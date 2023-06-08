Малком о 23 голах в РПЛ: «Я в лучшей форме в жизни. Главная причина – новость, что стану отцом. Еще изменил рацион: меньше сахара, красного мяса, паста только в день игры»

Теги Зенит премьер-лига Россия Малком Спорт-Экспресс Здоровье Питание Футбол

Малком объяснил высокую результативность в Мир РПЛ сезона-2022/23.

Полузащитник «Зенита» стал лучшим бомбардиром чемпионата с 23 голами и был признан коллегами лучшим футболистом.

– Ожидание от рождения сына – одна из причин твоей результативности в этом сезоне? С чем еще связываешь такое количество голов?

– Чувствую, что находился в лучшей физической форме за свою жизнь. Это во многом связано с тем, что я кардинально пересмотрел подход к подготовке к матчам и восстановлению после них, к рациону, к образу жизни.

Но главная причина – это, конечно, новость, что стану отцом. С того момента, когда Летисия обрадовала меня, стал посвящать будущему сыну каждое свое результативное действие. После любого гола и результативной передачи мысленно повторял: «Это для тебя, сынок». На каждую игру выходил суперзаряженным: хотел забить как можно больше мячей, принести команде максимальную пользу и завоевать все возможные трофеи.

– Ты упомянул о питании. Несколько лет назад говорил, что стал пристально следить за ним, что отразилось на твоей форме. Расскажи свой чемпионский рецепт. Ешь ли лазанью перед матчами, как Эрлинг Холанд?

– Конкретного чемпионского рецепта нет. Вообще, не очень сильно ограничиваю себя в еде, но у меня составлена четкая программа тренировок и восстановления персонально с тренером.

Раньше обожал сладкое, в том числе газировку. Пересмотрев подход к сахару, стал чувствовать себя лучше. Еще снизил потребление красного мяса в пользу белого, а также рыбы.

Кроме того, раньше часто ел пасту, но сейчас понимаю, что с углеводами надо быть осторожнее, поэтому питаюсь ею лишь в день игры, когда нужна энергия. Главные изменения – в подходе к работе: стал правильно восстанавливаться, больше спать, щепетильно подходить к любой мелочи, – сказал полузащитник «Зенита».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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23 комментария

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Stas Politik
Ответ Спартак сила
почти все голы с пенальти либо аутсайдерам
У Малкома 0 голов с пенальти за сезон, держу в курсе.
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Данил Луговский
Ответ Stas Politik
У Малкома 0 голов с пенальти за сезон, держу в курсе.
Кому ты объясняешь, они Соболева всеми силами оправдывали
+10
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+8
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Velirpa
диета Малкома почти как у рядового россиянина, красного мяса не видали, надо только сахар сократить и пасту (Ролтон), бгг
Откуда тут роллтон заморской, ты че. Щавель сейчас соберем, рыбы наловим, ягоды грибы по сезону и в зимовник уйдем в тайгу.Рыбу на сахар у староверов поменяем. Старые данные у тебя, обнови.
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Фут.Боль
А в сборной России ещё меньше сахара было бы.
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Alex_V69
Молодец! Виден прогресс, как игрока. Побольше бы таких игроков в РПЛ!
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Дмитрий9779
Ответ Aleks Romanoff
Того и гляди жена - подруга Малкома белых детей начнёт (типа) усыновлять )) бгг)
Не Лёх,юмор не твоё.
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Зайцев Руслан
Если бы я не болел ни за один российский клуб, то после игры Малкома, однозначно стал бы болеть за Зенит. Знаю не по слухам, что хороший приток болельщиков идет именно из-за таких футболистов. После Халка за Зенит стали болеть те, кто смотрел только сборную и пришло много новых болел и тех, кто был персофаном Халка.
После Дзюбы - опять сильно в гору, но эти были готовы болеть хоть за чёрта лысого, главное, чтобы под триколором. Знаю людей, которые начали переживать за Спартак из-за Промеса. Даже такие, не самые мировые звезды очень сильно решают и добавляют нашей Лиги хорошего веса. Очень жаль, если Малком уйдет этим летом, сйчас он самый крутой футболист в РПЛ с большим отрывом
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Дмитрий9779
Много красивых голов забил, помимо того что больше всех,молодец отец!
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Aleks Romanoff
Ответ Гамарджоба Генацвале
Откуда тут роллтон заморской, ты че. Щавель сейчас соберем, рыбы наловим, ягоды грибы по сезону и в зимовник уйдем в тайгу.Рыбу на сахар у староверов поменяем. Старые данные у тебя, обнови.
Там, хлопчик, чета за сбор грибов, ягод, рыбы, валежника несанкционированный в боярских угодьях нонче секут и порют прилюдно, оброком имати опять же) . А то и вовсе в острог-каторгу, али усекновение головы могут до полусмерти, либо четвертование совсем до кончины). Дума Царска наказ знамо выдала, внове). Остаётся только Святый Дух в пищу, братия). Помолимся, Спаси Христос)
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Ебздрогыч
Вот пусть все российские молодые футболисты берут пример отношения к делу с соотечественника!
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Qwerty Иванов
А многие Карпина ругают за диету
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munhin
молодца! )
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Velirpa
диета Малкома почти как у рядового россиянина, красного мяса не видали, надо только сахар сократить и пасту (Ролтон), бгг
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Teodrakis
Ответ Velirpa
диета Малкома почти как у рядового россиянина, красного мяса не видали, надо только сахар сократить и пасту (Ролтон), бгг
Бгг - сразу видно, что альтернативно одарённый. А вообще такая потаскушность уже достала, от этих ущемленных в инсте даже американцы устали, под любом постом хоть с котиками, хоть с танцами, несут чушь про рашку, а "весь цивилизованный мир" кринжует и просит не засорять эфир.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Aleks Romanoff
Там, хлопчик, чета за сбор грибов, ягод, рыбы, валежника несанкционированный в боярских угодьях нонче секут и порют прилюдно, оброком имати опять же) . А то и вовсе в острог-каторгу, али усекновение головы могут до полусмерти, либо четвертование совсем до кончины). Дума Царска наказ знамо выдала, внове). Остаётся только Святый Дух в пищу, братия). Помолимся, Спаси Христос)
Ну помолись,помолись,не помешает. Авось, бесы из тебя выйдут.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Velirpa
:D и ролтон заморский у вас :D
Завезли заразу супостаты, избавляемся от неё нынче.
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Aleks Romanoff
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну помолись,помолись,не помешает. Авось, бесы из тебя выйдут.
Смотри, дАрагой, АстАрожна...в тебя войдут ;))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Aleks Romanoff
Смотри, дАрагой, АстАрожна...в тебя войдут ;))
Вижу, выходят бесы из тебя, буквы путать начал.Это временно,не бойся, так надобно. Потерпеть надо. Насчет меня не бойся, не войдут.Мне им предложить нечего, а они дюже алчные.Я бесам этим только хрен предложить могу, с прошлых лет остался ещё, так не возьмут ведь.
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