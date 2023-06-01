«Ман Сити» и Ковачич почти согласовали условия контракта. Хавбек покинет «Челси» летом

Матео Ковачич близок к переходу в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что « » начал переговоры о трансфере полузащитника «Челси».

По информации , соглашение о личных условиях контракта с «Манчестер Сити» практически достигнуто.

В ближайшее время клубы свяжутся напрямую, чтобы обсудить сумму трансфера. Ковачич почти наверняка покинет « » этим летом.

В прошедшем сезоне хорват провел 27 матчей за «Челси», забив 1 гол и отдав 2 голевых передачи. Его статистика доступна здесь.

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