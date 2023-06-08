Смолов об РПЛ: «Игроки «Зенита» куражатся, им неинтересно, никто на 40% ничего противопоставить не может. Не очень классно и не очень приятно играть»
Федор Смолов опасается, что молодые игроки не смогут прогрессировать в чемпионате России.
– Как наш футбол изменился за эти полтора года?
– Если еще осенью тот же «Зенит» как будто по инерции еще играл на 80%, то сейчас весной, играя в Питере, я почувствовал, что парни реально куражатся, им неинтересно. Это при том, что им на 40% никто ничего противопоставить не может.
Может, наверное, ЦСКА и «Спартак» эпизодически – им приходится включаться, и здесь могут быть у них проблемы. Но объективно – разыгрываются путевки, чтобы не вылететь в Первую лигу, по большому счету.
– И как тебе играть в такой ситуации?
– Ну, наверное не очень классно и не очень приятно. При том, что в прошлом сезоне «Динамо» добыло путевку в еврокубки. Печально.
Но я-то побывал там, поиграл, видел. Мне в этой ситуации обиднее за молодых ребят, у которых потенциально была возможность построить хорошую карьеру. А сейчас они столкнулись с большими сложностями с точки зрения развития и отъезда. Я не вижу предпосылок, что они будут развиваться здесь в том темпе и смогут выйти на тот уровень, чтобы уехать в хорошие команды.
– И как быть?
– Уезжать в середняки, не топ-5 лиг Европы, ставить цель попробовать себя в Европе, идти на понижение зарплаты, уезжать в раннем возрасте.
– Ты в это веришь? Я не верю. Мне кажется, у российских игроков на это не заточена культура. Задача – получить крутой контракт в России. И ситуация с баном не изменила эту ментальность.
– Пока не изменила. Но все равно ситуация с баном способствует тому, что контракты стали меньше. Если не сейчас, то через год-два разница будет не такая большая, 100-300 тысяч евро в год – это не так глобально на что-то будет влиять и станет плацдармом для отъезда, – сказал нападающий «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.
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Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
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Да с вами даже Факел в день столетия куражился
Динамо - Факел 0:2
Какие к Зениту претензии ?
Очередную наколку для примера молодым?
Зенит должен завезти в РПЛ игроков послабее, чтобы "федям" было комфортнее отбывать на поле? А то видите-ли футболисты Зенита слишком качественно играют и деклассируют "федь" своей игрой. Некомфортно!
Скорее тут надо претензии к игрокам спартака предъявлять, которые ведут себя на поле как гопники и действительно куражатся-провоцируют. Вот этих точно стоит поменять.
Надеюсь, что те молодые игроки, которым затирает Смолов, все-таки умнее Феди.
Федор - умный человек, талантливый футболист, очень разносторонний. И ни один комментарий не имеет отношения к сказанному.
Посмотрите. Его приятно слушать.