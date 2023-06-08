Лионель Месси: «В руководстве «Барсы» есть те, кто не хочет моего возвращения и считает его проблемой для клуба»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Футбол

Лионель Месси считает, что не все руководители «Барселоны» хотели его возвращения.

– Вы считаете, что в клубе есть люди, которым вы не нравитесь, или которые считают, что ваше присутствие в команде может создать проблемы?

– Я не знаю. Но точно есть люди, которые не хотят моего возвращения. Точно так же, как они не хотели, чтобы я остался, когда мне пришлось уйти.

Как и многие, я знаю, кто хочет, чтобы я вернулся. Они говорили об этом публично. Но в руководстве точно есть те, кто не хочет меня видеть и считает, что мое возвращение станет проблемой для клуба, – сказал Месси.

Вчера аргентинец сообщил, что продолжит карьеру в «Интер Майами».

Месси в МЛС – как это стало возможным?

Месси объяснил, что происходит: как общался с «Барсой» через Хави, почему в «ПСЖ» трудно, зачем ему МЛС

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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136 комментариев

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Los Galácticos
Как показало время эта тема сначала с сохранением а потом возвращением Месси для Лапортуса нужна была только для самопиара.
+98
-16
+82
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Акира_1
Действительно приглашать 34 летнего игрока, у которого гигантские финансовые апптеты, ибо все эти сказки про игру за бесплатно и рассматривать не стоит. Ну так что не так может пойти? Тем более учитывая, что Барселона только недавно вышла из финансовой катастрофы, чтоб устроить её опять переходом Месси.
+112
-35
+77
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VERBLYUD
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Вообще то 36 летнего, как вы лихо 2 года убрали. 34 vs 36огромная разница.
С каждой новостью возраст Месси у комментаторов уменьшается) Скоро окажется, что Месси сейчас 25)
+50
-8
+42
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Однажды в Космосе
Ответ Ваня Шипитко
Какой же он жадный до денег. Не ожидал такого от Лео.
Поспи
+49
-13
+36
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Акира_1
Действительно приглашать 34 летнего игрока, у которого гигантские финансовые апптеты, ибо все эти сказки про игру за бесплатно и рассматривать не стоит. Ну так что не так может пойти? Тем более учитывая, что Барселона только недавно вышла из финансовой катастрофы, чтоб устроить её опять переходом Месси.
Вообще то 36 летнего, как вы лихо 2 года убрали. 34 vs 36огромная разница.
+41
-5
+36
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cektor
рыба гниет с головы
привет лапорте
+39
-15
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la_masia
Ответ cektor
рыба гниет с головы привет лапорте
Если подумать, то Месси ничего такого и не сказал. Предположим есть группа из 20 человек, и это будет нормально, если часть захочет на шашлыки а другая часть в баню 🤷‍♂️ Всегда есть и были кто за и против. Хуже, когда в управлении есть тихушники и не имеющие своего мнения. От таких только вред.
+18
-3
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Azimow_N
Ответ Ваня Шипитко
Какой же он жадный до денег. Не ожидал такого от Лео.
Что-то не совсем понятно: где жадность проявилась в этой ситуации?
+15
-1
+14
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Flavius
Слова Месси легко проверить:
Подписав

Гарсию 6 млн
Алонсо 6.5 млн
Кристенсена 9 млн
Кессиэ 9 млн
Феррана 10 млн
Рафинью 12 млн
Дембеле 12.5 млн
Кюнде 13.5 млн
Левандовски 21 млн

Лапорта "разгрузил" зарплатную ведомость на -86 млн
Ферран + Кессиэ + Рафинья = 31 млн (это только зарплаты, про 110 млн на трансферы я молчу)
Зарплата Месси в ПСЖ была 35 млн

Ребята, хватит уже петь песни про перегруженную зарплатную ведомость. Абсолютно очевидно, что Лапорта делал всё, чтобы Месси не вернулся, как и два года назад он делал всё, чтобы Месси ушёл. И врал он абсолютно одинаково, что тогда, что сейчас.
+18
-8
+10
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Flavius
Ответ Аскар Атаев
Изначально было понятно, что не вернут его. Клуб и так зп ведомость разгрузить не может , а тут уже полосатые решили Месси будет играть за бесплатно
Подписав

Гарсию 6 млн
Алонсо 6.5 млн
Кристенсена 9 млн
Кессиэ 9 млн
Феррана 10 млн
Рафинью 12 млн
Дембеле 12.5 млн
Кюнде 13.5 млн
Левандовски 21 млн

