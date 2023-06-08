Смолов об РПЛ: «Игроки «Зенита» куражатся, им неинтересно, никто на 40% ничего противопоставить не может. Не очень классно и не очень приятно играть»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Нобель Арустамян Футбол

Федор Смолов опасается, что молодые игроки не смогут прогрессировать в чемпионате России.

– Как наш футбол изменился за эти полтора года?

– Если еще осенью тот же «Зенит» как будто по инерции еще играл на 80%, то сейчас весной, играя в Питере, я почувствовал, что парни реально куражатся, им неинтересно. Это при том, что им на 40% никто ничего противопоставить не может.

Может, наверное, ЦСКА и «Спартак» эпизодически – им приходится включаться, и здесь могут быть у них проблемы. Но объективно – разыгрываются путевки, чтобы не вылететь в Первую лигу, по большому счету.

– И как тебе играть в такой ситуации?

– Ну, наверное не очень классно и не очень приятно. При том, что в прошлом сезоне «Динамо» добыло путевку в еврокубки. Печально.

Но я-то побывал там, поиграл, видел. Мне в этой ситуации обиднее за молодых ребят, у которых потенциально была возможность построить хорошую карьеру. А сейчас они столкнулись с большими сложностями с точки зрения развития и отъезда. Я не вижу предпосылок, что они будут развиваться здесь в том темпе и смогут выйти на тот уровень, чтобы уехать в хорошие команды.

– И как быть?

– Уезжать в середняки, не топ-5 лиг Европы, ставить цель попробовать себя в Европе, идти на понижение зарплаты, уезжать в раннем возрасте.

– Ты в это веришь? Я не верю. Мне кажется, у российских игроков на это не заточена культура. Задача – получить крутой контракт в России. И ситуация с баном не изменила эту ментальность.

– Пока не изменила. Но все равно ситуация с баном способствует тому, что контракты стали меньше. Если не сейчас, то через год-два разница будет не такая большая, 100-300 тысяч евро в год – это не так глобально на что-то будет влиять и станет плацдармом для отъезда, – сказал нападающий «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.

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Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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50 комментариев

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BaltikaSPb
весной, играя в Питере, я почувствовал, что парни реально куражатся, им неинтересно
===========
Да с вами даже Факел в день столетия куражился
Динамо - Факел 0:2
Какие к Зениту претензии ?
+87
-8
+79
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pavasaris
Я не понял - против классных футболистов не очень приятно играть? В том смысле, что из тебя клоуна делают или что? Как-то не догнал эту мысль.
+79
-13
+66
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svaz
в первую очередь надо свой уровень подтягивать, если они здесь не могут, с чего вдруг они в середняке европейском заиграют? у нас головин и миранчук выделялись из общей массы и то играют, как раз таки в европейских середняках)) очнитесь уже вы днища, потому что не хотите пахать, вам платят очень хорошо, но вы лентяи, которые не хотят прогрессировать. а то зенит у них виноват, что сильнее их лол
+39
-5
+34
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unknown artist
Ответ pavasaris
Я не понял - против классных футболистов не очень приятно играть? В том смысле, что из тебя клоуна делают или что? Как-то не догнал эту мысль.
Мысль его в том, что сейчас Зенит по подбору игроков настолько сильнее, что даже играя вполноги, на 40% от своих возможностей, они все равно получают нужный результат. Поэтому им скучно, остальным грустно. Два раза в год, с ЦСКА и Спартаком приходится включаться на 80%)
+24
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pit4er
Ответ Игорь Пичугин
Прям Бывалый.
Ну объективно не каждый Реалу и Барсе забивал, есть что вспомнить на старости)
+23
-3
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alvet
Ответ Иван Колгашкин
Лучше бы за своим клубом следил. За год Динамо из атакующей команды в медиа команду.
Мы плохо играем, поэтому сопернику с нами не интересно. Смешно
+16
-2
+14
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Иван Колгашкин
Лучше бы за своим клубом следил. За год Динамо из атакующей команды в медиа команду.
+24
-12
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Алексей Степанюк
Ответ pavasaris
Я не понял - против классных футболистов не очень приятно играть? В том смысле, что из тебя клоуна делают или что? Как-то не догнал эту мысль.
Ну так бедному феде приходится выкладываться на 120%, а он этого не любит и не умеет.
+12
-1
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Onion
В общем, Зенит, сука, привёз парней, которые играют намного лучше, чем сам Смолов! При чём за те же деньги, да ещё и с удовольствием! Вот, ###!
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Олег Сагайдачный
Сам-то что сделал?
Очередную наколку для примера молодым?
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svaz
Ответ Хасан Акбаев
Ещё бы не куражиться когда за ними руководство рфс,рпл, судейство и даже кремль.Тут, как говорится, ваши не пляшут.
типичный коментарий нытика из фантов фк Спартак
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Иван Тасминский
Так Смолов же сам говорил, что это не Зенит сильнее всех, а ему просто подсуживают.
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Злодей Спб
Странная претензия.

