Херардо Мартино может возглавить «Интер Майами». Он работал с Месси в «Барсе» и сборной Аргентины
Лионель Месси может снова поработать с Херадо Мартино.
60-летний тренер ведет переговоры с «Интер Майами», сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул. Аргентинец близок к тому, чтобы возглавить команду из МЛС.
Ранее пост главного тренера «Интера» занимал Фил Невилл. Он был уволен на прошлой неделе, исполняющим обязанности тренера стал Хавьер Моралес.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси близок к переходу в клуб из Майами. Он уже играл под руководством Мартино – за «Барселону» в сезоне-2013/14 и сборную Аргентины с 2014 по 2016 год.
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тоже так себе
Одно объяснение - он в МЛС уже работал