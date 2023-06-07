Смолов о молодых игроках: «У парня ни одной игры в РПЛ, я ему: «Ты делаешь 3-4 касания, не крутишь головой, затягиваешь». Он: «А ты все время пятками играешь!» Для них нет авторитета старших игроков»

Федор Смолов рассказал о проблемах коммуникации с молодыми футболистами.

Ранее форвард «Динамо» отметил, что молодые игроки мало времени уделяют тренировкам, им не хватает усердия.

– Это проблема поколения, проблема инстаграма?

– Да, это проблема поколения. Они мало времени проводят на улице, во дворе. Они общаются посредством социальных сетей, телефонов. Потом они попадают в первую команду из этой среды. Они не привыкли коммуницировать, они особо не разговаривают, у них непонятно какие интересы.

– Как они социализируются?

– Ну, они общаются с себе подобными, им, наверное, окей.

– Только в инстаграме?

– Ну да. Тиктоки друг другу присылают.

– У тебя широкий круг общения. Ты пытался молодых ребят пригласить на какой-то ужин и познакомить с людьми другой профессии? Чтобы они что-то узнали про моду, про кино, про театр, про выставки.

– Не пытался. Но я думаю, что запрос должен быть с их стороны. Если они обратятся, им это будет нужно, интересно, я поспособствую, а так – ну я же им не папа.

– Я понимаю, но никто не подходил к тебе?

– Да нет. Слушай, тех, кто им интересен, они видят на телефоне – это либо стримеры, либо блогеры, либо певцы какие-то. Общение через соцсети с ними имеется, поэтому им, наверное, окей, я не знаю.

– Ты не пытался как-то подтянуть, сделать так, чтобы они больше социализировались? Чтобы они увидели другой мир, взрослели, выходили из образа инстаграмного футбола?

– С точки зрения взросления как личности – нет, не пытался. На тренировках, конечно же, пытаешься что-то подсказывать. Информация не воспринимается. Потом ты говоришь еще раз на эту тему – информация не воспринимается. Потом ты уже начинаешь говорить в другой форме, и еще бывают случаи, когда они тебе начинают отвечать.

Два раза было, один раз при [Шварце], когда он проводил собрание и говорил, что молодые ребята должны молчать и делать то, что они (опытные игроки – Sports.ru) говорят. И при тоже так было.

Не знаю, сложно. Ну, то есть, там парень, ни одной игры в Премьер-лиге, ему 21 год. Я ему говорю: «Ты играешь на этой позиции, делаешь по 3-4 касания всегда, не крутишь головой, все время теряешь мяч и затягиваешь. В этой позиции так не играют». А он мне говорит: «А ты все время пятками играешь!» Я говорю: «Чувак, у тебя ни одной секунды в профессиональном футболе. Зачем ты рот свой открываешь?»

Ну, понятно, ему все напихали. Но он искренне считает, что это окей! Я вот вижу, что он это говорит, потому что «ну а че такого». Ему же не тренер это сказал. Для них нет авторитета старших игроков, к сожалению. Только тренер, – сказал нападающий « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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