Алексис Мак Аллистер: «После победы на ЧМ я решил, что хочу больше трофеев. «Ливерпуль» поможет с этим»
Алексис Мак Аллистер поделился мыслями после перехода в «Ливерпуль».
«Ощущения великолепные. Сбылась моя мечта. Здорово оказаться здесь, я с нетерпением жду момента, когда приступлю к работе. Я хотел быть в команде с первого дня предсезонки, поэтому рад, что сделка уже закрыта. С нетерпением жду встречи с новыми партнерами по команде.
Этот год складывается невероятно для меня – сначала чемпионат мира, потом то, чего мы достигли с «Брайтоном». Но пришло время думать о «Ливерпуле». Постараюсь каждый день становиться лучше и как игрок, и как человек.
После победы на чемпионате мира я решил, что хочу взять еще больше трофеев. Подумал, что этот клуб поможет мне с этим. Такова моя цель. Когда ты играешь за такой большой клуб, то обязан брать трофеи. Этого я и хочу.
Сразу после перехода я заметил, как масштабен этот клуб – здесь такие игроки, штаб и все остальные. Я очень доволен. С нетерпением жду возможности сыграть», – сказал новичок «Ливерпуля».
«Ливерпуль» объявил о переходе Мак Аллистера из «Брайтона». Чемпион мира взял 10-й номер
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Ох и просчитался ты, Алексис.
Чемпионство каждый сезон, а иногда ещё и Кубок России.
А быть может кубок Матч-Премьер бы ещё зацепил 😁
Он в информационном вакууме живёт? Отведите его, что ли, в клубный музей пуля, покажите ему пустые полки для трофеев, расскажите про 0 АПЛ, о скользящем жеральте - может, тогда опомнится
А было бы правильно: Салах ныряет, а этот бьет.