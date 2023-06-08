Смолов об РПЛ: «Игроки «Зенита» куражатся, им неинтересно, никто на 40% ничего противопоставить не может. Не очень классно и не очень приятно играть»

Федор Смолов опасается, что молодые игроки не смогут прогрессировать в чемпионате России.

– Как наш футбол изменился за эти полтора года?

– Если еще осенью тот же « » как будто по инерции еще играл на 80%, то сейчас весной, играя в Питере, я почувствовал, что парни реально куражатся, им неинтересно. Это при том, что им на 40% никто ничего противопоставить не может.

Может, наверное, и « » эпизодически – им приходится включаться, и здесь могут быть у них проблемы. Но объективно – разыгрываются путевки, чтобы не вылететь в Первую лигу, по большому счету.

– И как тебе играть в такой ситуации?

– Ну, наверное не очень классно и не очень приятно. При том, что в прошлом сезоне «Динамо» добыло путевку в еврокубки. Печально.

Но я-то побывал там, поиграл, видел. Мне в этой ситуации обиднее за молодых ребят, у которых потенциально была возможность построить хорошую карьеру. А сейчас они столкнулись с большими сложностями с точки зрения развития и отъезда. Я не вижу предпосылок, что они будут развиваться здесь в том темпе и смогут выйти на тот уровень, чтобы уехать в хорошие команды.

– И как быть?

– Уезжать в середняки, не топ-5 лиг Европы, ставить цель попробовать себя в Европе, идти на понижение зарплаты, уезжать в раннем возрасте.

– Ты в это веришь? Я не верю. Мне кажется, у российских игроков на это не заточена культура. Задача – получить крутой контракт в России. И ситуация с баном не изменила эту ментальность.

– Пока не изменила. Но все равно ситуация с баном способствует тому, что контракты стали меньше. Если не сейчас, то через год-два разница будет не такая большая, 100-300 тысяч евро в год – это не так глобально на что-то будет влиять и станет плацдармом для отъезда, – сказал нападающий « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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