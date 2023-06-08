1,3 млн человек за несколько часов подписались на инстаграм «Интер Майами» после объявления о переходе Месси

После перехода Лионеля Месси на соцсети «Интер Майами» подписались более миллиона человек.

Как сообщает Marca, до объявления о переходе аргентинского форварда у инстаграм-аккаунта «Интер Майами» было около миллиона подписчиков. После объявления о трансфере на профиль за несколько часов подписались около 1,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что после объявления об уходе Месси из «ПСЖ» от инстаграма парижан отписались более 1,7 млн человек.

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