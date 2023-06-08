Месси о том, что «Барса» купила Феррана за 55 млн после его ухода: «Я немного злился, но за два года смирился. Буду жить в Барселоне, хочу быть поближе к клубу и помогать ему»
Лионель Месси заявил о желании жить в Барселоне по окончании карьеры.
– Вскоре после твоего ухода «Барселона» подписала Феррана Торреса за 55 млн евро. Это показалось тебе странным?
– Я не знаю... Поначалу мне было очень больно от того, что пришлось уйти, и от того, как это произошло. Я был немного зол, что не имел возможности остаться, а клуб вскоре начал заключать сделки. Но на тот момент клуб уже понимал, что может себе это позволить.
За два года я понял это и смирился, больше об этом не думаю. Если это произошло – значит, все должно было произойти именно так.
– Ты бы хотел вернуться в «Барселону» однажды – в качестве игрока, менеджера, посла?
– Да, конечно, я бы хотел быть поближе к клубу. Более того, я собираюсь жить в Барселоне. Об этом мы с женой и детьми очень четко договорились. Я не знаю, когда и как это произойдет, но надеюсь, что однажды смогу чем-то помочь клубу, потому что очень его люблю. Я благодарен за ту любовь, которую получал от людей на протяжении карьеры, и хотел бы снова быть в клубе, – сказал форвард, переходящий в «Интер» Майами.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Такие вот трансферы сводят к нулю всю деятельность по продаже акций и уговорам снизить зарплату.
Кунде? Держи 13 миллионов, дорогой.
Рафинья? Держи 12,5!
Кессье? Хм... На 9 потянет!
Ферран? Лавочник Сити? 55 миллионов? Покупаем!
А он не злился когда зарплату в 555 млн получал