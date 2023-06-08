Смолов об отце: «Говорил: «Либо вынимаешь сережки, либо ты мне не сын». Называл меня «гребень», не хотел со мной разговаривать, когда я покрасился в блондина»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия светская хроника Динамо Москва стиль Футбол

Федор Смолов рассказал об отношениях с отцом.

– Насколько я знаю, твой папа – серьезный человек, который может многое рассказать про 90-е годы.

– Да.

– Как он относился к сыну, который любит разные прически, татуировки, тусовщик такой?

– Плохо. Называл меня «гребень», говорил: «Че ты как гребень?» Много конфликтов было. С моей стороны было непонимание, потому что все в такой ультимативной форме, диалога не было.

При том что мы с ним общались. Но в какой-то момент: «Либо ты вынимаешь эти сережки, либо ты мне больше не сын». Я: «Что, ты из-за сережек?» Понятно, что я их вынимал. 

Когда я покрасился перед отпуском в блондина, мы вместе летели в Дубай. Он в аэропорту, когда мы встретились, не хотел здороваться со мной и разговаривать. Я ему сказал: «Я тебе обещаю, что с такой прической не выйду на тренировку. Похожу в отпуске и сбрею». Он только после этого чуть-чуть смягчился. 

– Ну ты сбрил, естественно? 

– Да.

– То есть папа был такой суровый в твоей молодости и жестко реагировал?

– Да. По части внешности. Условно: ну ты же не девочка, чтобы волосы красить. Что-то такое.

– А ваши отношения изменились или он по-прежнему давит авторитетом?

– Изменились, но он пытается манипулировать.

– Это не доходит до конфликтов?

– Ну, бывает, доходит. 

– А чем сейчас занимаются родители?

– Ничем специальным. У отца есть какой-то бизнес.

– А чем он занимался в 90-х?

– Да разным. И строительным бизнесом, и с казино был связан.

– Это как?

– Играл в карты хорошо. Я абсолютно неазартный человек. Могу, будучи где-нибудь в казино в Америке или в Монако, могу зайти с ребятами, сыграть в блэкджек, просто время провести по кайфу. Знаю, что могу проиграть незначительную сумму и точно не захочу отмазываться, или я не иду туда с желанием нажить. Это самое важное, мне кажется. 

– А ты папу возил в Лас-Вегас? 

– Нет. Но я был сам.

– А не хочешь ему показать Лас-Вегас или Макао?

– Не уверен, что он сейчас пойдет. Они с мамой сейчас по более религиозному пути...

– То есть это в прошлом осталось?

– Ну да. Когда закрылось казино в Москве, – сказал нападающий «Динамо».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Сын приходит домой с серьгой в ухе.
Отец смотрит на него и говорит:
— Знаешь, сынок, испокон веков сережки в ушах носили либо пираты, либо ########.
Я сейчас выгляну в окно, и не дай Бог, там не стоит твой корабль...
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Алмазов
Средневековье, конечно...
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жалько Печалич
Батя лютый старовер, еще и капризный к тому же
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Полищук
Интересно, а его убеждения не распространяются на деньги сына? Или это другое?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
В лет 14 красился в белый, отцу не понравилось, но в отличии от Федора я ничего сбривать не стал, потом еще несколько лет белый ходил:)) Просто родителям надо понимать, что ребенок это личность, и они не в праве его ограничивать и указывать что делать:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ответ Дядя ТУРА
отцы и дети вечная проблема) мы с отцом часто тоже спорим. хоть и взрослые) последний раз перестали разговаривать когда батя стал часто смотреть Соловьёва. в итоге прекратил смотреть телевизор и прекрасно общаемся
Здоровья вашему отцу. Но не общаться с ним из-за то что он смотрит Соловьева…🤷‍♂️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Теперь понятно почему у него жена как холодильник из 90х быглядит. Вся в дебильный тату. Добирает, чего в детстве не хватало)))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crazy_elky
Ну короче, сынок так себе, папа норм
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лагер
Гребень!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ukrainec228
Батя оказался прав
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий