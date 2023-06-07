Лионель Месси: «В Европе я хотел играть только за «Барсу». Предложения от другой команды даже не рассматривал»

Лионель Месси заявил, что в Европе хотел играть только за «Барселону».

Ранее аргентинец подтвердил, что перейдет в « ».

«Я уезжаю из Европы. По правде говоря, у меня были предложения от другой европейской команды, но я даже не рассматривал их, потому что в Европе моим намерением был только переход в «Барселону».

После победы на чемпионате мира и невозможности перейти в «Барсу» я решил перейти в лигу Соединенных Штатов, чтобы жить футболом по-другому и получать больше удовольствия от повседневной жизни. Конечно, [я хочу жить] с той же ответственностью и желанием побеждать и всегда делать все правильно. Но более спокойно», – сказал .

Месси о переходе в «Интер Майами»: «Будь дело в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще»

Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»

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