Лионель Месси: «В Европе я хотел играть только за «Барсу». Предложения от другой команды даже не рассматривал»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Футбол

Лионель Месси заявил, что в Европе хотел играть только за «Барселону».

Ранее аргентинец подтвердил, что перейдет в «Интер Майами».

«Я уезжаю из Европы. По правде говоря, у меня были предложения от другой европейской команды, но я даже не рассматривал их, потому что в Европе моим намерением был только переход в «Барселону».

После победы на чемпионате мира и невозможности перейти в «Барсу» я решил перейти в лигу Соединенных Штатов, чтобы жить футболом по-другому и получать больше удовольствия от повседневной жизни. Конечно, [я хочу жить] с той же ответственностью и желанием побеждать и всегда делать все правильно. Но более спокойно», – сказал Месси.

Месси о переходе в «Интер Майами»: «Будь дело в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще»

Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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49 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Кто бы мог год назад подумать что единственным обладателем ЗМ играющим в Европе будет Модрич
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rej1sta
Все таки остыл от игры после ЧМ…
Очень жаль, но всегда буду благодарен Лео, из-за него начал смотреть и полюбил футбол.
+23
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udiekemen
Ответ Барсик Юрана
А помните как Кринж хотел кинуть клуб детства МЮ и перейти в Сити? И не важно, что это были фейки Мендеша
Кто про что, а ты про своего кумира))
+16
-6
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Нелицеприятный
Ответ Tollie
читаем: "никто больше не захотел мне платить безумные деньги, поэтому я снова продался арабам с потрохами"
арабам?
+4
-1
+3
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Михаил Хромаков
Ответ Фёдор Кузнецов
Кто бы мог год назад подумать что единственным обладателем ЗМ играющим в Европе будет Модрич
а ведь мог и он к арабам уйти)
+2
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ZA.RMA
Выиграл всё что было можно - теперь пора и отдохнуть.

Все правильно
+12
-11
+1
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Михаил Хромаков
Ответ KING_OF_RUSSIA
Будто много кто предлагал))
так Лионель и не врет, говорит что всего один клуб
+1
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ZA.RMA
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А где Барсамания? Что-то он пропал
не контролирую своих фанатов, они в свободном плавании, так сказать))
+3
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Goofts
Ответ KING_OF_RUSSIA
Будто много кто предлагал))
Ньюкасл, писал кто то из инсайдеров, контракт на 1 год предлагал
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AnMe
Ответ Евгений Лифшиц
это не нужно ни ему, ни клубам.
ПСЖ как минимум нужно, контакт был на столе у него еще с зимнего ТО, достоверный источник. Но как по мне, лучше действительно не продлевать. Только если ради какой-то идеи типа ЛЧ взять, но бред для такой команды, как ПСЖ, которые фигней маются по трансферам. С их недофанами ни клубу ни Лео не стоит это делать. Много давления от ультрас на игрока и руководство.
Другим клубам было бы интересно. В Серии А могло быть комфортно. Но сказать не скажут, кто Интересовался точно, только разве что слухи пустят.
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Евгений Лифшиц
Ответ AnMe
Думаю неск клубов согласились бы за такую зп, как в Барсе подписать. Не такая и большая. Но зачем это ему действительно? Слишком много давления было бы и лч в любом случае не взял бы и просто потратил время. Или Барса или МЛС. Ну как вышло
это не нужно ни ему, ни клубам.
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Роман
Ответ Barca_mania
мое сердце принадлежит только Барсе и Лео💜💙
Мб так 🔴🔵
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Barca_mania
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Ответ ZA.RMA
не контролирую своих фанатов, они в свободном плавании, так сказать))
мое сердце принадлежит только Барсе и Лео💜💙
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Фёдор Кузнецов
Ответ Talgat Ergeshov
если холланд не получит зм в этом году,то в сследующем сезоне не будет никого(
Даже если Холланд не получит сейчас ЗМ, то в 2024 появится обладатель ЗМ играющий в Европе
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Роман
Ответ Теннисный абсолют
Хотел играть за Барсу, но побежал в ПСЖ, чтобы не дай Бог не упустить ЗМ в 2021 (кстати, самый наверно несправедливый в истории футбола). Хотя мог полгода отдохнуть и потом заново подписать контракт с Барсой.
2021 год вручение ЗМ - Месси бежит во Францию.
2022 год период ЧМ - Месси ближе к проекту Катара.
2023 год следующий ЧМ - Месси идёт в МЛС.
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Mikael Rikhard
...чтобы спокойно ходить там пешком
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Кашшай Чакырович
Помните по мнению фанатов первого судеского мешка ,что это лучший клуб в истории ?))) Тогда если Месси делает такое https://m.youtube.com/watch?v=Ec-fAfbt8KA&pp=ygUUbWVzc2kgdnMgcmVhbCBtYWRyaWQ%3D с судейским мешком ,получается по их мнению , он лучший в истории ?))))
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Ivan Ivanych
Кроме пиндосов и арабов тебя никто нехотел подписать
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black11berry
Интересно, а чем Аргентина Лео не устроила, те же Риверплейт или Бока Хуниорс
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blaugrano
Нет никаких сомнений, что видеть его у себя хотели бы многие. Да взять тот же ПСЖ - стоило Месси пожелать остаться, как шейхи мигом бы его продлили. На того же Роналду даже Газиантеп и Будеевице не позарились бы.
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