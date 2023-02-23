Тренер «Краснодара» Ивич: «Могло быть и 0:5, но шансы ЦСКА шли не от их атак, а от наших ошибок»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России высшая лига Израиль чемпионшип Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о поражении от ЦСКА (0:3).

– Команда подготовлена к специфической системе, 4-3-3. Это определенная философия клуба. Конечно, замены не запрещены, но мы наигрывали эту систему в предсезонке, и данные игроки были выбраны под эту систему.

Конечно, могла быть ситуация и 0:5, но шансы ЦСКА шли не от их организованных атак, а от наших ошибок, совершенных в центре поля. Эти ошибки были не такие критичные. Главная проблема – в переходе в атаку и потере мяча в этот момент.

– Вы понимали, что в России сегодня необычный день и футболисты ЦСКА с первых минут побегут вперед?

– Конечно, мы знали о празднике, понимали, что ЦСКА будет играть агрессивно. Но некоторые вещи нельзя предсказать. Мы не могли знать, что будем проигрывать единоборства в центре поля, после которых будут такие атаки. Так же, как нельзя знать, что будет через пять дней.

Футбол – специфичная вещь, где в начале игры можно повернуть ее в совершенно иную строну.

– Вы уже поняли уровень российской лиги и футбола в России?

– Это была только первая официальная игра, если не считать наши матчи во время предсезонной подготовки. Конечно, здесь много квалифицированных игроков, тренеров, здесь достаточно сильные команды. Мы ищем свое место в лиге.

Разумеется, Россия сильнее, чем чемпионат Израиля. Но сравнивать с английским Чемпионшипом все‑таки некорректно, это разные лиги, – сказал Ивич.

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22 комментария

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Лурц
Два или три месяца нужно Ивичу, чтоб освоиться и сыграть состав. По сегодняшней игре выводов не делаю вообще.
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trial21 rush
Все равно есть некая уверенность в Ивиче, все-таки показывал результат в Израиле и Греции, главное дать ему время
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Anna Kaspruk
Вам Зе забил, покайтесь, пока не поздно
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Ваге Геворгян
Пока Краснодар тяжелый. Тренер попвильно гоаорит. В середине поля терчли мячи при передачах ароде по мысли правильных , но по исполнению плохих... Думаю к Торпедо они начнут быстрее играть, и осечек в кубку (по пути ФНЛ) уже не будет... Три мяча сложно будет отыграть 28 числа
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Виталий Желтоусов
это от твоих ошибок дорогуша - ты теперь отвечаешь за игру.
КОГДА У КРАСНОДАРА БУДЕТ ХОРОШИЙ ТРЕНЕР???!!! МОЖЕТ ХВАТИТ...НОУНЕЙМОВ
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Виктор Опомах
Ответ igor.igorev
Так любому идиоту понятно, что гол это есть чья-то ошибка. Если бы не ошибались, то голов бы не было совсем. Понять не могу, зачем этого серба приволокли в Краснодар. Что он может дать? Со Сторожуком и то сильнее выглядели.
Поменяли коньки на санки
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guslander
"Это не соперник хорош, а мы г..но" - оригинально. Возможно психологический прием, чтобы поверить в камбек в ответном матче. Типа если мы сыграем нормально, то все может получиться.
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Pavelaznaurov
Не было бы ошибок—-не было бы и голов,пропустить 3 мяча и не забить ни одного —- это провал очевидный,и 23 февраля тут не при чем—-ЦСКА уже давно не имеет прямого отношения к армии—- во времена СССР - да…
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Саша Котляров
Ну да согласен с тобой от куда вообще его взяли?
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притвиц
Нельзя судить по одной игре да еще после зимней паузы, но ЦСКА выиграл не из-за ошибок соперника, ЦСКА играл, а Краснодар маялся на поле, спасибо Матвею счет должен быть чуть ли не двузначным. Тренер просто не хочет признать очевидного.
+13
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igor.igorev
Так любому идиоту понятно, что гол это есть чья-то ошибка. Если бы не ошибались, то голов бы не было совсем. Понять не могу, зачем этого серба приволокли в Краснодар. Что он может дать? Со Сторожуком и то сильнее выглядели.
+9
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+4
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Виктор Литвинов
Ответ Саша Котляров
Ну да Старажук лучше руководил Краснодаром цска пригравали не всухую были матчи когда Краснодар выигрывал
Сейчас не было ни желания ни умения
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Саша Котляров
Ответ Виктор Литвинов
Это видно по игре
Ну да Старажук лучше руководил Краснодаром цска пригравали не всухую были матчи когда Краснодар выигрывал
0
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Dan Kennedy
Ответ abdulkaderkeita
А ты, видимо, ещё тот знаток футбола, раз судишь по одной (!) игре о том, ошиблась команда в выборе тренера или нет. Меня всегда забавляли такие "эксперты".
Конечно еще рано судить, может он еще покажет себя с лучшей стороны.
Но первый матч, как тренер, он провалил.
+2
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abdulkaderkeita
Ответ Виктор Литвинов
Краснодар сильно ошибся с этим тиенером
А ты, видимо, ещё тот знаток футбола, раз судишь по одной (!) игре о том, ошиблась команда в выборе тренера или нет. Меня всегда забавляли такие "эксперты".
+4
0
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Захар Девятов
Ответ Виктор Литвинов
Они ничего не показали совсем Прошли сборы
И что? Всё ещё в переди
+4
-3
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Виктор Литвинов
Ответ Захар Девятов
Они всего лишь один раз сыграли с этим тренером
Они ничего не показали совсем Прошли сборы
+2
-4
-2
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Захар Девятов
Ответ Виктор Литвинов
Это видно по игре
Это одна игра, это не показатель
+13
-1
+12
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Захар Девятов
Ответ Виктор Литвинов
Краснодар сильно ошибся с этим тиенером
Они всего лишь один раз сыграли с этим тренером
+18
-1
+17
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Виктор Литвинов
Ответ Захар Девятов
Почему, ты так думаешь
Это видно по игре
+2
-6
-4
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Захар Девятов
Ответ Виктор Литвинов
Краснодар сильно ошибся с этим тиенером
Почему, ты так думаешь
+6
-1
+5
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Виктор Литвинов
Краснодар сильно ошибся с этим тиенером
+6
-10
-4
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