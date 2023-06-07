Студия United от Sports.ru представляет документальный фильм «Путь до той звезды» о 10-м чемпионстве «Зенита»

Теги Зенит Вячеслав Малафеев Александр Анюков Владислав Радимов Анатолий Тимощук Андрей Аршавин Сергей Семак премьер-лига Россия Анатолий Давыдов Михаил Бирюков Вильмар Барриос Андрей Мостовой Клаудиньо Футбол

Студия United от Sports.ru выпустила документальный фильм о десятом чемпионстве «Зенита».

Фильм рассказывает о ключевых героях и событиях золотых сезонов: от сенсационной команды Павла Садырина до эпохи Сергея Семака, когда «Зенит» оформил пять титулов подряд.

В главных ролях – Андрей Аршавин, Сергей Семак, Александр Анюков, Вильмар Барриос, Анатолий Тимощук, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Андрей Мостовой, Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов и Клаудиньо.

Автор сценария – журналист Sports.ru Александр Дорский. Режиссер – Солтан Сунгатуллин. Продюсер – Антон Хнкоян. Режиссер монтажа – Максим Воеводин.

Фильм можно посмотреть бесплатно на youtube-канале клуба.

 

Опубликовал Sports.ru

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    3 комментария

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    Поцелуй Оздоева
    Отличный фильм, спасибо.
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