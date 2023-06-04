Семин о борьбе за 2-е место: «ЦСКА показал себя стабильнее. В «Ростове» много молодых, они не выдержали конкуренции»

Юрий Семин рассказал, за счет чего ЦСКА занял 2-е место в Мир РПЛ.

В 30-м туре армейцы разгромили « » (4:1), который финишировал четвертым.

«Турнирная таблица всегда является справедливым отражением сезона. ЦСКА выиграл решающий матч, показал себя более стабильным, играл в хорошую и качественную игру. Этим они превзошли соперников.

В «Ростове» очень много молодых ребят, которые чисто физически не выдержали конкуренции. Возможно, в следующем году что-то поменяется», – сказал экс-тренер «Локомотива».

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