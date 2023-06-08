Алексис Мак Аллистер: «После победы на ЧМ я решил, что хочу больше трофеев. «Ливерпуль» поможет с этим»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер поделился мыслями после перехода в «Ливерпуль».

«Ощущения великолепные. Сбылась моя мечта. Здорово оказаться здесь, я с нетерпением жду момента, когда приступлю к работе. Я хотел быть в команде с первого дня предсезонки, поэтому рад, что сделка уже закрыта. С нетерпением жду встречи с новыми партнерами по команде.

Этот год складывается невероятно для меня – сначала чемпионат мира, потом то, чего мы достигли с «Брайтоном». Но пришло время думать о «Ливерпуле». Постараюсь каждый день становиться лучше и как игрок, и как человек.

После победы на чемпионате мира я решил, что хочу взять еще больше трофеев. Подумал, что этот клуб поможет мне с этим. Такова моя цель. Когда ты играешь за такой большой клуб, то обязан брать трофеи. Этого я и хочу.

Сразу после перехода я заметил, как масштабен этот клуб – здесь такие игроки, штаб и все остальные. Я очень доволен. С нетерпением жду возможности сыграть», – сказал новичок «Ливерпуля».

«Ливерпуль» объявил о переходе Мак Аллистера из «Брайтона». Чемпион мира взял 10-й номер

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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24 комментария

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D-oh!
Ну не знаю, у Зенита трофеев поболе будет, нежели у Ливерпуля.
Ох и просчитался ты, Алексис.
+25
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Зелёный гопник
Тогда надо было переходить в Зенит😅
Чемпионство каждый сезон, а иногда ещё и Кубок России.
А быть может кубок Матч-Премьер бы ещё зацепил 😁
+20
-5
+15
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Zenith forever
Ответ Зелёный гопник
Тогда надо было переходить в Зенит😅 Чемпионство каждый сезон, а иногда ещё и Кубок России. А быть может кубок Матч-Премьер бы ещё зацепил 😁
Зенит - порядочный клуб и на чужое никогда рот не разевает, это я про кубок матч-премьер.
+9
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+7
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Ман Сити
Ага квадрапул выиграешь. Какие трофеи ливер даже в зону лч не попадает. Даже когда судьи тащат
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Kossuth
Добро пожаловать!
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Roman
Ну за Лигу Европы Ливерпуль сможет вполне побороться, если только на Севилью не наткнется
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Vlad Kel
Как же он хреново выбрал клуб для этой цели
+6
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А.В.Бубнов
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА!!!

Он в информационном вакууме живёт? Отведите его, что ли, в клубный музей пуля, покажите ему пустые полки для трофеев, расскажите про 0 АПЛ, о скользящем жеральте - может, тогда опомнится
+4
-2
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GuruFutbola
Ответ А.В.Бубнов
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА!!! Он в информационном вакууме живёт? Отведите его, что ли, в клубный музей пуля, покажите ему пустые полки для трофеев, расскажите про 0 АПЛ, о скользящем жеральте - может, тогда опомнится
Ты имел ввиду последние 8 лет нашего мю?)
+3
-2
+1
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f5dfmvw9bk
Ответ Tollie
поздравляю с завершением карьеры! Пенальтиссиму выиграл, теперь можно и заканчивать. лучшего места, чем Ливер, не сыскать.
Путаешь клубы, это в мю талантливые игроки губят свои карьеры, недаром вас прозвали «Кладбище талантов»
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cektor
Трудяга, чей вклад в победу Аргентины сложно переоценить. Ливерпуль сделал качественную покупку в самое проблемное звено.
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Sergey Kuznetsov
Ответ Ман Сити
Будет драться из-за пенок с египетским дельфином наверное. Иначе как наколотить 10 голов, если из них большинство не пенки? А было бы правильно: Салах ныряет, а этот бьет.
Ныряет обычно Стерлинг, а не Салах
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Sergey Kuznetsov
Ответ Tollie
поздравляю с завершением карьеры! Пенальтиссиму выиграл, теперь можно и заканчивать. лучшего места, чем Ливер, не сыскать.
🤡🤡🤡
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Marcus-light
Ответ D-oh!
Ну не знаю, у Зенита трофеев поболе будет, нежели у Ливерпуля. Ох и просчитался ты, Алексис.
Не всё что в форме чашки и металлическое Кубок
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TAGAY
Алексис пахарь, то что нужен Ливеру, все же атмосферу в команде Клоппа делают фланги, а в центре нужны как раз и такие пахари как Алексис, так что выбрал он команду, думаю идеально подходящую для его стиля. те же Сити, Арсенал,Барса не для него, там нужно больше созидать а главный козырь Алексиса не в созидании а о помощи в обороне и с мячом умеет грамотно помогать креативщикам, сам он каккреативщик откровенно говоря чуть выше среднего.. в целом по уровню игрок топовый!
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Антон Чугунов
И ты ему. Хорошее подписание, главное без травм обойтись
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Ман Сити
Будет драться из-за пенок с египетским дельфином наверное. Иначе как наколотить 10 голов, если из них большинство не пенки?
А было бы правильно: Салах ныряет, а этот бьет.
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НРИ
У ливера хороший шанс за лигу Европы побороться , так что какая то правда в словах Алексиса имеется
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Budabuda
крутой игрок. это не сброд артур
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