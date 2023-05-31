«Ман Сити» начал переговоры о трансфере Ковачича. «Челси» готов продать хавбека
Матео Ковачич может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
«Горожане» начали переговоры о трансфере 29-летнего полузащитника. Клуб обсуждает с представителями игрока условия личного контракта.
Отмечается, что «Челси» открыт для продажи Ковачича в рамках перестройки полузащиты. Переговоры продолжатся в ближайшее время.
В прошедшем сезоне АПЛ хорват провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 2 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
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А потом конкуренты опять будут говорить про 2 состава МС. А ничего, что у Челси три состава и это им никак не помогает бггг
Еще шутка напрашивается, что Сити обратил внимание на то, что последний десяток лет, все победители ЛЧ имеют в составе Хорвата.
Может они знают, то что не знаем мы.