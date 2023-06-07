Смолов о молодых игроках: «У парня ни одной игры в РПЛ, я ему: «Ты делаешь 3-4 касания, не крутишь головой, затягиваешь». Он: «А ты все время пятками играешь!» Для них нет авторитета старших игроков»
Федор Смолов рассказал о проблемах коммуникации с молодыми футболистами.
Ранее форвард «Динамо» отметил, что молодые игроки мало времени уделяют тренировкам, им не хватает усердия.
– Это проблема поколения, проблема инстаграма?
– Да, это проблема поколения. Они мало времени проводят на улице, во дворе. Они общаются посредством социальных сетей, телефонов. Потом они попадают в первую команду из этой среды. Они не привыкли коммуницировать, они особо не разговаривают, у них непонятно какие интересы.
– Как они социализируются?
– Ну, они общаются с себе подобными, им, наверное, окей.
– Только в инстаграме?
– Ну да. Тиктоки друг другу присылают.
– У тебя широкий круг общения. Ты пытался молодых ребят пригласить на какой-то ужин и познакомить с людьми другой профессии? Чтобы они что-то узнали про моду, про кино, про театр, про выставки.
– Не пытался. Но я думаю, что запрос должен быть с их стороны. Если они обратятся, им это будет нужно, интересно, я поспособствую, а так – ну я же им не папа.
– Я понимаю, но никто не подходил к тебе?
– Да нет. Слушай, тех, кто им интересен, они видят на телефоне – это либо стримеры, либо блогеры, либо певцы какие-то. Общение через соцсети с ними имеется, поэтому им, наверное, окей, я не знаю.
– Ты не пытался как-то подтянуть, сделать так, чтобы они больше социализировались? Чтобы они увидели другой мир, взрослели, выходили из образа инстаграмного футбола?
– С точки зрения взросления как личности – нет, не пытался. На тренировках, конечно же, пытаешься что-то подсказывать. Информация не воспринимается. Потом ты говоришь еще раз на эту тему – информация не воспринимается. Потом ты уже начинаешь говорить в другой форме, и еще бывают случаи, когда они тебе начинают отвечать.
Два раза было, один раз при Сандро [Шварце], когда он проводил собрание и говорил, что молодые ребята должны молчать и делать то, что они (опытные игроки – Sports.ru) говорят. И при Йокановиче тоже так было.
Не знаю, сложно. Ну, то есть, там парень, ни одной игры в Премьер-лиге, ему 21 год. Я ему говорю: «Ты играешь на этой позиции, делаешь по 3-4 касания всегда, не крутишь головой, все время теряешь мяч и затягиваешь. В этой позиции так не играют». А он мне говорит: «А ты все время пятками играешь!» Я говорю: «Чувак, у тебя ни одной секунды в профессиональном футболе. Зачем ты рот свой открываешь?»
Ну, понятно, ему все напихали. Но он искренне считает, что это окей! Я вот вижу, что он это говорит, потому что «ну а че такого». Ему же не тренер это сказал. Для них нет авторитета старших игроков, к сожалению. Только тренер, – сказал нападающий «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
«Не то, чтобы прямо была дедовщина. Я попал на Алана Дзагоева, Кирилла Набабкина и Игоря Акинфеева. Бывало такое, что «душили» иногда на тренировках, но не было такого, чтоб прям ужас вообще полный.
Было несколько историй с моим другом Наиром Тикнизяном. Он рассказывал, что остался после тренировки просто поподавать в штрафную. Он оставался с Василием Березуцким и Алексеем, если не ошибаюсь. И Вернблум еще был.
Они просто попросили его поподавать в штрафную, позавершать. Раз у него не получается, два не получается, и на третий Вернблум зовет переводчика и говорит: «Скажите ему, чтобы он пошел в «Ашан» работать».
https://www.transfermarkt.world/premier-liga/ewigetorschuetzen/wettbewerb/RU1
всего-то 6-й за всю историю РПЛ