Студия United от Sports.ru представляет документальный фильм «Путь до той звезды» о 10-м чемпионстве «Зенита»

Студия United от Sports.ru выпустила документальный фильм о десятом чемпионстве «Зенита».

Фильм рассказывает о ключевых героях и событиях золотых сезонов: от сенсационной команды Павла Садырина до эпохи Сергея Семака, когда «Зенит» оформил пять титулов подряд.

В главных ролях – Андрей Аршавин, Сергей Семак, Александр Анюков, Вильмар Барриос, Анатолий Тимощук, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Андрей Мостовой, Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов и Клаудиньо.

Автор сценария – журналист Sports.ru Александр Дорский. Режиссер – Солтан Сунгатуллин. Продюсер – Антон Хнкоян. Режиссер монтажа – Максим Воеводин.

Фильм можно посмотреть бесплатно на youtube-канале клуба.