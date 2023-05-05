Семин о титуле Хвичи с «Наполи»: «Это говорит о том, что РПЛ достаточна сильна. Поздравляю его!»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Спорт-Экспресс Хвича Кварацхелия Футбол

Юрий Семин считает скудетто Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи» свидетельством силы РПЛ.

«Очень важно, что Хвича начинал свой пусть в Грузии и России. Молодой парень из РПЛ достиг самых высоких футбольных результатов в Европе. Это определенный вызов для новых молодых игроков.

Это говорит о том, что российская лига достаточна сильная, из которой игроки могут попадать в топ-чемпионаты и выиграть их.

Хвича сыграл большую роль в победе «Наполи», вдохнул новую жизнь в новую команду. Он оказался с игроками, которые были едины в достижении цели, оказался у тренера, который доверял и нашел ему правильное место на поле, оказался в той схеме, в которой мог проявить себя на сто процентов. Поздравляю его!» – сказал бывший тренер «Локомотива».

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27 комментариев

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Инженер Управляющий
Это говорит только о том, что в этом сезоне Хвича потянул уровень Серии А. Надеюсь ему хватит сил развить свой талант дальше.
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Gio S
Ответ Инженер Управляющий
Какие-то странные приколы у некоторых наших соотечественников примазываться к успехам, никак не связанным с нашим в них участием. То некоторые радуются победам Бенфики/Лейпцига в ЛЧ, мол мы не просто так им проиграли, вон они какие крутые. То в стиле Орлова придумывают что это мы таких Хвичу, Спалетти, Эмери, Видича, Ивановича и тд закалили на успехи...
Да почему примазываться ? Они поучаствовали в его развитие и становлении как футболиста . Палыч дипломатично всё сказал . Грузия воспитала , а Россия показала жёсткий взрослый футбол . Это я как Грузин говорю , не подумайте что я фан там условного Спартака и Зенита и поэтому пишу .
+21
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+20
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Инженер Управляющий
Какие-то странные приколы у некоторых наших соотечественников примазываться к успехам, никак не связанным с нашим в них участием. То некоторые радуются победам Бенфики/Лейпцига в ЛЧ, мол мы не просто так им проиграли, вон они какие крутые. То в стиле Орлова придумывают что это мы таких Хвичу, Спалетти, Эмери, Видича, Ивановича и тд закалили на успехи...
+28
-10
+18
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Granero-24
Труд, талант и терпение Хвичи! И командная игра Наполи!
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Клирик
Он оказался с игроками, которые были едины в достижении цели, оказался у тренера, который доверял и нашел ему правильное место на поле, оказался в той схеме, в которой мог проявить себя на сто процентов.

Вот Палыч правильно перечислил все основные составляющие его успеха в новой команде.
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Guillermo
Ответ RAMIK
Это говорит о том, что его талант даже в России не могли не заметить.
Это видели все, кроме грузина Кикнадзе
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ten Hag
Ответ Инженер Управляющий
Это говорит только о том, что в этом сезоне Хвича потянул уровень Серии А. Надеюсь ему хватит сил развить свой талант дальше.
Говорит о том, что Хвича не потянул уровень РПЛ, не говоря о ФНЛ
А в Италии сходу титул взял)
Вот и вся разница между уровнем чемпионатов)
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RAMIK
Это говорит о том, что его талант даже в России не могли не заметить.
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avcgloronalduMU
это говорит о том, что он вовремя сбежал от рос тренеров
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Guillermo
Ответ Gio S
Палычу спасибо что пригласил в Локо , а Слуцкому что дал ему играть . В России тренера не любят таких игроков , но Слуцкий исключение . Шаронов сам говорил , что ему не нравилось как Хвича водился по дворовому на поле . Один тренер терпит такое , другой нет . Хвиче не повезло с одним , но с другим повезло . Представьте , что после Шаронова в Рубин пришёл бы такой же тренер . Хвича так и не раскрылся бы .
Хвича ещё в Локо раскрылся. Не пропал бы
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Gio S
Палычу спасибо что пригласил в Локо , а Слуцкому что дал ему играть . В России тренера не любят таких игроков , но Слуцкий исключение . Шаронов сам говорил , что ему не нравилось как Хвича водился по дворовому на поле . Один тренер терпит такое , другой нет . Хвиче не повезло с одним , но с другим повезло . Представьте , что после Шаронова в Рубин пришёл бы такой же тренер . Хвича так и не раскрылся бы .
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igls54
От Марадоны до Кварадоны
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Valentin Kompaneytsev
Хвича талантливый игрок. В Наполи он раскрылся и сумел показать на что способен.
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Злобный Конь
Это говорит о таланте и работоспособности самого Хвичи.
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Alexander91
Это говорит о том,что Хвича достаточно силен и все.
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Игорь Пичугин
Наверное теперь Сёмину и Слуцкому приглашения из топ-клубов посыпятся, всё таки такого чемпиона воспитали.
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Ковид 07.10.52
Это говорит, что маленькая Грузия дает вот таких игроков...а Семины готовят Миранчуков для десятых команд лиги....
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Вадим Слуцкий
Что значит - "достаточно сильна"? Вторая по силе в мире. Первая, как известно, - ФНЛ.
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Guillermo
Ответ Инженер Управляющий
Какие-то странные приколы у некоторых наших соотечественников примазываться к успехам, никак не связанным с нашим в них участием. То некоторые радуются победам Бенфики/Лейпцига в ЛЧ, мол мы не просто так им проиграли, вон они какие крутые. То в стиле Орлова придумывают что это мы таких Хвичу, Спалетти, Эмери, Видича, Ивановича и тд закалили на успехи...
Бредятина. Палыч указал на уровень РПЛ. Там есть высококлассные игроки, и они будут там.
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Прицел Заболотного
Не РПЛ, а ФНЛ
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