Зенит должен завезти в РПЛ игроков послабее, чтобы "федям" было комфортнее отбывать на поле? А то видите-ли футболисты Зенита слишком качественно играют и деклассируют "федь" своей игрой. Некомфортно!

Скорее тут надо претензии к игрокам спартака предъявлять, которые ведут себя на поле как гопники и действительно куражатся-провоцируют. Вот этих точно стоит поменять.
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Ильдар Фарукшин
Молчание - золото. Тут было бы уместно
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Spuki _Plai
Дурной что-ли? В против Ахмата вы на все 100% выкладывались ?? Находятся в жопе турнирной таблицы, при очень хороших финансовых условиях в клубе и при этом сетует на то, что в Зените игроки более мастеровытые и их сложно обыграть, поэтому у всех всё плохо !!! Федя ты лучше не о причёсках и новых шмотках из бутиков думай, а тренируйся и мотевирую молодых на борьбу в каждом матче !!!
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Kanonir152
Смолов считает себя звездой и авторитетным игроком по меркам РПЛ - это так мило) К 33 годам игрок провел три сильных сезона, последний из которых завершился 6 лет назад. Он совершенно не отличается работоспособностью, не отдается делу, не умеет пахать, но хочет чтобы молодые игроки брали с него пример.
Надеюсь, что те молодые игроки, которым затирает Смолов, все-таки умнее Феди.
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Рагнар Лодброк
С Зенитом ему не интересно,а с Ахматом не получается 🤣
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Валентин Водичкин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Из за чего у Смолова появилось столько хейтерков ?)
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RSI
Друзья!! Посмотрите первоисточник, интервью!!! Не верьте набросам, оторванным от контекста!
Федор - умный человек, талантливый футболист, очень разносторонний. И ни один комментарий не имеет отношения к сказанному.
Посмотрите. Его приятно слушать.
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R-WRashid
Тренируйся лучше, больше, блдяь!
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CooL-CooL
Ответ pavasaris
Я не понял - против классных футболистов не очень приятно играть? В том смысле, что из тебя клоуна делают или что? Как-то не догнал эту мысль.
Вы как всегда только заголовок прочитали? Играть не интереснее из-за отсутствия еврокубков. Это два разных вопроса и ответа
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Сибирский литовец
Все проблемы в зеркале
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Navi88
Ответ T622222
Кто читает это до конца ))))))))
никто, поэтому только заголовки и обсуждают
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FEZ10
Ответ pavasaris
Я не понял - против классных футболистов не очень приятно играть? В том смысле, что из тебя клоуна делают или что? Как-то не догнал эту мысль.
Когда тебя весь матч возят по полю ,это никому не интересно .Смотреть футбол нам интересно ,а им без мяча неинтересно .Все логично .Я тоже не люблю играть с командами которые на голову сильнее , а нравится играть с равными или чуть сильнее .Там азарта много .А 80-90 процентов защищаться ,не очень приятно на самом деле:)
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Ка Ман
Пойтить на понижение лички, уехав в Европу? Да ни в жизнь. "..Каити, Каити! Не были мы ни на какой Каити! Нас и здесь неплохо кормят..."
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