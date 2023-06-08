Федор Смолов рассказал о самом дорогом подарке, который он дарил своей девушке.

– У тебя был роман с девушкой, которая зарабатывает больше тебя?

– Ух, а родилась такая (смеется)? Чтобы сама лично зарабатывала?

– Чтобы в месяц или в год больше, чем ты.

– Нет. Я думаю, что нет.

– Ты уверен?

– Если одну из них спросить, наверное, она будет утверждать обратное. Ты с ней знаком. По моим ощущениям – нет.

– Самый дорогой подарок, который ты делал девушке?

– Ювелирное украшение. Тысяч 200 евро.

– А частный самолет, Мальдивы, было такое?

– Я и сам когда-то летал частным самолетом.

– Как подарок – слетать куда-то.

– Была лодка на неделю на юге Франции, – сказал форвард « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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