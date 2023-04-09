Генич в футболке «Спартака» прокомментирует матч ЦСКА – «Химки» по итогам пари с Чаловым

Теги Спартак ЦСКА Химки премьер-лига Россия телевидение Константин Генич игровая форма Матч ТВ Федор Чалов стиль Футбол

Константин Генич будет комментировать матч между ЦСКА и «Химками» в футболке «Спартака»

Перед началом сезона Генич поспорил с форвардом ЦСКА Федором Чаловым, что тот не забьет 13 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Чалов победил в споре – по условиям пари Генич должен был прийти на стадион армейцев в футболке «Спартака». Однако затем Чалов изменил наказание для комментатора «Матч ТВ», и тот подарил несколько футболок ЦСКА болельщикам красно-синих.

Тем не менее Генич решил выполнить изначальные условия спора и принес в комментаторскую кабину футболку «Спартака».

Генич проиграл Чалову спор об очках Федора по «гол+пас» за сезон: «Не включаю заднюю. Когда поставят работать на ЦСКА, приду в футболке «Спартака»

Чалов разрешил Геничу не приходить на игру ЦСКА в футболке «Спартака» после спора. Комментатор подарит форму армейцев болельщикам: «Это не слив. Прикройте свои...»

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34 комментария

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Ростов-на-Дону
... и в труселях лазурных...
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Dvin
Спорить с этим лудоманом зашкварно
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Толик Вдовенко
Ответ Честный контроль
По условиям спора Генич должен был прийти в мясной футболке на фантрибуну ЦСКА. А после того, как проиграл спор просто зассал. Настоящий спартаковец.
Даже в таком раскладе нет смысла, зачем провоцировать болельщиков ЦСКА?
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Честный контроль
Ответ Толик Вдовенко
Я никак понять не могу в чем тут сложность для Генича и в чем победа для Чалова? Воспитанник Спартака, пришел в дом ЦСКА и комментирует в кб футболке, для любого переживающего за ЦСКА это наоборот стыдно должно быть. Вот если бы он Спартак в футболке ЦСКА комментировал, тут другое дело.
По условиям спора Генич должен был прийти в мясной футболке на фантрибуну ЦСКА. А после того, как проиграл спор просто зассал. Настоящий спартаковец.
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chernika from S-Pb
"Я в Санкт-Петербурге на диване сижу в футболке Спартака", примерно такой же уровень опасности, что и у Генича. Хотя в таком случае даже мне могло бы от членов семьи прилететь
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Сергей Силантьев
Угомонитесь уже. Сейчас перемирие.
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Ксяоми Ноутов
Ответ Spartakus1984
Не поможет,это все равно слив.Что в этом особенного посидеть в любимой майке любимого клуба Геничу в комментаторской?должен пойти на трибуну ЦСКА в ней.
с каких пор Спартак стал его любимым клубом? Этот слизняк вечно газпрому нализывает и гадит Спартаку, постоянно подкалывая и обижаясь.
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Sunnyboy
Да Гена спит в ней, в чём проигрыш в споре то?
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LIVERPOOL18921503/25052005
https://www.youtube.com/shorts/Vq9Idpm2PGY

Для тех, кто сомневается в глорстве Генича
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mnogokotin-
Ответ Spartakus1984
Не поможет,это все равно слив.Что в этом особенного посидеть в любимой майке любимого клуба Геничу в комментаторской?должен пойти на трибуну ЦСКА в ней.
странно что из дома майку не принес ))
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Толик Вдовенко
Я никак понять не могу в чем тут сложность для Генича и в чем победа для Чалова? Воспитанник Спартака, пришел в дом ЦСКА и комментирует в кб футболке, для любого переживающего за ЦСКА это наоборот стыдно должно быть. Вот если бы он Спартак в футболке ЦСКА комментировал, тут другое дело.
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Кенни Маккормик
Ответ Severfan
на самом деле это спланированный плевок в сторону болельщиков ЦСКА, когда спартаковский недокомментатор Генич комментирует матч в футболке Спартака!
Не понимаю претензии. Генич воспитанник Спартака, не глор какой-нибудь типа Уткина, ему простительно уважение и боление за родную команду. И в целом в комментарии он не проявляет прямо жуткий непрофессионализм в отношении команд, с которыми играет Спартак. Ну слегка подтапливает, однако это не режет ухо
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Игорь Пичугин
Генич это Фуфлыжник. Свою сущность он показал в интервью Сов. Спорту. когда как шкодливый школьник над Чердаком хихикал.
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Кенни Маккормик
По-моему, отлично спор разрулили. И детей порадовал, и начальное условие выполнил. Полная реабилитация Геничу!) Единственное, чего не понял - нафига он кружочками в телеге так надрывался, реально ведь с ветряными мельницами боролся))
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Экспертное мнение
Не следил за ситуацией, но какая-та херня получается, что такого в том, чтобы носить футболку любимого клуба?)) в футболке ЦСКА было бы другое дело, а это даже отдельной новости не стоит, что за чушь.
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LIVERPOOL18921503/25052005
Генич - та еще глорская скотина, не прощу ему никогда 2019 года. Он так внаглую за Барселону топил в матче с Красными.

Причем, когда я ему на форуме абонентов предоставил видео, гдек он признается Хави, что болеет за бчк, он сказал, что это - неправда
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Severfan
Ответ Best game on Earth
Я бы на месте Чалова поставил Геничу условие прийти на матч ЦСКА в майке ЦСКА.
изначально было предложение комментировать дерби в футболке ЦСКА, но Гиеныч сразу слился
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Severfan
на самом деле это спланированный плевок в сторону болельщиков ЦСКА, когда спартаковский недокомментатор Генич комментирует матч в футболке Спартака!
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Severfan
Ответ Spartakus1984
Не поможет,это все равно слив.Что в этом особенного посидеть в любимой майке любимого клуба Геничу в комментаторской?должен пойти на трибуну ЦСКА в ней.
слив был изначально, когда они пытались это навязать Феде, а он задал резонный вопрос: а мне-то с этого что? но они Федю подавили и тот на ###### (отвали) согласился с этим спором. да и вообще, сначала Нобель предложил Геничу прокомментировать дерби в футболке ЦСКА, но тот начал орать "неееет, ни в коем случае"
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Pol Belov
Ответ .ru
лучше бы уж Чердак... в отличии от Генича он хотя бы иногда хрен изо рта вынимает
ага, из-за рта вынимает, в другое место втыкает - и орет на всю Русь благим матом....
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Дядя ТУРА
Ответ Pol Belov
надо было Феде поспорить, что бы это самое вообще на матчах ЦСКА не появлялось...
Валверде?
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Best game on Earth
Я бы на месте Чалова поставил Геничу условие прийти на матч ЦСКА в майке ЦСКА.
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antiginer
Константин «Слив» Генич
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Pol Belov
надо было Феде поспорить, что бы это самое вообще на матчах ЦСКА не появлялось...
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Best game on Earth
Ответ ЛеваяНогаХалка
Болтун, и зачем со всеми спорит, если потом так сливается..
Пиар, кликбейт. Неважно, выигрывает или проигрывает. Он же вроде букмекера продвигает, ему нужно побольше упоминаний, чтобы бабки капали.
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