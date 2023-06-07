Херардо Мартино может возглавить «Интер Майами». Он работал с Месси в «Барсе» и сборной Аргентины

Лионель Месси может снова поработать с Херадо Мартино.

60-летний тренер ведет переговоры с « », сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул. Аргентинец близок к тому, чтобы возглавить команду из .

Ранее пост главного тренера «Интера» занимал . Он был уволен на прошлой неделе, исполняющим обязанности тренера стал Хавьер Моралес.

Ранее сообщалось, что близок к переходу в клуб из Майами. Он уже играл под руководством Мартино – за «Барселону» в сезоне-2013/14 и сборную с 2014 по 2016 год.

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