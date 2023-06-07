Херардо Мартино может возглавить «Интер Майами». Он работал с Месси в «Барсе» и сборной Аргентины

Теги Фил Невилл МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Херардо Мартино Хавьер Моралес Интер Майами Футбол

Лионель Месси может снова поработать с Херадо Мартино.

60-летний тренер ведет переговоры с «Интер Майами», сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул. Аргентинец близок к тому, чтобы возглавить команду из МЛС.

Ранее пост главного тренера «Интера» занимал Фил Невилл. Он был уволен на прошлой неделе, исполняющим обязанности тренера стал Хавьер Моралес. 

Ранее сообщалось, что Лионель Месси близок к переходу в клуб из Майами. Он уже играл под руководством Мартино – за «Барселону» в сезоне-2013/14 и сборную Аргентины с 2014 по 2016 год. 

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24 комментария

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Николай Корягин
Короче всех друзей решил собрать в Майами
+22
0
+22
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pasmike
Их совместная деятельность запомнилась нулевым результатом в титулах
+13
0
+13
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Кирилл Павлюченко
"Интер Маями" скоро переименуют в "Интер Аргентина."
+9
-1
+8
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Барсик Юрана
Ответ Екн Лор
Месси по сути решил себе назначить удобного тренера, никогда такого не было
На ЧМ22 тоже был удобный тренер, результат мы помним
+9
-3
+6
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Этот Райола хочет денег
А вот и носильщик тапочек для Месси назначен)
+6
-1
+5
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Benner
Ответ AnMe
В 2014 в финал вышли под его руководством? Кто помнит? Или после назначили?
В Аргентине был Сабелья
+2
0
+2
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Радость Ди Мария
Ответ Кирилл Павлюченко
"Интер Маями" скоро переименуют в "Интер Аргентина."
В Майами не маленькая диаспора аргентинцев и вообще латиносов. Так что Интер будет собирать домашние матчи.Этот сезон Интер-М провалил... Если действительно с Месси придут Бускетс и Альба, то клуб поднимется.
+1
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Alex Alex
Ответ Roman Araslanov
Уже помним как Месси привёл Мартино в Барсу. Фаны Барсы об этом вспоминать не любят)
а потом в сборную
тоже так себе
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Val Smith
Ответ Екн Лор
На ЧМ трио Энцо-МакАллистер-ДеПауль пахало на одного игрока, плюс тащеры Ди Мария и Альварес, которые внесли вклад в победу не меньше Месси
Так и ДиМарию позовут.
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Val Smith
Ответ HI MARS
Физрук знатный.Один из слабейших тренеров в истории барсы наряду с Луисом Энрике
А есть не согласные с этим, у Тато даже был ещё не худший состав в расцвете сил.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Кирилл Павлюченко
"Интер Маями" скоро переименуют в "Интер Аргентина."
В «Месси и друзья»
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Ярик01
Ответ Кирилл Павлюченко
"Интер Маями" скоро переименуют в "Интер Аргентина."
Да, единственный игрок - аргентинец определит название)
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avcgloronalduMU
Ответ Николай Корягин
Короче всех друзей решил собрать в Майами
плюс там уже есть два аргентинца)
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Alex Alex
почему Месси его так тащит? Он же физрук с нулем трофеев (он даже в финал Копа Америка выходил с 0 побед!!!)
Одно объяснение - он в МЛС уже работал
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Roman Araslanov
Уже помним как Месси привёл Мартино в Барсу. Фаны Барсы об этом вспоминать не любят)
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Val Smith
К чему этот цирк, сделайте сразу Леонеля играющим тренером.
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Кирилл Павлюченко
Ключевой игрок и тренер! Помнишь, как Жеглов говорил Шарапову, - Так пистолет, Володенька, перевесит 100000 других улик!
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AnMe
В 2014 в финал вышли под его руководством? Кто помнит? Или после назначили?
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