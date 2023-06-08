Смолов о самом дорогом подарке девушке: «Тысяч 200 евро – ювелирное украшение»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия светская хроника Динамо Москва Нобель Арустамян девушки и спорт стиль деньги Футбол

Федор Смолов рассказал о самом дорогом подарке, который он дарил своей девушке.

– У тебя был роман с девушкой, которая зарабатывает больше тебя?

– Ух, а родилась такая (смеется)? Чтобы сама лично зарабатывала?

– Чтобы в месяц или в год больше, чем ты.

– Нет. Я думаю, что нет.

– Ты уверен?

– Если одну из них спросить, наверное, она будет утверждать обратное. Ты с ней знаком. По моим ощущениям – нет.

– Самый дорогой подарок, который ты делал девушке?

– Ювелирное украшение. Тысяч 200 евро.

– А частный самолет, Мальдивы, было такое?

– Я и сам когда-то летал частным самолетом.

– Как подарок – слетать куда-то.

– Была лодка на неделю на юге Франции, – сказал форвард «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.

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81 комментарий

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Ben Shelton
а сколько денег в виде эмоций мог принести, забей пенку
+71
-4
+67
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ShamilK
Ответ Artyom Morozov
Он виноват, конечно, но Акинфеев же отбил следующий удар, разве технически не удар Фернандеса стал роковым в турнирном плане?
Фернандес для начала вообще затащил в эту серию пенальти. Какие к нему вообще претензий?
+63
-4
+59
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Ебздрогыч
За эти деньги мог подарить ей 350 Суторминых
+48
-4
+44
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prus_3
Федос, ты так и не выехал из села?
+27
-4
+23
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Bartez1986
никогда не понял смысл вот в этих побрякушках. в чем понт то? не знаю, в недвижку лучше вложись, чтоб не думать, что делать по окончании карьеры. детям помоги, фонд какой-нибудь создай. а тут хрень за 16 лямов на шее болтается или в ухе висит. ну зачем?
+25
-6
+19
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Вратарь Бага
Ответ Artyom Morozov
Он виноват, конечно, но Акинфеев же отбил следующий удар, разве технически не удар Фернандеса стал роковым в турнирном плане?
Фернандес вывел хотя бы в серию пенальти, к тому же все знали, что бразилец не пенальтист. А к Смолову претензии не за сам факт промаха, а за удар пижонский, и его вот это "великие тоже промахиваются"
+14
-2
+12
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zer
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
процентов 8 от годовой зп

это дофига, грубо говоря он месяц жил работал ради этой ювелирки
+11
-2
+9
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T622222
Эта музыка будет вечной….
+9
-2
+7
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Борис Громов
Ответ prus_3
Федос, ты так и не выехал из села?
автобус до станции отменили
+6
0
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Гинер_ЦСКА
Ответ Bartez1986
никогда не понял смысл вот в этих побрякушках. в чем понт то? не знаю, в недвижку лучше вложись, чтоб не думать, что делать по окончании карьеры. детям помоги, фонд какой-нибудь создай. а тут хрень за 16 лямов на шее болтается или в ухе висит. ну зачем?
Всё это признаки бедности души. Ведь такие люди ничего из себя не представляют и поэтому пытаются украсить своё тело, что бы хоть как-то стали заметнее. Но всё равно это не спасает, они остаются морально нищими.
+9
-3
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Великий Алонсо
Вечный колхозник-понторез Смолов, это не искоренить.
+5
0
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FromGabon
Сумасшествие конечно, хочется кровавой пролетарской революции после такого
+11
-6
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Artyom Morozov
Ответ Ben Shelton
а сколько денег в виде эмоций мог принести, забей пенку
Он виноват, конечно, но Акинфеев же отбил следующий удар, разве технически не удар Фернандеса стал роковым в турнирном плане?
+18
-14
+4
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Александр Романов
Копейки для внучки Бориса 1
+4
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charly_54
Конкретно смолов тратится, на пенсию бы что нибудь приберёг
+6
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rooney pers
Ответ Гинер_ЦСКА
Всё это признаки бедности души. Ведь такие люди ничего из себя не представляют и поэтому пытаются украсить своё тело, что бы хоть как-то стали заметнее. Но всё равно это не спасает, они остаются морально нищими.
Не то что мы, богатые как духовно так и финансово.
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alexis2020
Ответ Bartez1986
никогда не понял смысл вот в этих побрякушках. в чем понт то? не знаю, в недвижку лучше вложись, чтоб не думать, что делать по окончании карьеры. детям помоги, фонд какой-нибудь создай. а тут хрень за 16 лямов на шее болтается или в ухе висит. ну зачем?
Ну Смолов и благотворительностью тоже занимается
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Melnikov1968
Честно говоря, Смолов достал.
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Magico!
Ответ Igor Pivovarov
Тут все двояко. Играй он в МЛС, непонятно какого рожна пролетарскую революцию не устраивает кривая спроса и предложения. Добровольные транзакции всех участников процесса. А поскольку Смолов играет в стране некогда уже победившей пролетарской революции, то вот так всё и получается. Его доходы определяются мировыми параметрами рынка зарплат футболистов. Но никак не способностью его клубов эти деньги зарабатывать.
не соответствует его зарплата "мировым параметрам рынка зарплат". игроки его уровня в европе столько не получают. тысяч 300-400 евро в год может быть еще, но не 2+млн.
+3
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Никому_никабельный
Ответ prus_3
Федос, ты так и не выехал из села?
Там жить легче
+3
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Heat Wave
Ответ ALEX-CHICAGO
За эти деньги мог сделать счастливыми многих детей...оплатив им необходимые операции
вы сколько денег из своей зарплаты отдаете нуждающимся?
+3
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Джанлука Нальюка
Выйдет на пенсию, будет жалеть
+2
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ALEX-CHICAGO
Ответ Ебздрогыч
За эти деньги мог подарить ей 350 Суторминых
За эти деньги мог сделать счастливыми многих детей...оплатив им необходимые операции
+6
-4
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Андрей Балабаев
Ответ Боевой Бурят Путина
Интересно, негодующие господа комментаторы хоть раз дарили своей девушке или жене что-то дороже 50 тыс рублей? Для Смолова 200 килоевро - такая же средняя зарплата, да и когда встречаешься с дамами калибра Лопыревой, то путевкой в Геленджик раз в год и букетом 49 роз по акции не отделаешься😂
А что за калибр у Лопырёвой. Вся искусственная и переделанная
+2
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ஹGrafLisik
У Смолова одни деньги в голове, похвастаться больше нечем
+2
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