Семин о борьбе за 2-е место: «ЦСКА показал себя стабильнее. В «Ростове» много молодых, они не выдержали конкуренции»

Теги ЦСКА Ростов Юрий Семин премьер-лига Россия Футбол

Юрий Семин рассказал, за счет чего ЦСКА занял 2-е место в Мир РПЛ.

В 30-м туре армейцы разгромили «Ростов» (4:1), который финишировал четвертым.

«Турнирная таблица всегда является справедливым отражением сезона. ЦСКА выиграл решающий матч, показал себя более стабильным, играл в хорошую и качественную игру. Этим они превзошли соперников.

В «Ростове» очень много молодых ребят, которые чисто физически не выдержали конкуренции. Возможно, в следующем году что-то поменяется», – сказал экс-тренер «Локомотива».

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4 комментария

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Aleksey Novikov
Карпин уйдёт
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Алар
А ведь Ростов в случае победы был бы вторым, но в итоге не навязал ЦСКА даже борьбы и в результате остался за чертой призеров. Да потому, что в Ростове тренер, который всегда сливает важные матчи, что было обычно в Спартаке и наблюдается в сборной России. Не здесь ли зарыта собака?
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Ответ Алар
А ведь Ростов в случае победы был бы вторым, но в итоге не навязал ЦСКА даже борьбы и в результате остался за чертой призеров. Да потому, что в Ростове тренер, который всегда сливает важные матчи, что было обычно в Спартаке и наблюдается в сборной России. Не здесь ли зарыта собака?
Тут в комментах написали, что пойдет в Динамо - там увидим. Хотя они и без Карпина любители зарыться...
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