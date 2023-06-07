«Интер Майами» хочет подписать бывших партнеров Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард принял решение присоединиться к клубу . Он может объявить об этом в ближайшие часы.

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, американский клуб планирует подписать бывших партнеров по «Барселоне» – , и .

В настоящий момент испанские футболисты находятся в статусе свободных агентов. Уругваец играет за «Гремио».

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