Хави подтвердил, что возвращение Месси в приоритете у «Барсы»: «Я бы очень этого хотел, но это в большей степени его решение»
Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».
«Приоритеты абсолютно ясны, я бы действительно хотел, чтобы Месси вернулся. Но сейчас, помимо Лео, другим приоритетом является полузащитник.
Я жду, и я буду особенно рад, если бы он [Месси] вернулся. Куда бы он ни шел, у него все шло хорошо, он мог бы помочь нам во многом, но это в большей степени его решение, и я приму любое развитие событий. Как куле, я бы очень хотел [чтобы он вернулся]», – сказал главный тренер «Барселоны».
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