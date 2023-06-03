Хави подтвердил, что возвращение Месси в приоритете у «Барсы»: «Я бы очень этого хотел, но это в большей степени его решение»

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Приоритеты абсолютно ясны, я бы действительно хотел, чтобы Месси вернулся. Но сейчас, помимо Лео, другим приоритетом является полузащитник.

Я жду, и я буду особенно рад, если бы он [Месси] вернулся. Куда бы он ни шел, у него все шло хорошо, он мог бы помочь нам во многом, но это в большей степени его решение, и я приму любое развитие событий. Как куле, я бы очень хотел [чтобы он вернулся]», – сказал главный тренер «Барселоны».

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22 комментария

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Амин Чич
Ответ VERBLYUD
Хави перекладывает ответственность на Месси, Лапорта на Ли Лигу, Ла Лига на Барселону, кому верить?
верь нам, диванным экспертам
+10
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+9
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VERBLYUD
Хави перекладывает ответственность на Месси, Лапорта на Ли Лигу, Ла Лига на Барселону, кому верить?
+9
-1
+8
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2vdhrvmmzf
Ответ deadjoker
У Хави какие-то суицидальные желания. Только собрал и наладил молодую играющую команду, выиграл чемпионство. Все отлично, развивай дальше. Нет, надо пригласить 35 летнего месси под которого надо перестраивать всю игру и который протянет на уровне пару лет из которых год будет перестраиваться игра.
То что в прошлом году такого же Левандовски позвали только помогло по вашей же логике раз наладили команду
+3
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+3
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2vdhrvmmzf
Уже какое интервью из барсы про то что решение о возвращении только от самого Месси зависит, а по факту предложения как не было так и нет
+3
-2
+1
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Амин Чич
Ответ Rachid
В понедельник должно всё решится - где будет Месси..??…. Конечно же в Барселоне..!!!……))))
сам себе вопросы задаешь и на них отвечаешь!?
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rej1sta
Ответ Кузя Гитарист
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Кузя, оставайся сериальным персонажем, там твоя тупость хотя бы смешно выглядела.
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StarsAndArrows
Лапорта нормально вбрасывает дезинформацию что бы рейтинги себе среди фанов набрать,уже и чави подговорил,а по факту ни предложения нет,ни ЛаЛига не одобрит.
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VERBLYUD
Какие-то странные заявления делает Хави в последнее время. Похоже Лео не будет в Барселоне. Надеюсь, что Великий продолжит карьеру в Европе, а не перейдет в чемп СА.
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juver_
Очередной сериал начинается: в одной новости Месси в шаге от переезда в Саудовскую Аравию — в другой, что одной ногой в Барселоне...
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RS7
1.2 миллиарда или любовь болельщиков?
Выбор очевиден, удачи в АЛЧ.
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Felp
Ответ 2vdhrvmmzf
Уже какое интервью из барсы про то что решение о возвращении только от самого Месси зависит, а по факту предложения как не было так и нет
По какому факту? Ты юрист Месси?
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Kemal Gul
Ответ StarsAndArrows
Лапорта нормально вбрасывает дезинформацию что бы рейтинги себе среди фанов набрать,уже и чави подговорил,а по факту ни предложения нет,ни ЛаЛига не одобрит.
Хорошо, что местных аналитиков со спортса не проведешь, они уже во всём разобрались, куда уж там Хави до них...
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Газонокосильщик Хави
Ответ Kemal Gul
Хорошо, что местных аналитиков со спортса не проведешь, они уже во всём разобрались, куда уж там Хави до них...
а причем тут местные аналитики? когда лапорта только и говорит и барса не делает ему предложения. не делает из-за того, что ла лига не одобряет? так для этого барса должна предоставить фин план, который о чудо барса не делает.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Caterina
Кто-нибудь спросил бы у Хави, что имеется в виду под его решением, когда предложения от Барсы до сих пор нет? Но Хави бесконечно повторяет, что всё зависит от Месси. Это как понимать?🤔
ну типо вдруг месси сам решит платить за то, что он будет играть в барсе
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Кузя Гитарист
Ответ VERBLYUD
Хави перекладывает ответственность на Месси, Лапорта на Ли Лигу, Ла Лига на Барселону, кому верить?
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