Смолов о самом дорогом подарке девушке: «Тысяч 200 евро – ювелирное украшение»
Федор Смолов рассказал о самом дорогом подарке, который он дарил своей девушке.
– У тебя был роман с девушкой, которая зарабатывает больше тебя?
– Ух, а родилась такая (смеется)? Чтобы сама лично зарабатывала?
– Чтобы в месяц или в год больше, чем ты.
– Нет. Я думаю, что нет.
– Ты уверен?
– Если одну из них спросить, наверное, она будет утверждать обратное. Ты с ней знаком. По моим ощущениям – нет.
– Самый дорогой подарок, который ты делал девушке?
– Ювелирное украшение. Тысяч 200 евро.
– А частный самолет, Мальдивы, было такое?
– Я и сам когда-то летал частным самолетом.
– Как подарок – слетать куда-то.
– Была лодка на неделю на юге Франции, – сказал форвард «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.
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Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
это дофига, грубо говоря он месяц жил работал ради этой ювелирки