Лапорта разгрузил зарплатную ведомость на -86 млн
+13
-6
+7
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Вячеслав Пустохин
Ответ cektor
рыба гниет с головы привет лапорте
Я тоже считаю, что человек который вытащил Барсу из банкротства - гнилой и его надо выгнать из клуба!
+18
-11
+7
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Артём Р .
Проблемы с Месси начались по вине коррумпированного руководства клуба и всего испанского футбола. Месси будучи в Барсе окупал все свои контракты. Одно его имя привлекала миллионы людей на стадионы. Проблема как раз таки начались,когда Барса закупала за баснословные деньги таких футболистов как Коутиньо,Дембеле,Умтити, платила необоснованные деньги Пике,не подкреплёные его отдачей в играх. Именно они виновны в невыходах Барсы в матчах с Ливерпулем и Интером в ЛЧ. А Месси наоборот своей популярностью делал огромный вклад в успехи Барсы.
+10
-3
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Alan7
Ответ Акира_1
Действительно приглашать 34 летнего игрока, у которого гигантские финансовые апптеты, ибо все эти сказки про игру за бесплатно и рассматривать не стоит. Ну так что не так может пойти? Тем более учитывая, что Барселона только недавно вышла из финансовой катастрофы, чтоб устроить её опять переходом Месси.
Вы про кого пишете, про Левандовски? Ведь именно он в Барсу пришёл в 34 на супер з/п до 2026, до 38 лет. Это же просто сказочный трансфер от спасителя Барсы Лапорты )))
+8
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Вячеслав Пустохин
Ответ Flavius
Слова Месси легко проверить: Подписав Гарсию 6 млн Алонсо 6.5 млн Кристенсена 9 млн Кессиэ 9 млн Феррана 10 млн Рафинью 12 млн Дембеле 12.5 млн Кюнде 13.5 млн Левандовски 21 млн Лапорта "разгрузил" зарплатную ведомость на -86 млн Ферран + Кессиэ + Рафинья = 31 млн (это только зарплаты, про 110 млн на трансферы я молчу) Зарплата Месси в ПСЖ была 35 млн Ребята, хватит уже петь песни про перегруженную зарплатную ведомость. Абсолютно очевидно, что Лапорта делал всё, чтобы Месси не вернулся, как и два года назад он делал всё, чтобы Месси ушёл. И врал он абсолютно одинаково, что тогда, что сейчас.
А кто бы играл, если бы их не подписали?)
+6
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+6
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Аскар Атаев
Изначально было понятно, что не вернут его. Клуб и так зп ведомость разгрузить не может , а тут уже полосатые решили Месси будет играть за бесплатно
+8
-3
+5
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cektor
Ответ Los Galácticos
Как показало время эта тема сначала с сохранением а потом возвращением Месси для Лапортуса нужна была только для самопиара.
так и есть , пиар на выборах
+10
-5
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Рандомный чел
Я не понимаю, почему все говорят о жадности Месси, и о том что он кинул клуб, если сам клуб не сделал официального предложения. Да и будь ему важны деньги, он бы поехал в СА. Еще прикольно читать коменты, по типу «Роналду дал такое же интервью, и его все возненавидели, а Месси ничего не сделали». Только вот Роналду в совсем интервью оскорбил всех кого можно. А Месси не оскорблял никого
+15
-10
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la_masia
Ответ Ваня Шипитко
Какой же он жадный до денег. Не ожидал такого от Лео.
Я тоже в шоке, выбрать Майами вместо половины ярда...семья точно теперь будет голодать.
+5
-1
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Emin Aliev
Лапорта балабол!

Жаль, что Месси не вернётся, понаблюдать ещё год за его мастерством - было бы хорошо, а теперь МЛС с матчами по ночам, которые никто смотреть с Европы не будет.
+5
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Фанат спорта01
Ответ Flavius
Подписав Гарсию 6 млн Алонсо 6.5 млн Кристенсена 9 млн Кессиэ 9 млн Феррана 10 млн Рафинью 12 млн Дембеле 12.5 млн Кюнде 13.5 млн Левандовски 21 млн Лапорта разгрузил зарплатную ведомость на -86 млн
так до этого один Месси получал больше почти в 1,5раза(140млн в год).
И ещё тройка Альба,Бускетс и Пике получали почти 100млн на троих.
и добавлять дембеле в свой список это смешно так как по прежнему контракту он получал 20млн.
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Flavius
Ответ Head Rez
ну правильно. в руководстве барсы сидят адекватные люди. еще раз доказывает что леприкон за монету удавится
Правильно писать кринж, а не леприкон
Ты же про Роналду, а не про Бензема сейчас?
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Emin Aliev
Месси несомненно принес бы пользу клубу, с такой импотенцией в атаке, он был очень необходим, вопрос его пешеходства можно решить схемой (Аргентина в пример).

Но Лапорта и Ко зажали бабки на Месси, чтобы потом пустить их на посредственных игроков типа Торреса.
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Человек1991
Месси братка ты самый авторитетный человек в мире ! Спроси на весь мир прямо и чётко кто истинный владелец Барселоны ?? Вся Барселона выйдет на улицу и поддержит тебя в этом вопросе. Надо узнать всю правду. Всё это бред про продажи игроков, снижение зарплат и увольнения,и тд. И откуда внезапно в Ла Лиге появились какие то бредовые финансовые правила и планы. Все адекватные болельщики Барселоны очень хотят, чтобы Месси вернулся в Барселону, но видимо неизвестный владелец и руководство этого не хочет, вывод то что они мягко говоря неадекватны и неблагодарны, соответственно всей Барселоне надо выходить на улицу и требовать вернуть Месси в январе, после завершения сезона в МЛС.
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*MVP*
Ответ Los Galácticos
Как показало время эта тема сначала с сохранением а потом возвращением Месси для Лапортуса нужна была только для самопиара.
подожди подожди, сейчас местные кулес придут защищать Пузатого)
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svaz
Ответ Flavius
Подписав Гарсию 6 млн Алонсо 6.5 млн Кристенсена 9 млн Кессиэ 9 млн Феррана 10 млн Рафинью 12 млн Дембеле 12.5 млн Кюнде 13.5 млн Левандовски 21 млн Лапорта разгрузил зарплатную ведомость на -86 млн
а сколько у дембеле было до переподписания в прошлом году? чистили ведомость от таких зарплат как у Пике и Месси. по вашей выборке надо было барсе никого не переподписывать и не подписывать, занять 6-8 место с ребятами из барсы атлетик, просрать ЛЧ, а это даже группа порядка 60-80 млн евро. потерять спонсорские контракты, которые тоже не за красивую форму дают, потерять болельщиков на стадионе и полностью залететь. классный план хорошо, что утруля барсы люди, которые о клубе думают, а не об одном человеке, который к слову решил не ждать и рещко подписа контракт с маями. прям как после пресухи два года назад с ПСЖ с улыбкой во весь рот
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