Семин о 3-м месте «Спартака»: «Успех для них – титул: кубок или чемпионат»

Юрий Семин не стал называть успехом третье место «Спартака» в Мир РПЛ.

«Что касается « », то могу сказать, что для них успех наступает тогда, когда они выигрывают какой-то титул, будь то кубок или чемпионат.

Если этого не происходит, то, на мой взгляд, это далеко не успех для этой команды.

Было большое количество шансов обойти ЦСКА в турнирной таблице, но, как мы видим, этого не произошло», – сказал .

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