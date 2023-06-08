Лионель Месси: «В руководстве «Барсы» есть те, кто не хочет моего возвращения и считает его проблемой для клуба»
Лионель Месси считает, что не все руководители «Барселоны» хотели его возвращения.
– Вы считаете, что в клубе есть люди, которым вы не нравитесь, или которые считают, что ваше присутствие в команде может создать проблемы?
– Я не знаю. Но точно есть люди, которые не хотят моего возвращения. Точно так же, как они не хотели, чтобы я остался, когда мне пришлось уйти.
Как и многие, я знаю, кто хочет, чтобы я вернулся. Они говорили об этом публично. Но в руководстве точно есть те, кто не хочет меня видеть и считает, что мое возвращение станет проблемой для клуба, – сказал Месси.
Вчера аргентинец сообщил, что продолжит карьеру в «Интер Майами».
Месси в МЛС – как это стало возможным?
Месси объяснил, что происходит: как общался с «Барсой» через Хави, почему в «ПСЖ» трудно, зачем ему МЛС
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
привет лапорте
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Гарсию 6 млн
Алонсо 6.5 млн
Кристенсена 9 млн
Кессиэ 9 млн
Феррана 10 млн
Рафинью 12 млн
Дембеле 12.5 млн
Кюнде 13.5 млн
Левандовски 21 млн
Лапорта "разгрузил" зарплатную ведомость на -86 млн
Ферран + Кессиэ + Рафинья = 31 млн (это только зарплаты, про 110 млн на трансферы я молчу)
Зарплата Месси в ПСЖ была 35 млн
Ребята, хватит уже петь песни про перегруженную зарплатную ведомость. Абсолютно очевидно, что Лапорта делал всё, чтобы Месси не вернулся, как и два года назад он делал всё, чтобы Месси ушёл. И врал он абсолютно одинаково, что тогда, что сейчас.
Гарсию 6 млн
Алонсо 6.5 млн
Кристенсена 9 млн
Кессиэ 9 млн
Феррана 10 млн
Рафинью 12 млн
Дембеле 12.5 млн
Кюнде 13.5 млн
Левандовски 21 млн
Лапорта разгрузил зарплатную ведомость на -86 млн
Жаль, что Месси не вернётся, понаблюдать ещё год за его мастерством - было бы хорошо, а теперь МЛС с матчами по ночам, которые никто смотреть с Европы не будет.
И ещё тройка Альба,Бускетс и Пике получали почти 100млн на троих.
и добавлять дембеле в свой список это смешно так как по прежнему контракту он получал 20млн.
Ты же про Роналду, а не про Бензема сейчас?
Но Лапорта и Ко зажали бабки на Месси, чтобы потом пустить их на посредственных игроков типа Торреса.