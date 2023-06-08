Клопп о переходе Мак Аллистера: «Суперновость. Очень талантливый, умный, техничный игрок, он уже прекрасен»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Алексис Мак Аллистер Футбол

Юрген Клопп высказался о переходе Алексиса Мак Аллистера в «Ливерпуль».

«Мы подписали очень талантливого, очень умного, очень техничного парня, и это действительно суперновость.

Не думаю, что людям из футбольного мира стоит рассказывать о качествах Алексиса. Они уже хорошо известны. Он может действовать на нескольких позициях в полузащите. Это универсальный игрок. Он спокоен и собран, а также обладает футбольным умом.

Конечно, мы давно знаем этого игрока. Я следил, как он вырос из мальчика, только перешедшего в АПЛ, в мужчину, который помог сборной выиграть чемпионат мира. Это большой путь.

Хорошо известно, с каким уважением я отношусь к тому, что делает «Брайтон». Алексис был частью пути этой команды, которая теперь превратилась в одного из сложнейших соперников, в одну из лучших команд АПЛ.

Счастлив, что следующие шаги Мак Аллистер сделает здесь. Мы поработаем с игроком, который уже прекрасен и опытен. Но впереди у него еще много всего, учитывая, что ему лишь 24 года.

Он точно так же воодушевлен возможностью поработать с нами. Это и позволит нам сформировать хорошее партнерство. Но мы на него не давим. Алексис все еще очень молод. Очевидно, он будет только прогрессировать, так что наша задача – помочь ему сделать следующие шаги.

Я благодарен всем в клубе, кто сделал этот трансфер возможным. Уверен, я выскажу мнение всех, если скажу, что мне не терпится поработать с Алексисом.

Пройдет еще какое-то время до его дебюта на «Энфилде», но я уверен, что в нашем современном мире он уже сегодня увидит, как рады ему болельщики «Ливерпуля», когда увидит сообщения в соцсетях. Благодаря этому он сразу же почувствует себя как дома. Я в этом не сомневаюсь», – сказал тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» объявил о переходе Мак Аллистера из «Брайтона». Чемпион мира взял 10-й номер

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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7 комментариев

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Rio de Janeiro
Итак потрясающий трансфер по соотношению цена/качество а уж на фоне всякого дна типо мудрика и подавно👍
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llolishe
Романо говорил 5 футболистов Ливерпуль летом купит
Ждем еще усиление состава
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f0rmoceft
Отличный трансфер за небольшую сумму.
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deadjoker
Клопп рад что хоть кого-то купили. А тут еще и отличный игрок :)
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liv6
Клоппу начали пересобирать полузащиту, с почином!
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Andrey Yaroslavtsev
В 24, молод?
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Мансур Мадаев
Ответ Andrey Yaroslavtsev
В 24, молод?
дед
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