Смолов о молодых игроках: «У парня ни одной игры в РПЛ, я ему: «Ты делаешь 3-4 касания, не крутишь головой, затягиваешь». Он: «А ты все время пятками играешь!» Для них нет авторитета старших игроков»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Нобель Арустамян Сандро Шварц соцсети Футбол

Федор Смолов рассказал о проблемах коммуникации с молодыми футболистами.

Ранее форвард «Динамо» отметил, что молодые игроки мало времени уделяют тренировкам, им не хватает усердия.

– Это проблема поколения, проблема инстаграма?

– Да, это проблема поколения. Они мало времени проводят на улице, во дворе. Они общаются посредством социальных сетей, телефонов. Потом они попадают в первую команду из этой среды. Они не привыкли коммуницировать, они особо не разговаривают, у них непонятно какие интересы.

– Как они социализируются?

– Ну, они общаются с себе подобными, им, наверное, окей.

– Только в инстаграме?

– Ну да. Тиктоки друг другу присылают.

– У тебя широкий круг общения. Ты пытался молодых ребят пригласить на какой-то ужин и познакомить с людьми другой профессии? Чтобы они что-то узнали про моду, про кино, про театр, про выставки.

– Не пытался. Но я думаю, что запрос должен быть с их стороны. Если они обратятся, им это будет нужно, интересно, я поспособствую, а так – ну я же им не папа.

– Я понимаю, но никто не подходил к тебе?

– Да нет. Слушай, тех, кто им интересен, они видят на телефоне – это либо стримеры, либо блогеры, либо певцы какие-то. Общение через соцсети с ними имеется, поэтому им, наверное, окей, я не знаю.

– Ты не пытался как-то подтянуть, сделать так, чтобы они больше социализировались? Чтобы они увидели другой мир, взрослели, выходили из образа инстаграмного футбола?

– С точки зрения взросления как личности – нет, не пытался. На тренировках, конечно же, пытаешься что-то подсказывать. Информация не воспринимается. Потом ты говоришь еще раз на эту тему – информация не воспринимается. Потом ты уже начинаешь говорить в другой форме, и еще бывают случаи, когда они тебе начинают отвечать.

Два раза было, один раз при Сандро [Шварце], когда он проводил собрание и говорил, что молодые ребята должны молчать и делать то, что они (опытные игроки – Sports.ru) говорят. И при Йокановиче тоже так было.

Не знаю, сложно. Ну, то есть, там парень, ни одной игры в Премьер-лиге, ему 21 год. Я ему говорю: «Ты играешь на этой позиции, делаешь по 3-4 касания всегда, не крутишь головой, все время теряешь мяч и затягиваешь. В этой позиции так не играют».  А он мне говорит: «А ты все время пятками играешь!» Я говорю: «Чувак, у тебя ни одной секунды в профессиональном футболе. Зачем ты рот свой открываешь?»

Ну, понятно, ему все напихали. Но он искренне считает, что это окей! Я вот вижу, что он это говорит, потому что «ну а че такого». Ему же не тренер это сказал. Для них нет авторитета старших игроков, к сожалению. Только тренер, – сказал нападающий «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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65 комментариев

