Тренер «Краснодара» Ивич: «Могло быть и 0:5, но шансы ЦСКА шли не от их атак, а от наших ошибок»

Главный тренер « » высказался о поражении от ЦСКА (0:3).

– Команда подготовлена к специфической системе, 4-3-3. Это определенная философия клуба. Конечно, замены не запрещены, но мы наигрывали эту систему в предсезонке, и данные игроки были выбраны под эту систему.

Конечно, могла быть ситуация и 0:5, но шансы ЦСКА шли не от их организованных атак, а от наших ошибок, совершенных в центре поля. Эти ошибки были не такие критичные. Главная проблема – в переходе в атаку и потере мяча в этот момент.

– Вы понимали, что в России сегодня необычный день и футболисты ЦСКА с первых минут побегут вперед?

– Конечно, мы знали о празднике, понимали, что ЦСКА будет играть агрессивно. Но некоторые вещи нельзя предсказать. Мы не могли знать, что будем проигрывать единоборства в центре поля, после которых будут такие атаки. Так же, как нельзя знать, что будет через пять дней.

Футбол – специфичная вещь, где в начале игры можно повернуть ее в совершенно иную строну.

– Вы уже поняли уровень российской лиги и футбола в России?

– Это была только первая официальная игра, если не считать наши матчи во время предсезонной подготовки. Конечно, здесь много квалифицированных игроков, тренеров, здесь достаточно сильные команды. Мы ищем свое место в лиге.

Разумеется, Россия сильнее, чем чемпионат Израиля. Но сравнивать с английским Чемпионшипом все‑таки некорректно, это разные лиги, – сказал Ивич.

ЦСКА разгромил «Краснодар» дважды подряд. «Быки» лишь раз обыграли армейцев с 2019-го