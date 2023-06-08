1,3 млн человек за несколько часов подписались на инстаграм «Интер Майами» после объявления о переходе Месси

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция болельщики соцсети Интер Майами Футбол

После перехода Лионеля Месси на соцсети «Интер Майами» подписались более миллиона человек.

Как сообщает Marca, до объявления о переходе аргентинского форварда у инстаграм-аккаунта «Интер Майами» было около миллиона подписчиков. После объявления о трансфере на профиль за несколько часов подписались около 1,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что после объявления об уходе Месси из «ПСЖ» от инстаграма парижан отписались более 1,7 млн человек.

Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»

«Барселона» о переходе Месси в «Интер Майами»: «Президент Лапорта понял и уважает решение Лео выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления»

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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29 комментариев

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invincible
Вопрос: где ещё 400 тыс человек?)
+24
0
+24
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Ебздрогыч
Ответ invincible
Вопрос: где ещё 400 тыс человек?)
Они подписались на Пари НН, который в первом стыковом матче разгромил Родину
+22
-1
+21
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Romeo Yankovich
Ответ Барсик Юрана
Эффект величайшего
ага. миграция вашей секты, которая отписалась от ПСЖ)))
+17
-6
+11
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Фан Рубина
Как мухи на гуано.
+11
-2
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David Aprasidze
Ответ Ебздрогыч
От таких цифр где-то в пустыне загрустил один португалец
Самый популярный человек в соцсетях?
+9
-1
+8
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Екн Лор
Эти же 1.3 млн отписались от ПСЖ)
+8
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Макс Кидалов
Не понимаю вообще смысл подписывается на футбольные команды или футболистов, мне лично не интересно чем они занимаются после футбола или какие фотки выкладывают, мне интересно только смотреть матч любимой команды и потом выключаю. Хоть за Реал болею, но никогда даже интереса нет заходить в инст какого то игрока, там только фотки с тренировок, матчей и селфи свои, ничего интересного. Можете захейтить меня жестко, может и заслуженно , но не понимаю этого фанатизма подписываться в соц сетях на футболистов или клубов
+6
-1
+5
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ARAMIS777
Помню "местные фанаты Барсы" меня жёстко минусанули, когда я написал,что Лео не вернётся туда.
"Ну,и?"(с)
+3
0
+3
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зак
Ответ Фан Рубина
Как мухи на гуано.
секта это мухи, тараканы..
+5
-2
+3
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Николай Корягин
Ответ invincible
Вопрос: где ещё 400 тыс человек?)
Случайно на черкесский Интер подписались
+3
0
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&_Bishep_&
От 70,4 млн подписчиков ПСЖ отписалась 1,7 млн. Аж целых 2,4 %.(((
+2
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Sergey
Интересно, наверное, подписываться на худшую с отрывом команду рофлочемпика
+2
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Вячеслав Пустохин
Это те самые люди, которые 2 года назад говорили, что ПСЖ теперь будет всех рвать в ЛЧ?)
+2
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Фут.Боль
Ответ VERBLYUD
Перейти в худшую команду лиги и сделать ее мировым топом, интересная мотивация для Великого!
Что?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ invincible
Вопрос: где ещё 400 тыс человек?)
Забыли пароль от вторых(третьих...)аккаунтов.
+1
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marshalericsson1357
Ответ invincible
Вопрос: где ещё 400 тыс человек?)
Возможно разница в часовых поясах) мамы рано спать укладывают, позже подтянутся
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зак
Ответ invincible
Вопрос: где ещё 400 тыс человек?)
ригоблето, климов, гнумусфутбола и шавкамания не зашли в свои акаунты левые и не подписались еще
+3
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Роман
Инстасамка за работой)
+1
0
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Аморалинни
Тяжело им наверное было найти страницу клуба
Гуглишь Интер - там Интернасиональ, финал ЛЧ, все дела
Гуглишь Маями - там Хит, финал НБА, все дела
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&_Bishep_&
МЛС в лиге КОНКАКАФ даже с мексиканскими клубами не может конкурировать ( а больше там не с кем). А пробившийся раз в КЧМ Сиэтл Саундерс был там бит Аль-Ахли. Все что нужно знать о лиге. К примеру саудовский Аль-Хилал в этом же розыгрыше обыграл бразильский Гремио 3-2, а в финале уступил Реалу 3-5.
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Роман
Ответ invincible
Вопрос: где ещё 400 тыс человек?)
Вроде сейчас они все там уже на месте. Последний раз вроде 2.6 млн подписчиков было.
Миграция завершена успешно.
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Фруктовый роналду
Ну что товарищи хейтеры добро пожаловать в 150 лигу мира от который вы так смеялись.Ну что теперь вместе посмеемся😁😁
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Крыло советов
Интересно сколько получилась цена за одного подписчика))

Трансфер Месси + контракт разделить на 1,7 млн подписчиков
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