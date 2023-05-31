«Ман Сити» начал переговоры о трансфере Ковачича. «Челси» готов продать хавбека

Матео Ковачич может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

«Горожане» начали переговоры о трансфере 29-летнего полузащитника. Клуб обсуждает с представителями игрока условия личного контракта.

Отмечается, что « » открыт для продажи в рамках перестройки полузащиты. Переговоры продолжатся в ближайшее время.

В прошедшем сезоне хорват провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 2 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.

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