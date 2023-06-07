«Интер Майами» хочет подписать Бускетса, Альбу и Суареса после трансфера Месси (Гастон Эдул)

Теги Гремио высшая лига Бразилия МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Луис Суарес Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

«Интер Майами» хочет подписать бывших партнеров Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард принял решение присоединиться к клубу МЛС. Он может объявить об этом в ближайшие часы

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, американский клуб планирует подписать бывших партнеров Лионеля по «Барселоне» – Серджи Бускетса, Жорди Альбу и Луиса Суареса

В настоящий момент испанские футболисты находятся в статусе свободных агентов. Уругваец играет за «Гремио». 

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

77 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
А как же Неймар?
Давайте уже тогда и его.
+60
-2
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Довели черти , теперь Лео соберёт свою Барсу ...
+59
-4
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kos.vohrt
10 друзей Оушена.
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Перстень Уэстбрука
И тренером Гвардиолу после требла?
Судя по именам которые собираются, ближе будет Луис Энрике
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Если Месси не идет в Барсу, то Барса идет в Месси
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angliiskiilion
Ответ kos.vohrt
10 друзей Оушена.
их было четверо, четыре пацана...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Ответ bel01
А как же Неймар? Давайте уже тогда и его.
И Педро с Иньестой
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kos.vohrt
Ответ zzzeeerrrooo
Довели черти , теперь Лео соберёт свою Барсу ...
Мессилона.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арыч Фаворитик
Так получается Месси переходит в Барсу... Только в Барсу 2017 года
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ничего себе, вот это было бы круто:))
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Перстень Уэстбрука
И тренером Гвардиолу после требла?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Будет Барселона-Майами
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ bel01
А как же Неймар? Давайте уже тогда и его.
За него платить надо, в США это не принято.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Там же потолок зарплат у них
Трёх игроков можно вывести из-под потолка. Первый Месси. Есть ещё две вакансии.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Это уже не Интер, а Барселона Майами.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marchellinos
Ответ zzzeeerrrooo
Довели черти , теперь Лео соберёт свою Барсу ...
Это мега идея. Будет здорово посмотреть
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Remix
Зато на спортсе будут новости о чемпионате сша по футболу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Remix
Забыли Пуйоля Фабрекаса Вальдеса Маскерано Арда Турана
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Я бы посмотрел на это. Жду закрытия ТО и новый сезон, чтобы оценить лигу пиндосов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Ответ Dmitry Novikov
Потолок обходится через личные контракты игроков со спонсорами. Условный адидас будет платить не Майами в рамках спонсорства, а якобы личный контракт игрокам
Не думаю, что все так просто, тот же Ибрагимович получал копейки в первые пол года, так как слоты вне потолка уже были заняты. Ладно Месси, но вряд ли условный адидас будет платить большие деньги дружкам Месси, только потому, что они играли вместе когда-то)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Могут еще и Иньесту из Японии забрать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Еще Хави и Иньесту
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
И Лапорту.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
супер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TushcanRash
Ждём на скамейку хотя Дзюбиньо , заслужил руки всем жать то после игры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий