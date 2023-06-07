Месси выбрал «Интер Майами», так как хочет играть без давления. Уровень МЛС его устраивает

Лионель Месси перейдет в «Интер Майами».

Как пишет Marca, форвард договорился о переходе в клуб из МЛС. Осталось лишь подписать контракт.

У Месси также был вариант с переходом либо в «Барселону», либо в « ».

Руководство каталонского клуба уверяло игрока, что сможет зарегистрировать его, но добавляло, что на это потребуется время, но Лео не хотел ждать. Кроме того, Месси помнил об опыте лета 2021 года, когда он так и не дождался предложения о новом контракте от «Барселоны».

От переезда в Саудовскую Аравию Месси отказался, так как его не заинтересовал спортивный проект. Он хочет играть в конкурентоспособной лиге, чтобы хорошо подготовиться к Кубку Америки-2024. Кроме того, переезд в Саудовскую Аравию не привлекал семью Лео.

В связи с этими факторами Месси выбрал « ». Отмечается, что он хотел избавиться от игры под давлением, как на топ-уровне в Европе. На это желание повлияло отношение болельщиков, с которыми Месси столкнулся в «ПСЖ». Отмечается, что уровень устраивает Лео.

Предложение американского клуба устроило Месси. Также его привлекает перспектива жизни Майами, где многие говорят по-испански.

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