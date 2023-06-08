«Ливерпуль» объявил о переходе Мак Аллистера из «Брайтона». Чемпион мира взял 10-й номер

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу трансферы Брайтон Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер перешел в «Ливерпуль» из «Брайтона».

Мерсисайдцы подтвердили, что полузащитник подписал долгосрочный контракт с клубом, но не стали разглашать срок контракта и сумму трансфера.

За «Ливерпуль» он будет играть под 10-м номером. Ранее под ним выступали Садьо Мане, Филиппе Коутиньо, Майкл Оуэн, Джон Барнс и другие игроки.

Фото: liverpoolfc.com

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что трансфер Алексиса обойдется «Ливерпулю» в 35 млн фунтов – это отступные игрока в «Брайтоне». По его данным, срок соглашения рассчитан до июня 2028 года.

Алексис забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах сезона за «Брайтон». В декабре он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Полную статистику 24-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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80 комментариев

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blaugrano
Шикарно сработали в Ливерпуле. Урвали такого топа за сущие копейки по меркам АПЛ.
+110
-8
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Nojevilka
КЕВИН!!!!
+44
-5
+39
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lovkac
Топ трансфер за адекватные деньги. Сити или Челси отдали бы по 100+. Ливерпуль браво!
+54
-20
+34
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Мансур Мадаев
Не хуже Энцо, и дешевле в два раза, браво руководству Ливерпуля.
+36
-5
+31
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Sergey Kuznetsov
Ответ Мансур Мадаев
Не хуже Энцо, и дешевле в два раза, браво руководству Ливерпуля.
в 3.5 раза дешевле
+32
-2
+30
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Kemal Gul
Ответ lovkac
Топ трансфер за адекватные деньги. Сити или Челси отдали бы по 100+. Ливерпуль браво!
Много раз Сити отдавал за кого-то 100+?
Или вам лишь бы комментик ради плюсов написать?)
+27
-5
+22
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Александр Елистратов
Ответ Мансур Мадаев
Не хуже Энцо, и дешевле в два раза, браво руководству Ливерпуля.
всё-таки Энцо и Алексис игроки разного типажа. Энцо более оборонительный игрок.
+18
-1
+17
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Александр Колосов
35 млн это копейки по меркам АПЛ. Ливерпуль молодцы
+12
0
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King_X
Ответ Экспертное мнение
Тем не менее, все дальше будут ныть, что Клоппу никого не купили и поэтому он отстал от Ман Сити на 40 очков
Как этот трансфер перекрывает то, что в центре одни старички у ЛФК и новых игроков действительно не было(в эту зону вообще много лет, кроме бесплатного Тьяго) ?
+14
-3
+11
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Beloded2007
Ответ Nojevilka
КЕВИН!!!!
You’ll never home alone!
+7
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Рауан Турсунов
Просто имба трансфер
+6
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Igor' Govorov
Ответ Александр Елистратов
всё-таки Энцо и Алексис игроки разного типажа. Энцо более оборонительный игрок.
Я бы сказал, что у Энцо более близкая к обороне позиция, но опорником по профилю его никак не назовешь... Игрок типа Пирло, главная задача - разгонять атаки длинными передачами.
+5
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Андрей Хенто
Шикарный трансфер и за отличную цену, очень рад за Ливерпуль. МакАлистер отлично вписывается в игровую модель Ливерпуля.
+6
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Mamontilo
Ответ Sergey Kuznetsov
Ну и где тут те пингвины, которые утверждали, что Ливерпуль заплатит не менее 70 млн? Алё, вы тут?
при отступных в 35 были и такие?)
+3
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Iaroslav_florence
Ответ Низом Хурсанов
Ожидание: Беллингем Реальность: МакАллистер
МакАлистер помог Аргентине стать чемпионом мира, а Беллингем тоже самое для сборной Англии не сделал
+3
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Александр Белов
Отличное приобретение. Удачи и без травм!
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Sergey Kuznetsov
Ну и где тут те пингвины, которые утверждали, что Ливерпуль заплатит не менее 70 млн? Алё, вы тут?
+6
-3
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Дмитрий Осипов
Ответ Александр Елистратов
всё-таки Энцо и Алексис игроки разного типажа. Энцо более оборонительный игрок.
если оперировать итальянскими понятиями ролей в футболе, то и Мак и Энцо это своеобразные меццало, но у каждого из них разные роли. Энцо больше для связки центральных полузащитников между собой, который может сыграть центрального в трио (как Тиаго), а Мак подключающийся к группе атаки, каким должен был быть Кейта (увы, травмы) и каким является Хендерсон. Но по сути, это все равно очень хорошее, а главное дешёвое приобретение. Примерно за такие деньги несколько лет назад покупали Окса, в далёком 2017 году. Сейчас рынок даже не тот.
+2
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Beloded2007
Есть примета: Макаллистер в "Ливерпуле" - к 5 титулам за год!
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GuruFutbola
Отличная цена за такого топаря)
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Sergey Kuznetsov
Ответ Экспертное мнение
Тем не менее, все дальше будут ныть, что Клоппу никого не купили и поэтому он отстал от Ман Сити на 40 очков
фу, что за чушь
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Денис Давыдов
Ответ Ман Сити
С бонусами 60 лямов, но в целом врядли он их увидит, это же ливер
не 60, а 600, манся уже не торт(
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Shoyimov Kaxramon
Ответ Ман Сити
С бонусами 60 лямов, но в целом врядли он их увидит, это же ливер
Тебя какая разница сынок
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Trollando
шикарный трансфер, вообще нет сомнений, что станет одним из лидеров клуба.
Что ж, жаль, что не в МЮ.
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Сан Икер
Ответ blaugrano
Шикарно сработали в Ливерпуле. Урвали такого топа за сущие копейки по меркам АПЛ.
Топ ? Первый раз слышу - как не активный зритель АПЛ. Это новая звезда Премьер Лиги ?
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