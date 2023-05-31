«Ман Сити» начал переговоры о трансфере Ковачича. «Челси» готов продать хавбека

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Матео Ковачич Футбол

Матео Ковачич может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

«Горожане» начали переговоры о трансфере 29-летнего полузащитника. Клуб обсуждает с представителями игрока условия личного контракта. 

Отмечается, что «Челси» открыт для продажи Ковачича в рамках перестройки полузащиты. Переговоры продолжатся в ближайшее время.

В прошедшем сезоне АПЛ хорват провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 2 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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16 комментариев

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trav
Лол
А потом конкуренты опять будут говорить про 2 состава МС. А ничего, что у Челси три состава и это им никак не помогает бггг
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Qwerty Qazxc
Футболист топ-класса, таких в АПЛ немного на самом деле. В основном дурные просто, а тут и знание тактики, и опыт, и боевой дух, вообщем он сразу заиграет, это 100 %.
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Egor Aleksandrovich
у Пепа станет монстром в центре поля, вангую
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TravenS
Потеря для Челси. Это необходимая мера, состав надо уменьшать, но блин, это надо делать за счет лофтус-чиков
+5
-1
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Papa Paolo
Сейчас Пеп реанимирует парня.

Еще шутка напрашивается, что Сити обратил внимание на то, что последний десяток лет, все победители ЛЧ имеют в составе Хорвата.
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Timur Zhorabekov
Сити намерен выйграть лч
+3
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Tiestorzn17
Что творит Боули 🤦‍♂️ как можно за 1 сезон такой клуб угробить 🤦‍♂️
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Potomok Budulaya
такого игрока как можно отдавать МС?
Может они знают, то что не знаем мы.
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Акира_1
Ладно раньше Челси продавал своих игроков в другие английские топ клубы не боясь конкуренции, но сейчас то в этом какой смысл? Только больше увеличить пропасть с Сити🤷‍♂️
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deadjoker
Жалко, но идеальная тройка в лице канте, ковы и Жоржа сильно сдала после лч и постоянно в лазарете. Хотя Кова больше всего сохранил уровень.
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Сикарио
У Ковачича ЛЧ больше, чем у Сити)
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окечуква
Топ-игрок, для ротации вообще идеальный вариант, прямо под футбол Гвардиолы. Не очень понятно другое: как Челси с таким мастером расстается? В клубе десятилетиями пасутся всякие Лофтус-чики, а Ковачича спокойно готовы отпустить.
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Магомед Жабиев
Ответ trav
Лол А потом конкуренты опять будут говорить про 2 состава МС. А ничего, что у Челси три состава и это им никак не помогает бггг
У Челси дохера проблем
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