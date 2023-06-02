Малком о «Зените»: «Контракт до 2027-го я собираюсь отработать. Но если какое-то предложение устроит и клуб, и меня, не вижу причин отказываться от нового приключения»
Малком высказался о своем будущем в «Зените».
– Останешься ли ты в «Зените» в следующем сезоне?
– У меня действующий контракт с клубом до 2027 года. Как профессионал, я собираюсь отработать его полностью.
При этом всегда есть вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое он решит рассмотреть и обсудить со мной. Если это предложение устроит и «Зенит», и меня, то не вижу причин отказываться от нового приключения.
Но я еще раз повторю, что мое соглашение с клубом истекает через четыре года. Я футболист «Зенита» и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство.
– При каких условиях ты можешь уйти? Каким может быть предложение, от которого ты не сможешь отказаться?
– Я бы не хотел фантазировать на тему своего будущего. Оно известно только Богу, а я всегда жил и живу сегодняшним днем.
Я играю за «Зенит», и моя задача – приносить пользу клубу. В этом сезоне мы вошли в историю. Надеюсь, что в следующем сезоне мы начнем другую, не менее красивую историю, – сказал бразильский атакующий полузащитник.
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