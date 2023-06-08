Алексис Мак Аллистер: «После победы на ЧМ я решил, что хочу больше трофеев. «Ливерпуль» поможет с этим»

Алексис Мак Аллистер поделился мыслями после перехода в «Ливерпуль».

«Ощущения великолепные. Сбылась моя мечта. Здорово оказаться здесь, я с нетерпением жду момента, когда приступлю к работе. Я хотел быть в команде с первого дня предсезонки, поэтому рад, что сделка уже закрыта. С нетерпением жду встречи с новыми партнерами по команде.

Этот год складывается невероятно для меня – сначала чемпионат мира, потом то, чего мы достигли с «Брайтоном». Но пришло время думать о « ». Постараюсь каждый день становиться лучше и как игрок, и как человек.

После победы на чемпионате мира я решил, что хочу взять еще больше трофеев. Подумал, что этот клуб поможет мне с этим. Такова моя цель. Когда ты играешь за такой большой клуб, то обязан брать трофеи. Этого я и хочу.

Сразу после перехода я заметил, как масштабен этот клуб – здесь такие игроки, штаб и все остальные. Я очень доволен. С нетерпением жду возможности сыграть», – сказал новичок «Ливерпуля».

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