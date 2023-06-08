Смолов об отце: «Говорил: «Либо вынимаешь сережки, либо ты мне не сын». Называл меня «гребень», не хотел со мной разговаривать, когда я покрасился в блондина»
Федор Смолов рассказал об отношениях с отцом.
– Насколько я знаю, твой папа – серьезный человек, который может многое рассказать про 90-е годы.
– Да.
– Как он относился к сыну, который любит разные прически, татуировки, тусовщик такой?
– Плохо. Называл меня «гребень», говорил: «Че ты как гребень?» Много конфликтов было. С моей стороны было непонимание, потому что все в такой ультимативной форме, диалога не было.
При том что мы с ним общались. Но в какой-то момент: «Либо ты вынимаешь эти сережки, либо ты мне больше не сын». Я: «Что, ты из-за сережек?» Понятно, что я их вынимал.
Когда я покрасился перед отпуском в блондина, мы вместе летели в Дубай. Он в аэропорту, когда мы встретились, не хотел здороваться со мной и разговаривать. Я ему сказал: «Я тебе обещаю, что с такой прической не выйду на тренировку. Похожу в отпуске и сбрею». Он только после этого чуть-чуть смягчился.
– Ну ты сбрил, естественно?
– Да.
– То есть папа был такой суровый в твоей молодости и жестко реагировал?
– Да. По части внешности. Условно: ну ты же не девочка, чтобы волосы красить. Что-то такое.
– А ваши отношения изменились или он по-прежнему давит авторитетом?
– Изменились, но он пытается манипулировать.
– Это не доходит до конфликтов?
– Ну, бывает, доходит.
– А чем сейчас занимаются родители?
– Ничем специальным. У отца есть какой-то бизнес.
– А чем он занимался в 90-х?
– Да разным. И строительным бизнесом, и с казино был связан.
– Это как?
– Играл в карты хорошо. Я абсолютно неазартный человек. Могу, будучи где-нибудь в казино в Америке или в Монако, могу зайти с ребятами, сыграть в блэкджек, просто время провести по кайфу. Знаю, что могу проиграть незначительную сумму и точно не захочу отмазываться, или я не иду туда с желанием нажить. Это самое важное, мне кажется.
– А ты папу возил в Лас-Вегас?
– Нет. Но я был сам.
– А не хочешь ему показать Лас-Вегас или Макао?
– Не уверен, что он сейчас пойдет. Они с мамой сейчас по более религиозному пути...
– То есть это в прошлом осталось?
– Ну да. Когда закрылось казино в Москве, – сказал нападающий «Динамо».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Отец смотрит на него и говорит:
— Знаешь, сынок, испокон веков сережки в ушах носили либо пираты, либо ########.
Я сейчас выгляну в окно, и не дай Бог, там не стоит твой корабль...