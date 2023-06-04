Семин о 3-м месте «Спартака»: «Успех для них – титул: кубок или чемпионат»

Теги Спартак ЦСКА Юрий Семин премьер-лига Россия Советский спорт Футбол

Юрий Семин не стал называть успехом третье место «Спартака» в Мир РПЛ.

«Что касается «Спартака», то могу сказать, что для них успех наступает тогда, когда они выигрывают какой-то титул, будь то кубок или чемпионат.

Если этого не происходит, то, на мой взгляд, это далеко не успех для этой команды.

Было большое количество шансов обойти ЦСКА в турнирной таблице, но, как мы видим, этого не произошло», – сказал Семин.

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16 комментариев

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Максим Заворин
А кубок матч премьер для них уже не трофей?
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KOTOV71
Хм, было бы понятно, если бы Спартак через год становился Чемпионом,а так.. один раз за 20- ть лет?так,что 3- е место, вполне успех.( если рассуждать без Великих амбиций)
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Balt
Ну, с учётом того как паршиво весну провели, то 3-е место просто отличный результат.
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Вратарь Бага
С такой игрой, если бы весь чемпионат так играли, боролись бы с Крыльями за спасительное 12 место.
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Karl_Ivanovich
Ничего! Сезон "Мачт-Премьер" вот-вот стартует - будет и у "Спартака" свой кубок!
Если серьёзно 3 сорт - не брак, и третье место в РПЛ для них сейчас нормально, даже чуть много, но тут уж "Ростов" подгадил сам себе.
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Dmitry_1986
В общем 17 лет не успеха, достойный КПД от заремы и Ко на деньги ЛАФа, чего уж тут.....
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Кот болотный
Ответ Андрей Петров
Это для зенита трофей кубок матч ТВ
А Копадесоль не? Международный же.
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Запад-Восток
Судя по результатам Спартака за последние годы, то 3-е место это вполне нормальный результат. Большим успехом это не назовешь, но и провалом тоже.
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Андрей Петров
Ответ Максим Заворин
А кубок матч премьер для них уже не трофей?
Это для зенита трофей кубок матч ТВ
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Direct free kick
Ответ Юрий Кечко
Титул матч премьер
Алкаш даже в 75 зрит в корень. 3-е место по остаточному принципу это просто неплохой результат и то спорно, вот для ДиНамО был бы успех
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Игорь М.
Ответ KOTOV71
Хм, было бы понятно, если бы Спартак через год становился Чемпионом,а так.. один раз за 20- ть лет?так,что 3- е место, вполне успех.( если рассуждать без Великих амбиций)
В Кубке вылет от Урала...)
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