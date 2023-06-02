Малком о «Зените»: «Контракт до 2027-го я собираюсь отработать. Но если какое-то предложение устроит и клуб, и меня, не вижу причин отказываться от нового приключения»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Малком Спорт-Экспресс Футбол

Малком высказался о своем будущем в «Зените».

– Останешься ли ты в «Зените» в следующем сезоне?

– У меня действующий контракт с клубом до 2027 года. Как профессионал, я собираюсь отработать его полностью.

При этом всегда есть вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое он решит рассмотреть и обсудить со мной. Если это предложение устроит и «Зенит», и меня, то не вижу причин отказываться от нового приключения.

Но я еще раз повторю, что мое соглашение с клубом истекает через четыре года. Я футболист «Зенита» и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство.

– При каких условиях ты можешь уйти? Каким может быть предложение, от которого ты не сможешь отказаться?

– Я бы не хотел фантазировать на тему своего будущего. Оно известно только Богу, а я всегда жил и живу сегодняшним днем.

Я играю за «Зенит», и моя задача – приносить пользу клубу. В этом сезоне мы вошли в историю. Надеюсь, что в следующем сезоне мы начнем другую, не менее красивую историю, – сказал бразильский атакующий полузащитник.

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36 комментариев

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luu
Позиция профи, респект Малкому
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Egor Aleksandrovich
лучший игрок лиги, все адекватные болельщики других клубов это признаЮт.
+17
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Ксения Лисенкова
Малком профессионально подходит к контракту,уважение.
+18
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Кирилл.С-Пб
Ответ Phantom1289
Казалось бы, причем здесь столица. Реально комплекс какой то. Обязательно везде надо приплести столицу.
Это у вас там комплексы и нытьё сплошное)))
+17
-10
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BaltikaSPb
Ответ Максим Максюша
Где ему еще будут платить столько?
Не все вопросы упираются только в деньги
Вон сегодняшняя новость - Крал вообще не хочет возвращаться и перешел в "Унион"
Ты думаешь в Спартаке ему платили бы меньше ?
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KOTOV71
Ответ </c/>
от чего? то что игрок честно говорит, хочу и дальше получать зарплату и быть первым парнем на деревне? вот лучше прямо говорить, что деньги главное, чем лицемерить что-то в стиле Медведева и Семака с подтягиванием к Зениту...)
Хех! А у вас в Спартаке , исключительно за " ромбик" и за " веру" играют?! Ну бред же!
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KOTOV71
Ответ </c/>
заметь, ни слова не сказал об этом, все играют исключительно из-за денег, в этом нет ничего страшного, просто когда игроки говорят прямо, это вызывает уважение, чем тот пафос, что выдаёт ваше руководство и тренер....
Да ладно?! Уж пафоса то у вас в Спартаке в избытке, не вам об этом говорить!
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Hong Kil
"Московские" то как опечалились. Такая надежда у них, что бразильцы уйдут. Теперь будет Зенит бессменным чемпионом до 2027 года уж точно!
+7
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Сергей Жарковский
Радует решение, то что Малком выполняет обязанности по контракту характеризует его только с положительной стороны!!!👏👏👏
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Екн Лор
Ответ Молодой Френки
Он уже перерос эту лигу. Нужен новый вызов
Он изначально был выше уровня нашей лиги, просто лишь в этом году смог полноценно раскрыться
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RSI
Лучший в РПЛ. Было бы здорово его лицезреть и дальше.
Хотя, спрос на него, несомненно, будет.
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Tpy6kaMerlina
Отвечает красиво, но с его условиями контракта 90% футболистов были бы счастливы "отработать его до конца")
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Виктор
Ответ Ivan Petrov
Он ушел играть в команду играющую в еврокубках. А Мульком выбрал бабки. В этом и есть разница. И поэтому к Кралу уважения больше
Малком выполняет свои обязательства, а Крал тупо забил на спартак. Ну и кому больше уважения?
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Мельников Михаил
Бабло побеждает зло....
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Zashitnik Deduri
Он хочет уйти свободным агентом, мне это очевидно.
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Zashitnik Deduri
Денег за него не дадут - в мире кризис
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magvin777
Если хочет расти и строить карьеру срочно надо уезжать,следующий сезон будет топтанием на месте
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Nick Crosier
Будет приятно,если еще один русский поедет в Европу.
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Ответ KOTOV71
Да ладно?! Уж пафоса то у вас в Спартаке в избытке, не вам об этом говорить!
ну знаешь, текущее руководство в этом замечено не было, да, были моменты когда подобное имело место, но последние новости от руководства зенита и цифрами после просто дичь!
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Виктор
Ответ </c/>
от чего? то что игрок честно говорит, хочу и дальше получать зарплату и быть первым парнем на деревне? вот лучше прямо говорить, что деньги главное, чем лицемерить что-то в стиле Медведева и Семака с подтягиванием к Зениту...)
Ну ты-то конечно согласен за еду работать.
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Молодой Френки
Он уже перерос эту лигу. Нужен новый вызов
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Адекватник
Ответ Максим Максюша
Где ему еще будут платить столько?
В Барселоне.
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Кирилл.С-Пб
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