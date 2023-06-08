76-летний Семин не планирует завершать карьеру: «По тренерской работе все скучают и могут долго скучать»

Юрий Семин допустил, что возобновит тренерскую карьеру.

– По тренерской работе все скучают и могут долго скучать.

– Вы открыты для предложений?

– Пошли уже частные вопросы. Когда будут предложения, тогда будем отвечать.

– Не планируете завершать карьеру?

– Не планирую, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Последним местом работы был «Ростов», который он покинул в 2021 году, пробыв в команде менее двух месяцев.

Также 76-летний специалист известен по работе со сборной России, «Мордовией», «Анжи», московским и киевским «Динамо».

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