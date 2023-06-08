Месси о том, что «Барса» купила Феррана за 55 млн после его ухода: «Я немного злился, но за два года смирился. Буду жить в Барселоне, хочу быть поближе к клубу и помогать ему»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Ферран Торрес Футбол

Лионель Месси заявил о желании жить в Барселоне по окончании карьеры.

– Вскоре после твоего ухода «Барселона» подписала Феррана Торреса за 55 млн евро. Это показалось тебе странным?

– Я не знаю... Поначалу мне было очень больно от того, что пришлось уйти, и от того, как это произошло. Я был немного зол, что не имел возможности остаться, а клуб вскоре начал заключать сделки. Но на тот момент клуб уже понимал, что может себе это позволить.

За два года я понял это и смирился, больше об этом не думаю. Если это произошло – значит, все должно было произойти именно так.

– Ты бы хотел вернуться в «Барселону» однажды – в качестве игрока, менеджера, посла?

– Да, конечно, я бы хотел быть поближе к клубу. Более того, я собираюсь жить в Барселоне. Об этом мы с женой и детьми очень четко договорились. Я не знаю, когда и как это произойдет, но надеюсь, что однажды смогу чем-то помочь клубу, потому что очень его люблю. Я благодарен за ту любовь, которую получал от людей на протяжении карьеры, и хотел бы снова быть в клубе, – сказал форвард, переходящий в «Интер» Майами.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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14 комментариев

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Фарид Харисов
К вопросу о том как великий Лапорта разгружает финансовую яму Барселоны.

Такие вот трансферы сводят к нулю всю деятельность по продаже акций и уговорам снизить зарплату.

Кунде? Держи 13 миллионов, дорогой.
Рафинья? Держи 12,5!
Кессье? Хм... На 9 потянет!
Ферран? Лавочник Сити? 55 миллионов? Покупаем!
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Роман
55 млн и Месси злился...
А он не злился когда зарплату в 555 млн получал
+9
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Arrahmano Matcyev
Ответ Екн Лор
Опять этот Роналду не уважает никого кроме себя, не то что наш скромный мальчик Месси
Можешь прочитать всю статью,не только заголовок?
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Пако
Святоша.
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Iamliam
Только трансфер Торреса это не про зарплатную ведомость изза которой якобы были проблемы. На фоне контрактов Пике, Альбы и Бускетса и ДеЙонга личка Торреса была очень скромная 4,8млн.
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&_Bishep_&
Феран -55 млн, Рафинья-58 млн...Ну прямо скажем, деньги почти на ветер. Там еще 45 млн Левандовский и 50 млн Кунде, но эти что то делают на поле.
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&_Bishep_&
Теоретически Барселона может через год подписать его. Так, что Сезон-3 еще будет. Ждем анонса весной 2024 года.
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Фруктовый роналду
Вот вам и ответ почему месси не в барсе.Быть такого не может что у клуба денег нет.Барсе нужны молодые дешевые быстрые таланты а не пожилые пешеходы
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Екн Лор
Ответ Arrahmano Matcyev
Можешь прочитать всю статью,не только заголовок?
"Я был немного зол, что не имел возможности остаться, а клуб начал заключать сделки" - ни в коем случае не ставит себя выше интересов клуба, нет.
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