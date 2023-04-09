Генич в футболке «Спартака» прокомментирует матч ЦСКА – «Химки» по итогам пари с Чаловым

Константин Генич будет комментировать матч между ЦСКА и «Химками» в футболке «Спартака»

Перед началом сезона поспорил с форвардом ЦСКА Федором Чаловым, что тот не забьет 13 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Чалов победил в споре – по условиям пари Генич должен был прийти на стадион армейцев в футболке «Спартака». Однако затем Чалов изменил наказание для комментатора «Матч ТВ», и тот подарил несколько футболок ЦСКА болельщикам красно-синих.

Тем не менее Генич решил выполнить изначальные условия спора и принес в комментаторскую кабину футболку « ».

Генич проиграл Чалову спор об очках Федора по «гол+пас» за сезон: «Не включаю заднюю. Когда поставят работать на ЦСКА, приду в футболке «Спартака»

Чалов разрешил Геничу не приходить на игру ЦСКА в футболке «Спартака» после спора. Комментатор подарит форму армейцев болельщикам: «Это не слив. Прикройте свои...»