Месси выбрал «Интер Майами», так как хочет играть без давления. Уровень МЛС его устраивает

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами Футбол

Лионель Месси перейдет в «Интер Майами».

Как пишет Marca, форвард договорился о переходе в клуб из МЛС. Осталось лишь подписать контракт.

У Месси также был вариант с переходом либо в «Барселону», либо в «Аль-Хилаль».

Руководство каталонского клуба уверяло игрока, что сможет зарегистрировать его, но добавляло, что на это потребуется время, но Лео не хотел ждать. Кроме того, Месси помнил об опыте лета 2021 года, когда он так и не дождался предложения о новом контракте от «Барселоны».

От переезда в Саудовскую Аравию Месси отказался, так как его не заинтересовал спортивный проект. Он хочет играть в конкурентоспособной лиге, чтобы хорошо подготовиться к Кубку Америки-2024. Кроме того, переезд в Саудовскую Аравию не привлекал семью Лео.

В связи с этими факторами Месси выбрал «Интер Майами». Отмечается, что он хотел избавиться от игры под давлением, как на топ-уровне в Европе. На это желание повлияло отношение болельщиков, с которыми Месси столкнулся в «ПСЖ». Отмечается, что уровень МЛС устраивает Лео.

Предложение американского клуба устроило Месси. Также его привлекает перспектива жизни Майами, где многие говорят по-испански.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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73 комментария

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pit4er
Да он и за ПСЖ играл с давлением 120 на 80, не больше
+87
-8
+79
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Los Galácticos
Его выбор мне понятен, не каждый день выпадает возможность поиграть в одной команде с Кривцовым.
+58
-4
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The Evil Within
Ответ Совесть Черданцева
Marca? Дальше вряд ли имеет смысл читать
Помню целые табуны таких умников с комментариями о том, что СМИ-помойки врут про переход арга в ПСЖ. Видимо, ничему жизнь не учит.
Поди наверное снова в бчк вернётся, да?
+19
0
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Екн Лор
Интер Майями - на последнем месте в восточной конференции МЛС. Осознал свой уровень?
+43
-25
+18
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Roman Araslanov
А хомячки в комментах уверяли что родной клуб ему важней чем деньги, в отличии от Роналду)
+26
-14
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Мирзоанис Якубов
Ну вот и всё - эпоха Месси и Роналду официально окончена...

Спасибо, легенды!
+12
-1
+11
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people people
Ответ Экспертное мнение
Но тем не менее он выбирает Майами вместо чемпионата СА, где предлагают намного больше? Что на это скажешь?
Хочет жить в США, кроме бабла ведь важно и где жить?
+11
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Блуждающий странник
Странный выбор. Интер Майами просто дырень, идут на последнем месте, но если варианта два, то в США явно получше чем в Саудовской Аравии
+12
-4
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Palich86
Кокорина тоже уровень млс устраивал
+6
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Борис Александрович
Ответ Екн Лор
Интер Майями - на последнем месте в восточной конференции МЛС. Осознал свой уровень?
Да ,уровень в США куда хуже чем топовая лига верблюдов )
+7
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Екн Лор
Ответ Экспертное мнение
Нет, Месси просто не любит бегать в готовенькие тепличные условия вроде самых титулованных клубов своих стран (МЮ, Реал, Юве), или лидера чемпионата (Аль-Наср). Месси бросает вызовы и поднимает команды со дна. Как тебе такое?
Поэтому он переходил в ПСЖ, да? )
+13
-9
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Coodesnik
Как же он любит халяву. Сначала набил халяву в псжо, теперь в сша едет. И это в 35 лет!!
+8
-5
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Why always me?!
Спасибо что не к арабам. Млс поинтереснее будет.
+3
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Ivan Sokolov
Ответ Екн Лор
Интер Майями - на последнем месте в восточной конференции МЛС. Осознал свой уровень?
Ничего страшного, наймут нового тренера. Бускетс, Альба, Ди мария тоже свободные агенты, укрепятся.
+5
-2
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andr d
Ответ Блуждающий странник
Странный выбор. Интер Майами просто дырень, идут на последнем месте, но если варианта два, то в США явно получше чем в Саудовской Аравии
Починить в Майями всяко лучше чем в пустыне
+2
0
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Добрый Ретроград
- И на барабане сектор приз! - Я забираю деньги.
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Экспертное мнение
Нет, Месси просто не любит бегать в готовенькие тепличные условия вроде самых титулованных клубов своих стран (МЮ, Реал, Юве), или лидера чемпионата (Аль-Наср). Месси бросает вызовы и поднимает команды со дна. Как тебе такое?
Да, как сейчас помню как Месси в Ланс пришёл играть
+6
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Coodesnik
Ответ Stanislav Samoylov
МЛС в топ-5 лиг Мира
Вообще то в галактике. Он же инопланетянин
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MESSIya
Ответ Совесть Черданцева
Marca? Дальше вряд ли имеет смысл читать
Там все уже дали эту инфу, от каталонского радио и ромеро до французских СМИ
+1
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angliiskiilion
Ответ Los Galácticos
Его выбор мне понятен, не каждый день выпадает возможность поиграть в одной команде с Кривцовым.
с другой стороны 600 миллионов в год от саудитов, 600 миллионов Карл, 600, столько Челси потратил за одно трансферное окно
+1
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Добрый Ретроград
Ответ andr d
Вряд-ли там денег намного больше чем в Барсе предложат
Так а смысл тогда? Так себе "вызов"
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Совесть Черданцева
Marca? Дальше вряд ли имеет смысл читать
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Этот Райола хочет денег
Ему нужно очередное тренировочное поле перед Копой, и чтобы результата никто не требовал, и чтобы не напрягаться. Что и требовалось доказать. Ау, барсаглоры, вы все еще хотите его возвращения?
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Vinnipukh Vinni
Ответ AnMe
Мне кажется давление будет в любой лиге и в любой команде на игроках такого уровня. Даже вон Рон спокойно играть не может в СА, фанаты и хейтеры не успокоятся никак по его ошибкам или голам.
В Северной Америке в принципе другое отношение к спортсменам. Кроме того, главные звёзды там сейчас не футболисты. Точнее, футболисты, но не те. А ещё баскетболисты, бейсболисты и немного хоккеисты.
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Toomey
В МЛС нормальный уровень конкурентности
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