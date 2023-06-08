Лионель Месси: «В руководстве «Барсы» есть те, кто не хочет моего возвращения и считает его проблемой для клуба»

Лионель Месси считает, что не все руководители «Барселоны» хотели его возвращения.

– Вы считаете, что в клубе есть люди, которым вы не нравитесь, или которые считают, что ваше присутствие в команде может создать проблемы?

– Я не знаю. Но точно есть люди, которые не хотят моего возвращения. Точно так же, как они не хотели, чтобы я остался, когда мне пришлось уйти.

Как и многие, я знаю, кто хочет, чтобы я вернулся. Они говорили об этом публично. Но в руководстве точно есть те, кто не хочет меня видеть и считает, что мое возвращение станет проблемой для клуба, – сказал Месси.

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