте. Но всё иногда.
Но в целом впечатление вроде даже топ. А в чём топ? Круто продвигает мяч на дриблинге, это есть. По сути и всё.
Остальное - иногда.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ zzzeeerrrooo
Это подмена Гюндогану
Далековато ему до немца. Но вполне возможно у Гвардиолы он прибавит(как это делали многие) и заиграет на совсем другом уровне.
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