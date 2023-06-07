«Интер Майами» хочет подписать Бускетса, Альбу и Суареса после трансфера Месси (Гастон Эдул)
«Интер Майами» хочет подписать бывших партнеров Лионеля Месси.
Ранее сообщалось, что аргентинский форвард принял решение присоединиться к клубу МЛС. Он может объявить об этом в ближайшие часы.
Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, американский клуб планирует подписать бывших партнеров Лионеля по «Барселоне» – Серджи Бускетса, Жорди Альбу и Луиса Суареса.
В настоящий момент испанские футболисты находятся в статусе свободных агентов. Уругваец играет за «Гремио».
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Давайте уже тогда и его.