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Seroga
Раньше старшие игроки были действительно авторитетами, а нынешним старшим лучше такие темы не поднимать...
+77
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SuperStarrrr
Ответ belikovda.90
Так и ты не топ игрок даже по меркам РПЛ
Ну глупости не неси, Смолову в клубе 100 три гола до Черенкова, а среди лучших бомбардиров ЧР он уступает только Дзюбе, Веретенникову, Кириченко, Кержакову и Лоськову. Я понимаю, что вы его не любите, но матчасть необходимо знать.
+63
-5
+58
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дикийоскар
Федя, так проблема отсутствия авторитета не в том, что дети невоспитанные, а вот том, что ты сам как клоун выглядишь и ведешь себя примерно так же. По каким признакам молодые игроки должны относить тебя к взрослым людям, объясни?
+43
-4
+39
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Badmotorfinger
раньше и авторитеты другие были. одно дело если тебе условно Акинфеев, Тихонов, Онопко или Евсеев пихают, а другое дело Джикия, Смолов или Зиньковский.
+36
-12
+24
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Кеша
Так ты и не авторитет. Какой ты авторитет с таким поведением , дешевыми понтами и с 10 голами? Тюка 9 положил выходя на замену и столько не балаболит , как ты про карпаччо из крылышек стрекозы .
+42
-27
+15
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dvs-66
Ответ United
Федя, ты вспомни себя времён Урала.
Так он как раз в Урале при Тарханове и расцвел. Это был перезапуск его карьеры и потом уже Краснодар и лучший снайпер РПЛ. Что он должен вспомнить про времена Урала? Это про времена того Динамо и Анжи надо говорить.
+14
0
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Поцелуй Оздоева
Ответ United
Федя, ты вспомни себя времён Урала.
Так он в Урале-то и воскрес)
+9
0
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Песчанка
Константин Марадишвили рассказал, как Понтус Вернблум отправлял Наира Тикнизяна в «Ашан».
«Не то, чтобы прямо была дедовщина. Я попал на Алана Дзагоева, Кирилла Набабкина и Игоря Акинфеева. Бывало такое, что «душили» иногда на тренировках, но не было такого, чтоб прям ужас вообще полный.
Было несколько историй с моим другом Наиром Тикнизяном. Он рассказывал, что остался после тренировки просто поподавать в штрафную. Он оставался с Василием Березуцким и Алексеем, если не ошибаюсь. И Вернблум еще был.
Они просто попросили его поподавать в штрафную, позавершать. Раз у него не получается, два не получается, и на третий Вернблум зовет переводчика и говорит: «Скажите ему, чтобы он пошел в «Ашан» работать».
+10
-1
+9
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Кеша
Смолов ведет себя , как футболист экстра класса . А сам просто посредственность. Ну да не нулевой , но и не голеодор . Авторитет должен быть примером на поле , в раздевалке и в быту. Ну какой из тебя пример?
+12
-4
+8
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валя_стакан
Ответ Badmotorfinger
раньше и авторитеты другие были. одно дело если тебе условно Акинфеев, Тихонов, Онопко или Евсеев пихают, а другое дело Джикия, Смолов или Зиньковский.
Зиньковский когда успел стать авторитетом? он в КС то на подосе всегда был
+9
-1
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arlovski
Ответ Кеша
Смолов ведет себя , как футболист экстра класса . А сам просто посредственность. Ну да не нулевой , но и не голеодор . Авторитет должен быть примером на поле , в раздевалке и в быту. Ну какой из тебя пример?
действительно, какой там голеадор
https://www.transfermarkt.world/premier-liga/ewigetorschuetzen/wettbewerb/RU1

всего-то 6-й за всю историю РПЛ
+8
-2
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Добрый Ретроград
Ответ Seroga
Раньше старшие игроки были действительно авторитетами, а нынешним старшим лучше такие темы не поднимать...
Ибо нынешние 30-тилетние на уровне подростков 19 лет.
+7
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Дмитрий Тихонов
Молодые вместо того, чтобы лазить в Инстаграме, могли бы погулять во дворе с Лопырёвой!
+5
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Shuller18
Ответ Кеша
Так ты и не авторитет. Какой ты авторитет с таким поведением , дешевыми понтами и с 10 голами? Тюка 9 положил выходя на замену и столько не балаболит , как ты про карпаччо из крылышек стрекозы .
По сравнению с чудаком, который в 21 год не имеет ни минуты в РПЛ, Смолов попросту глыба.
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SuperStarrrr
ну правды ради, при живых Семшове, Хохлове, Колодине такое общение молодежи с опытными игроками представить сложно
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United
Федя, ты вспомни себя времён Урала.
+12
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Деметрио
Молодой пипл сейчас отстой. Сконнектится с ними для меня - это не изи катка. Им-то, наверное, окей, но у таких олдов, как я, возникают траблы, - сказал Смолов.
+5
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Svobodu Mne
Авторитет нашёлся 😂
+6
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Мукунку хороший
Ну вот какой из Смолова авторитет?
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Один живой
о чём говорит Смолов понятно, но по факту, авторитет не по возрасту автоматически завоевывается. Федя сам просто возрастной понторез, не более, это не авторитет.
+4
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pazo
Самое забавное, что это натурально стиль Смолова - излишне возиться с мячом, делать лишние касания, терять мяч из-за этого и тормозить быстрые атаки. А также пытаться найти мяч в центре поля будучи центрфорвардом. То есть обвинил молодого в чём сам по уши.
+3
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Dmitriy Racheev
Ладно Мамай, Коко, но этот фраер с гнилыми партаками как в авторитеты пролез?
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dvs-66
Ответ Кеша
Смолов ведет себя , как футболист экстра класса . А сам просто посредственность. Ну да не нулевой , но и не голеодор . Авторитет должен быть примером на поле , в раздевалке и в быту. Ну какой из тебя пример?
Больше 100 голов в РФПЛ. Ну да не голеодор )) Хаха.
+8
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Красная стрела
Потому что состарившееся поколение ничего из себя не представляет. Чему вы можете научить? Как потратить 100 тысяч за один вечер на бухло? Как своим пижонством перечеркнуть труды всей страны на чемпионате мира? Как проваливаться каждый год в еврокубках? Чему тут удивляться🤷‍♂️
+3
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arlovski
Ответ Badmotorfinger
раньше и авторитеты другие были. одно дело если тебе условно Акинфеев, Тихонов, Онопко или Евсеев пихают, а другое дело Джикия, Смолов или Зиньковский.
а какой такой особенный авторитет у Евсеева был? Джикия уже матчей за сборную больше чем в 2 раза по сравнению с Евсеевым провёл
+1
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