Семин о 3-м месте «Спартака»: «Успех для них – титул: кубок или чемпионат»
Юрий Семин не стал называть успехом третье место «Спартака» в Мир РПЛ.
«Что касается «Спартака», то могу сказать, что для них успех наступает тогда, когда они выигрывают какой-то титул, будь то кубок или чемпионат.
Если этого не происходит, то, на мой взгляд, это далеко не успех для этой команды.
Было большое количество шансов обойти ЦСКА в турнирной таблице, но, как мы видим, этого не произошло», – сказал Семин.
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Если серьёзно 3 сорт - не брак, и третье место в РПЛ для них сейчас нормально, даже чуть много, но тут уж "Ростов" подгадил сам себе.