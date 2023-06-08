«Ливерпуль» объявил о переходе Мак Аллистера из «Брайтона». Чемпион мира взял 10-й номер
Алексис Мак Аллистер перешел в «Ливерпуль» из «Брайтона».
Мерсисайдцы подтвердили, что полузащитник подписал долгосрочный контракт с клубом, но не стали разглашать срок контракта и сумму трансфера.
За «Ливерпуль» он будет играть под 10-м номером. Ранее под ним выступали Садьо Мане, Филиппе Коутиньо, Майкл Оуэн, Джон Барнс и другие игроки.
Фото: liverpoolfc.com
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что трансфер Алексиса обойдется «Ливерпулю» в 35 млн фунтов – это отступные игрока в «Брайтоне». По его данным, срок соглашения рассчитан до июня 2028 года.
Алексис забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах сезона за «Брайтон». В декабре он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.
Полную статистику 24-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.
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Что ж, жаль, что не в МЮ.