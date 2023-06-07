«Барса» признает, что вернуть Месси очень сложно. Не исключено, что ради перехода ему придется ждать закрытия трансферного окна, а Лео не готов на это

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами деньги Футбол

В «Барселоне» признают, что возвращение Лионеля Месси в клуб маловероятно.

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на источники в клубе, подписать аргентинца будет «очень сложно», несмотря на недавнюю встречу Жоана Лапорты с Хорхе Месси, а также то, что вчера Ла Лига одобрила экономический план каталонцев. В «Барсе» далеки от оптимизма в отношении возможного перехода Лео.

«Барселона» направила Месси предложение, но для того, чтобы закрепить договоренности на бумаге, клуб сначала должен будет выполнить экономический план, направленный Ла Лиге. На это требуется время, также «нужно, чтобы все сошлось». Не исключено, что ради перехода в «Барсу» Месси придется ждать закрытия летнего трансферного окна. Лео на такой шаг не готов, он хочет как можно скорее решить, где продолжит карьеру.

Отмечается, что «Барселона» практически выбыла из борьбы за аргентинца.

У Месси есть четкие предложения от «Интер Майами», который сейчас выглядит фаворитом в борьбе за Лео, и «Аль-Хилаля».

Срок контракта Месси с «ПСЖ» истекает 30 июня, он станет свободным агентом. Статистика форварда, которому в июне исполнится 36 лет, доступна здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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37 комментариев

