«Ливерпуль» объявил о переходе Мак Аллистера из «Брайтона». Чемпион мира взял 10-й номер

Алексис Мак Аллистер перешел в «Ливерпуль» из «Брайтона».

Мерсисайдцы подтвердили, что полузащитник подписал долгосрочный контракт с клубом, но не стали разглашать срок контракта и сумму трансфера.

За « » он будет играть под 10-м номером. Ранее под ним выступали Садьо Мане, Филиппе Коутиньо, Майкл Оуэн, Джон Барнс и другие игроки.

Фото: liverpoolfc.com

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что трансфер Алексиса обойдется «Ливерпулю» в 35 млн фунтов – это отступные игрока в « ». По его данным, срок соглашения рассчитан до июня 2028 года.

забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах сезона за «Брайтон». В декабре он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Полную статистику 24-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.

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