«Ман Сити» и Ковачич почти согласовали условия контракта. Хавбек покинет «Челси» летом
Матео Ковачич близок к переходу в «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» начал переговоры о трансфере полузащитника «Челси».
По информации Фабрицио Романо, соглашение о личных условиях контракта Ковачича с «Манчестер Сити» практически достигнуто.
В ближайшее время клубы свяжутся напрямую, чтобы обсудить сумму трансфера. Ковачич почти наверняка покинет «Челси» этим летом.
В прошедшем сезоне АПЛ хорват провел 27 матчей за «Челси», забив 1 гол и отдав 2 голевых передачи. Его статистика доступна здесь.
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А Челси теперь придется искать ему замену
Какой позор
Не скажешь что он очень хорош в обороне, старается конечно, но не более, не скажешь что у него отличный пас, пас нормальный, не скажешь что он забивной, результативные действия у него - редкость.
Но иногда он хорош одновременно во всем, были такие матчи. Иногда суперпас отдаст, иногда супергол забьёт, иногда отобороняется как Канте. Но всё иногда.
Но в целом впечатление вроде даже топ. А в чём топ? Круто продвигает мяч на дриблинге, это есть. По сути и всё.
Остальное - иногда.