Семин о борьбе за 2-е место: «ЦСКА показал себя стабильнее. В «Ростове» много молодых, они не выдержали конкуренции»
Юрий Семин рассказал, за счет чего ЦСКА занял 2-е место в Мир РПЛ.
В 30-м туре армейцы разгромили «Ростов» (4:1), который финишировал четвертым.
«Турнирная таблица всегда является справедливым отражением сезона. ЦСКА выиграл решающий матч, показал себя более стабильным, играл в хорошую и качественную игру. Этим они превзошли соперников.
В «Ростове» очень много молодых ребят, которые чисто физически не выдержали конкуренции. Возможно, в следующем году что-то поменяется», – сказал экс-тренер «Локомотива».
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