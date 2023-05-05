Семин о титуле Хвичи с «Наполи»: «Это говорит о том, что РПЛ достаточна сильна. Поздравляю его!»

Юрий Семин считает скудетто Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи» свидетельством силы РПЛ.

«Очень важно, что Хвича начинал свой пусть в Грузии и России. Молодой парень из достиг самых высоких футбольных результатов в Европе. Это определенный вызов для новых молодых игроков.

Это говорит о том, что российская лига достаточна сильная, из которой игроки могут попадать в топ-чемпионаты и выиграть их.

Хвича сыграл большую роль в победе «Наполи», вдохнул новую жизнь в новую команду. Он оказался с игроками, которые были едины в достижении цели, оказался у тренера, который доверял и нашел ему правильное место на поле, оказался в той схеме, в которой мог проявить себя на сто процентов. Поздравляю его!» – сказал бывший тренер « ».

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