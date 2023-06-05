1,7 млн человек отписались от инстаграма «ПСЖ» после объявления об уходе Месси

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики соцсети Футбол

Более 1,5 млн человек отписались от соцсетей «ПСЖ» из-за ухода Лионеля Месси.

«ПСЖ» объявил об уходе аргентинского форварда в субботу, незадолго до последнего матча сезона с «Клермоном» (2:3).

Незадолго до анонса ухода Месси у «ПСЖ» было 70,4 миллиона подписчиков в инстаграме. Теперь на страницу подписаны 68,7 млн человек – на 1,7 млн меньше.

Также несколько десятков тысяч болельщиков отписались от аккаунта «ПСЖ» в твиттере.

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84 комментария

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Партизанен
У нас в России инстаграмма нету
+87
-6
+81
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ZamoRano
Ответ Партизанен
У нас в России инстаграмма нету
Кстати, автор не указал это а новости, законы нарушает!😀🤣
+70
-8
+62
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Большое сердце Неймара
скоро в Аль-верблюд будет массовая миграция
+68
-15
+53
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QWertY
Ригоберка и Гуру отзывают ребят))
+32
-10
+22
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VERBLYUD
Ответ Barsa! bolshe chem klub
статистику Месси в ПСЖ можно посмотреть здесь... 74 матча. 32 гола. 35 ассистов и за это Асвистов??? неблагодарные !
Наверное, они хотели, чтобы он за 70 матчей сделал 80+80. Но для этого нужно было сделать Лео главным игроком команды, а не подносчиком снарядов для мбаппе.
+34
-18
+16
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Аморалинни
Великое переселение глорья
+25
-10
+15
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El CiD
а точно из-за Месси, а не из-за ухода Рамоса?)
+13
-1
+12
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The Evil Within
1,7 млн ДурФутбола, ригоберов и Климовых.
+22
-12
+10
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Михо
Интересно на какой же клуб все они подпишутся летом?)
+14
-6
+8
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Barsa! bolshe chem klub
статистику Месси в ПСЖ можно посмотреть здесь...

74 матча. 32 гола. 35 ассистов и за это Асвистов???

неблагодарные !
+26
-18
+8
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Romeo Yankovich
миграция ригоберки, Климова , барсамании и прочих началась
+17
-9
+8
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Зизуха
Ответ Партизанен
У нас в России инстаграмма нету
В русском языке нету слова "нету"
+7
0
+7
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Лёха Жданчик
Массовая миграция школьников
+9
-4
+5
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Mega• Battman
Ответ Роналду плачет
Пофиг, есть ВПН. А Лигу1 большинство людей начало смотреть благодаря Месси. До его перехода этот чемп был интересен разве что самим французам. Месси украсит любой чемпионат (в отличие от непривлекательного Кринжа7, ибо там просто не на что смотреть), и даже чемп СА. Поэтому те же клубы МЛС готовы коллективно поучаствовать в его приглашении.
какой же ты смешной. просто пойди и посмотри стату просмотров где рон увеличил просмотры. месси просто в сторонке. ПСЖ до месси начали смотреть. сам же прочитал только 1,7 млн ушли из инсты и значит и они не будут смотреть лигу1. когда Неймара представлял псж из одной Бразилии смотрел 85 млн человек. я лично начал смотреть матчи ПСЖ когда они купили Пасторе, Максвелл, мотту.
+6
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кто-то
Скоро упадёт всё: продажи футболок, бренд, посещаемость и даже результаты
+10
-6
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Миллиардер Рахим
Ответ Barsa! bolshe chem klub
статистику Месси в ПСЖ можно посмотреть здесь... 74 матча. 32 гола. 35 ассистов и за это Асвистов??? неблагодарные !
35 асвистов
+4
-1
+3
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The Evil Within
Ответ Большое сердце Неймара
скоро в Аль-верблюд будет массовая миграция
Верблюжий чемпионат, над которым насмехались эти же мигрировавшие глоры, внезапно станет у них очень перспективным и сильным чемпионатом для настоящих ценителей футбола.
Более лицемерного и мерзкого контингента, чем эти бегуны по пятам за аргом с регулярной сменой обуви, просто не существует.
+30
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Блуждающий странник
Да тут и понятно, что отток глоров будет. И даже не в отписках дело, в первую очередь просмотры упадут в несколько раз
+3
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Совесть Черданцева
Ответ Партизанен
У нас в России инстаграмма нету
VPN! Требуют наши сердца!
+3
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Екн Лор
Миграция ригоберок в катарских-саудовских мешках
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che kaif
На ветках спортса(ПСЖ) надеюсь тоже произойдет отчищение💪
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VERBLYUD
Ответ Большое сердце Неймара
из той серии,что ты должен был бороться против зла, а не примкнуть к нему.
Главное, что сам Лео не лицемер. Это не позорный кришти, который смеялся над Хави и говорил, что никогда не будет доигрывать в таких чемпионатах. Лео никогда такого не говорил.
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Beloded2007
И это только из-за ухода Гальтье
+2
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krokodilych
То есть они такие же болельщики "ПСЖ", как я - папа римский.

Век высоких технологий породил какое-то немыслимое множество персофанов. Раньше болельщики - при всем уважении к суперзвездным игрокам - всё-таки болели за клубы.
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Mamontilo
Ответ Аморалинни
Великое переселение глорья
Или персофанов Месси? Поддерживать конкретного футболиста теперь запрещено новым пактом спортса?
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