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Los Galácticos
Тогда уже лучше в Аль-Хиляль а не Интер Майами. Саудовский чемпионат сразу в топы по просмотрам выйдет, с Месси, Роналду, Бензема в трёх самых топовых клубах СА в борьбе за чемпионство и звание лучшего игрока пустыни.
+42
-7
+35
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Marcus-light
Ответ Los Galácticos
Тогда уже лучше в Аль-Хиляль а не Интер Майами. Саудовский чемпионат сразу в топы по просмотрам выйдет, с Месси, Роналду, Бензема в трёх самых топовых клубах СА в борьбе за чемпионство и звание лучшего игрока пустыни.
Как никто не смотрел, так никто и не будет
+43
-9
+34
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Утя Ваткин
Поскорей бы уже подписал с кем нибудь контракт. Чтоб всех этих слухов не было.
+23
-1
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error505
Ответ Утя Ваткин
Поскорей бы уже подписал с кем нибудь контракт. Чтоб всех этих слухов не было.
То 80% переход в Барселону, то это одобрили, то это опровергли, то Аль-Хиляль, теперь опять Интер Майами
+5
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Andrew Petrov
аргентино-испанский сериал "Лео вернись" серия 59 краткое содержание выше☝
+4
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Эрик Оганезов
лучше в Ньюкасл, чем в пустыню, рано ему пока уходить из Европы
+4
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+3
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Экспертное мнение
Да не хочет Барса брать Месси, всякие сказки сочиняют. Пусть переходит в Севилью, идеальная и страстная команда похожая на сборную Аргентины, тем более за команду с такими огненными фанатами как на Писхуане Месси никогда не играл, одни плюсы, Акунья, Ракитич, Монтиель... эх мечты мечты увидеть его в этой команде, уверен, сразу вытащил бы клуб в претенденты на топ-1.
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psa.1207
Очередной кидок от Лапорты. Не везёт Барсе с президентами в последние годы.
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Ярик01
Ответ Утя Ваткин
Поскорей бы уже подписал с кем нибудь контракт. Чтоб всех этих слухов не было.
После подписания контракта:
Барселона / Интер / Ньюкасл предложил аренду Месси на полгода ФК Майями / ФК Альхрен
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ DolJun
если любишь - отпусти)
А если ревнуешь - смирись)
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Арсений Чернобаев
Ответ error505
То 80% переход в Барселону, то это одобрили, то это опровергли, то Аль-Хиляль, теперь опять Интер Майами
скоро появится новость что он будет торпедо в рпл тащить
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breeze1989
То есть Барса готова подписаать примерно пятерых футболистов, но Месси будет последним?
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AnMe
Ответ Los Galácticos
Тогда уже лучше в Аль-Хиляль а не Интер Майами. Саудовский чемпионат сразу в топы по просмотрам выйдет, с Месси, Роналду, Бензема в трёх самых топовых клубах СА в борьбе за чемпионство и звание лучшего игрока пустыни.
В СА погода не очень, свои законы, с которыми тяжело и язык другой. Если в МЛС бабки неплохие, то лучше туда, раз пенсия. Игра ради игры и бабок, а не трофеев и рекордов. Но конечно фанатам это не объяснишь.
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ARIGAMI ARIGAMI
Можно уже целый фанфик сочинять про переход Месси.
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Egor Aleksandrovich
надоел уже этот цирк, вокруг да около
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ruslan_khaibulov
барса тогда не отпустив в Ман Сити за деньги Месси в итоге ещё больше обанкротилась , понесла больше трао, ничего не выиграла, не смогла отсрочить омоложение состава. как видим этот год с Хави оказался сверхудачныи, титул взят. для игры Месси важно построение командной игры. если он нужен как наконечник то найдите для него Хави и Иньеста,а место наконечника в Ман Сити где есть Кевин де бройне занял Холланд а под ним топ Альварес. если вы хотите чтобы Месси был сам Хави Иньеста то наконечник в виде Мбаппе в ПСЖ уже законченная история. кстати дурных денег в АПЛ много, можно перейти и в МЮ. но Месси зависим, мы все видели как три выхода один на один с пасов Месси Лаутаро запорол на ЧМ. интересно конечно посмотреть на голы Левандовский с пасов Месси. но у Барселоны нет денег на это по идиотским условиям Ла Лиги. можно перейти в слабую серию А ещё и там играть вполне себе. всё равно все ждут сможет ли за бегущий сезон Месси приблизиться к рекорду Рональду по годам вЛЧ, остальные его рекорды на клубном уровне он давно побил..
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Bartez1986
Ответ Los Galácticos
Тогда уже лучше в Аль-Хиляль а не Интер Майами. Саудовский чемпионат сразу в топы по просмотрам выйдет, с Месси, Роналду, Бензема в трёх самых топовых клубах СА в борьбе за чемпионство и звание лучшего игрока пустыни.
на что смотреть? как люди на закате карьеры пешком по полю ходят? это правда интересно?
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Виктор Горбунов
Ответ Арсений Чернобаев
скоро появится новость что он будет торпедо в рпл тащить
куда попадёт через аренду от динамо Тбилиси
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ZamoRano
Ответ Экспертное мнение
Да не хочет Барса брать Месси, всякие сказки сочиняют. Пусть переходит в Севилью, идеальная и страстная команда похожая на сборную Аргентины, тем более за команду с такими огненными фанатами как на Писхуане Месси никогда не играл, одни плюсы, Акунья, Ракитич, Монтиель... эх мечты мечты увидеть его в этой команде, уверен, сразу вытащил бы клуб в претенденты на топ-1.
Ну ради страсти можно и в Турцию поехать, в условный Галатасарай, ох сколько там страсти🤣
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Eden Hazard
Ответ Los Galácticos
Тогда уже лучше в Аль-Хиляль а не Интер Майами. Саудовский чемпионат сразу в топы по просмотрам выйдет, с Месси, Роналду, Бензема в трёх самых топовых клубах СА в борьбе за чемпионство и звание лучшего игрока пустыни.
В какие топы?))) на Месси и 10 арабов против 11 арабов миллионы смотреть будут по твоему? Да и борьба за кубок пустыни мало кому интересна.
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VERBLYUD
Надеюсь, Лео не перейдет в Интер Майами. Это худший вариант из всех. В МЛС не так много матчей и сложно выигрывать трофеи. Да и Интер сейчас является одной из худших команд. Если не Европа, то пусть переходит в Аль-Хиляль, там у него будет крупнейший контракт в истории спорта, сможет выиграть несколько трофеев за сезон и хорошенько набьет статистику, шикарная пенсия после того, как достиг всего в футболе.
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История Мира
Как увидел источник сразу понял
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Прекрасная РФПЛ будущего
Не исключено, что ради перехода Леонелю придется гримироваться и играть под другой фамилией
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Marcus-light
Зачем Барселона ждала одобрения плана, если его одобрение не влияет на переговоры с Месси)
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Bartez1986
даже Интер с Аль-Халялем помочь не могут? странно
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