Агент Малкома и Клаудиньо: «К ним сохраняется интерес команд топ-5 лиг. Ко мне обращаются, интересуются»

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты Малком Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Агент Малкома и Клаудиньо рассказал об интересе к его клиентам со стороны клубов топ-5 лиг.

«К Малкому и Клаудиньо сохраняется интерес из команд топ-5 чемпионатов. Ко мне обращаются, интересуются. В клуб не обращаются. Только если я не знаю об этих контактах с «Зенитом», – сказал Луис Гарсия. 

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, в сезоне-2022/23 у него 26 голов и 9 результативных передач в 33 матчах. Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021-го. В этом сезоне у него 5 голов и 12 ассистов в 30 играх.

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3 комментария

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igls54
Есть подозрение, что больше всех мечтает избавить Зенит от этих россиян - клуб, чей спонсор "Пятерочка"
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T622222
Так то интересно было посмотреть в топ лигах вон Хвича что творит
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