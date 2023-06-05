Более 1,5 млн человек отписались от соцсетей «ПСЖ» из-за ухода Лионеля Месси.

«ПСЖ» объявил об уходе аргентинского форварда в субботу, незадолго до последнего матча сезона с «Клермоном» (2:3).

Незадолго до анонса ухода Месси у «ПСЖ» было 70,4 миллиона подписчиков в инстаграме. Теперь на страницу подписаны 68,7 млн человек – на 1,7 млн меньше.

Также несколько десятков тысяч болельщиков отписались от аккаунта «ПСЖ» в твиттере.

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