«Барса» признает, что вернуть Месси очень сложно. Не исключено, что ради перехода ему придется ждать закрытия трансферного окна, а Лео не готов на это

В «Барселоне» признают, что возвращение Лионеля Месси в клуб маловероятно.

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на источники в клубе, подписать аргентинца будет «очень сложно», несмотря на недавнюю встречу Жоана Лапорты с Хорхе Месси, а также то, что вчера одобрила экономический план каталонцев. В «Барсе» далеки от оптимизма в отношении возможного перехода Лео.

« » направила Месси предложение, но для того, чтобы закрепить договоренности на бумаге, клуб сначала должен будет выполнить экономический план, направленный Ла Лиге. На это требуется время, также «нужно, чтобы все сошлось». Не исключено, что ради перехода в «Барсу» Месси придется ждать закрытия летнего трансферного окна. Лео на такой шаг не готов, он хочет как можно скорее решить, где продолжит карьеру.

Отмечается, что «Барселона» практически выбыла из борьбы за аргентинца.

У Месси есть четкие предложения от « », который сейчас выглядит фаворитом в борьбе за Лео, и « ».

Срок контракта Месси с «ПСЖ» истекает 30 июня, он станет свободным агентом. Статистика форварда, которому в июне исполнится 36 лет, доступна здесь.

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