1,7 млн человек отписались от инстаграма «ПСЖ» после объявления об уходе Месси
Более 1,5 млн человек отписались от соцсетей «ПСЖ» из-за ухода Лионеля Месси.
«ПСЖ» объявил об уходе аргентинского форварда в субботу, незадолго до последнего матча сезона с «Клермоном» (2:3).
Незадолго до анонса ухода Месси у «ПСЖ» было 70,4 миллиона подписчиков в инстаграме. Теперь на страницу подписаны 68,7 млн человек – на 1,7 млн меньше.
Также несколько десятков тысяч болельщиков отписались от аккаунта «ПСЖ» в твиттере.
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74 матча. 32 гола. 35 ассистов и за это Асвистов???
неблагодарные !
Более лицемерного и мерзкого контингента, чем эти бегуны по пятам за аргом с регулярной сменой обуви, просто не существует.
Век высоких технологий породил какое-то немыслимое множество персофанов. Раньше болельщики - при всем уважении к суперзвездным игрокам - всё-таки болели за клубы.