76-летний Семин не планирует завершать карьеру: «По тренерской работе все скучают и могут долго скучать»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Футбол

Юрий Семин допустил, что возобновит тренерскую карьеру.

– По тренерской работе все скучают и могут долго скучать.

– Вы открыты для предложений?

– Пошли уже частные вопросы. Когда будут предложения, тогда будем отвечать. 

– Не планируете завершать карьеру?

– Не планирую, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Последним местом работы Семина был «Ростов», который он покинул в 2021 году, пробыв в команде менее двух месяцев.

Также 76-летний специалист известен по работе со сборной России, «Мордовией», «Анжи», московским и киевским «Динамо».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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13 комментариев

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Tollie
в Кристал Пэлас в пару к Ходжсону. будет тандем, как у Шведов в своё время.
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Брэд Либил
Для Динамо кстати неплохой вариант. Особенно сравнивая с возможным приходом пончеттины
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Кирилл Павлюченко
Главное, чтобы талисман Палыча -"петушок" - не истлел.
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Кино Музыка
Что посоветует Хвича?
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Семён Жуйло
Ему уже 76, а нам все втирают о вреде алкоголя....
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Ден Ден
Главное крепкого здоровья и долгих лет жизни Палычу ❤️💚
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VanyaVanya063
Ответ Брэд Либил
Для Динамо кстати неплохой вариант. Особенно сравнивая с возможным приходом пончеттины
Если Палыч придёт то Смолов оттуда убежит)
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Давид Agabekyan
Ответ Брэд Либил
Для Динамо кстати неплохой вариант. Особенно сравнивая с возможным приходом пончеттины
Видели в Ростове неплохой вариант
+1
-1
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Брэд Либил
Ответ Давид Agabekyan
Видели в Ростове неплохой вариант
в Рубине видели другой вариант ещё лучше 🤷🏻‍♂️
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Ktoto_V_Dome
Ответ Кирилл Павлюченко
Главное, чтобы талисман Палыча -"петушок" - не истлел.
Что за петушок? 🤨
Модераторы, петушок не комментатор, а предмет
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